Trực tiếp Al Kholood vs Al-Ettifaq: Al-Ettifaq nới rộng cách biệt 0-3

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Kholood vs Al-Ettifaq: Al-Ettifaq nới rộng cách biệt 0-3

Văn Thể24/10/2026 17:16

Al Kholood chơi rất tốt trên sân nhà và muốn biến Al Hazm Club Stadium thành điểm tựa khi tiếp Al-Ettifaq lúc 22:05 ngày 24/10/2026, hai đội cách nhau 3 điểm.

Al Kholood0 - 3Al-EttifaqHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al Kholood 0 - 3 Al-Ettifaq.

  • 90'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Kholood 53% - 47% Al-Ettifaq, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 5 - 8), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 5 - 3.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Al Kholood): Abdulrahman Obaid Al-Obaid vào sân thay Shaquille Pinas.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Al Kholood): Abdulrahman Al-Dosari vào sân thay Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Al Kholood): Yazan Madani vào sân thay Coba Gomes da Costa.

  • 80'Thẻ vàng

    Phút 80': Jordan Larsson (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 78'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Kholood 53% - 47% Al-Ettifaq, dứt điểm 16 - 10 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 5 - 3.

  • 78'BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (0-3)

    Phút 78': Bersant Celina (Al-Ettifaq) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 3.

  • 75'VAR

    Phút 75': Phạt đền được công nhận — Sultan Ali Huran (Al-Ettifaq).

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Al Kholood): Mohammed Sawaan vào sân thay Sultan Al Shehri.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Al-Ettifaq): Meshal Al-Aeli vào sân thay Madallah Al-Olayan.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Al-Ettifaq): Matija Gluscevic vào sân thay Khalid Al-Ghannam.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Al-Ettifaq): Abdalellah Hawsawi vào sân thay Ondrej Duda.

  • 66'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Kholood 49% - 51% Al-Ettifaq, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 4 - 2.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Al-Ettifaq): Jordan Larsson vào sân thay Ziyad Abdullah Al-Ghamdi.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Julien Domingues (Al Kholood) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': John Buckley (Al Kholood) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Al Kholood): Antoine Loic Essomba Bikoula vào sân thay Yaseen Al-Zubaidi.

  • 54'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Al Kholood 48% - 52% Al-Ettifaq, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 4 - 2.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Ondrej Duda (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 47'BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (0-2)

    Phút 47': Khalid Al-Ghannam (Al-Ettifaq) lập công (kiến tạo: Abdullah Al-Khateeb). Tỷ số: 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 45+3'BÀN THẮNG! Al-Ettifaq (0-1)

    Phút 45+3': Khalid Al-Ghannam (Al-Ettifaq) lập công (kiến tạo: Bersant Celina). Tỷ số: 0 - 1.

  • 41'Al-Ettifaq ép sân

    Cầm bóng: Al Kholood 42% - 58% Al-Ettifaq, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 3 - 2.

  • 32'Thay người

    Phút 32' (Al-Ettifaq): Sultan Ali Huran vào sân thay Moussa Dembélé.

  • 27'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Kholood 48% - 52% Al-Ettifaq, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 2 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Kholood 49% - 51% Al-Ettifaq, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 2 - 0.

  • 10'Thẻ vàng

    Phút 10': Yasir Al-Shammari (Al-Ettifaq) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Kholood tiếp đón Al-Ettifaq.

Cập nhật lúc 23:55 24/10/2026

Đội hình chính thức
Al Kholood
Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Buckingham
Al-Ettifaq
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Arthur Papas
1
Hamed Abdullah Yousef
15
Ramzi Solan
25
Mansour Camara
38
S. Pinas
7
Sultan Al Shehri
10
Iker Kortajarena
6
J. Buckley
99
Guga
26
Yaseen Al Zubaidi
22
J. Domingues
11
Coba
1
M. Rodák
4
J. Hendry
5
Pedro Henrique
33
Madallah Al Olayan
70
Abdullah Khateeb
29
ziyad ghamdi al
11
O. Duda
43
B. Celina
7
Khalid Al Ghannam
58
Yasir Shammari
9
M. Dembélé
Dự bị
Al Kholood
24 Odai Abdulghani39 Abdulrahman Al Dosari47 Abdulrahman Al Obaid67 Mohammed Al Rashidi30 Mohammed Mazyad Alshammari48 Muhannad Al Yahya77 A. Essomba23 Yazan Madani70 Muhammad Sawan
Al-Ettifaq
78 Marzouq Tambakti88 Ali Al Essa92 Turki Ba Al Jawsh13 Meshal Al Alaeli71 M. Gluščević77 Abdulelah99 Sultan Ali Huran87 Meshal Sibyani17 J. Larsson
Cập nhật đội hình lúc 21:37 24/10/2026
Al KholoodThống kêAl-Ettifaq
53%
Kiểm soát bóng
47%
17
Dứt điểm
10
5
Trúng đích
8
3
Phạt góc
2
9
Phạm lỗi
14
3
Việt vị
0
5
Thủ môn cứu thua
3

