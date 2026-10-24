TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Kholood vs Al-Ettifaq: Trận đấu đang diễn ra Al Kholood chơi rất tốt trên sân nhà và muốn biến Al Hazm Club Stadium thành điểm tựa khi tiếp Al-Ettifaq lúc 22:05 ngày 24/10/2026, hai đội cách nhau 3 điểm.

Al Kholood 0 - 0 Al-Ettifaq Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Al Kholood tiếp đón Al-Ettifaq.

Cập nhật lúc 22:15 24/10/2026

Đội hình chính thức Al Kholood Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Buckingham Al-Ettifaq Sơ đồ 4-4-2 · HLV Arthur Papas 1 Hamed Abdullah Yousef 15 Ramzi Solan 25 Mansour Camara 38 S. Pinas 7 Sultan Al Shehri 10 Iker Kortajarena 6 J. Buckley 99 Guga 26 Yaseen Al Zubaidi 22 J. Domingues 11 Coba 1 M. Rodák 4 J. Hendry 5 Pedro Henrique 33 Madallah Al Olayan 70 Abdullah Khateeb 29 ziyad ghamdi al 11 O. Duda 43 B. Celina 7 Khalid Al Ghannam 58 Yasir Shammari 9 M. Dembélé Dự bị Al Kholood 24 Odai Abdulghani 39 Abdulrahman Al Dosari 47 Abdulrahman Al Obaid 67 Mohammed Al Rashidi 30 Mohammed Mazyad Alshammari 48 Muhannad Al Yahya 77 A. Essomba 23 Yazan Madani 70 Muhammad Sawan Al-Ettifaq 78 Marzouq Tambakti 88 Ali Al Essa 92 Turki Ba Al Jawsh 13 Meshal Al Alaeli 71 M. Gluščević 77 Abdulelah 99 Sultan Ali Huran 87 Meshal Sibyani 17 J. Larsson Cập nhật đội hình lúc 21:37 24/10/2026

Al Kholood chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lý do đội chủ nhà đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc tiếp đón Al-Ettifaq tại Al Hazm Club Stadium lúc 22:05 ngày 24/10/2026. Sau chuỗi kết quả không như ý gần đây, đây là cơ hội để Al Kholood tìm lại cảm giác chiến thắng trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Al Kholood cần điểm tựa sân nhà để thoát chuỗi thua

Phong độ gần đây của Al Kholood là điểm đáng lo nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 3 trận liên tiếp ở những lượt đấu mới nhất, trước đó có 1 trận thắng và 1 trận hòa.

Chính vì vậy, yếu tố sân nhà càng có ý nghĩa. Al Kholood đang đứng hạng 9 với 12 điểm, và một trận đấu trên sân quen thuộc là môi trường thuận lợi để đội ổn định lại lối chơi, lấy lại tinh thần sau chuỗi thua.

Al-Ettifaq mang theo phong độ ổn định hơn

Ở phía bên kia, Al-Ettifaq có chuỗi kết quả đều đặn hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất, trước đó là chuỗi trận không thua.

Hiện Al-Ettifaq xếp hạng 7 với 15 điểm, hơn Al Kholood 3 điểm. Khoảng cách này không lớn, nhưng cho thấy đội khách đang nhỉnh hơn về thành tích chung. Điều đó khiến họ có thể bước vào trận với tâm lý tự tin, dù phải làm khách.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gần đây giữa hai đội không nghiêng về bên nào. Trong 4 lần đối đầu gần nhất, Al Kholood thắng 2 trận, Al-Ettifaq thắng 2 trận và không có trận hòa nào.

Kết quả này cho thấy các cuộc gặp gỡ thường có người thắng, người thua rõ ràng. Với đội chủ nhà, đó là tín hiệu cho thấy họ hoàn toàn có khả năng đánh bại đối thủ. Với Al-Ettifaq, đó là lời nhắc rằng không thể chủ quan.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Bài toán lớn nhất của Al Kholood là giữ sự chắc chắn sau chuỗi thua. Nếu tận dụng tốt không khí sân nhà và vào trận tập trung, đội chủ nhà có thể kiểm soát nhịp độ, buộc đối thủ phải chơi theo cách của mình.

Trong khi đó, Al-Ettifaq nhiều khả năng sẽ dựa