Al Kholood chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lý do đội chủ nhà đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc tiếp đón Al-Ettifaq tại Al Hazm Club Stadium lúc 22:05 ngày 24/10/2026. Sau chuỗi kết quả không như ý gần đây, đây là cơ hội để Al Kholood tìm lại cảm giác chiến thắng trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Al Kholood cần điểm tựa sân nhà để thoát chuỗi thua

Phong độ gần đây của Al Kholood là điểm đáng lo nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 3 trận liên tiếp ở những lượt đấu mới nhất, trước đó có 1 trận thắng và 1 trận hòa.

Chính vì vậy, yếu tố sân nhà càng có ý nghĩa. Al Kholood đang đứng hạng 9 với 12 điểm, và một trận đấu trên sân quen thuộc là môi trường thuận lợi để đội ổn định lại lối chơi, lấy lại tinh thần sau chuỗi thua.

Al-Ettifaq mang theo phong độ ổn định hơn

Ở phía bên kia, Al-Ettifaq có chuỗi kết quả đều đặn hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất, trước đó là chuỗi trận không thua.

Hiện Al-Ettifaq xếp hạng 7 với 15 điểm, hơn Al Kholood 3 điểm. Khoảng cách này không lớn, nhưng cho thấy đội khách đang nhỉnh hơn về thành tích chung. Điều đó khiến họ có thể bước vào trận với tâm lý tự tin, dù phải làm khách.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gần đây giữa hai đội không nghiêng về bên nào. Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Al Kholood thắng 2 trận, Al-Ettifaq thắng 2 trận và không có trận hòa nào.

Kết quả này cho thấy các cuộc gặp gỡ thường có người thắng, người thua rõ ràng. Với đội chủ nhà, đó là tín hiệu cho thấy họ hoàn toàn có khả năng đánh bại đối thủ. Với Al-Ettifaq, đó là lời nhắc rằng không thể chủ quan.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Bài toán lớn nhất của Al Kholood là giữ sự chắc chắn sau chuỗi thua. Nếu tận dụng tốt không khí sân nhà và vào trận tập trung, đội chủ nhà có thể kiểm soát nhịp độ, buộc đối thủ phải chơi theo cách của mình.

Trong khi đó, Al-Ettifaq nhiều khả năng sẽ dựa vào nền tảng ổn định từ chuỗi trận gần đây. Họ chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất, nên có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và tìm kiếm điểm số trên sân khách.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ, Al-Ettifaq nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cùng lợi thế sân nhà khiến trận đấu này khó có kết luận dễ dàng.

Nếu Al Kholood biến Al Hazm Club Stadium thành điểm tựa đúng nghĩa, họ hoàn toàn có thể làm khó đội khách và chấm dứt chuỗi kết quả tiêu cực. Ngược lại, một Al-Ettifaq giữ được sự ổn định sẽ là đối thủ không dễ bị đánh bại.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Al Kholood · 2 thắng0 hòaAl-Ettifaq · 2 thắng
24/01/2026
Al Kholood
1 - 2
Al-Ettifaq
AL-
29/08/2025
Al-Ettifaq
2 - 1
Al Kholood
AL-
10/05/2025
Al Kholood
1 - 0
Al-Ettifaq
AK
10/01/2025
Al-Ettifaq
2 - 3
Al Kholood
AK
Al Kholood
5 trận gần nhất
BBBTH
9
Trận
3-3-3
T-H-B
14
Ghi (TB 1.6)
18
Thủng lưới
Al-Ettifaq
5 trận gần nhất
BTTHH
10
Trận
4-3-3
T-H-B
14
Ghi (TB 1.4)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC10901+2127TTTTB
2Al-Nassr10811+1525TTTHT
3Al-Qadisiyah FC11812+1425BTTTH
6NEOM10514+516BBHTT
7Al-Ettifaq10433-215BTHHH
8Al Diriyah11434-215BTHBH
9Al Kholood9333-412BBBTH
10Al Khaleej Saihat11263-712BTTHH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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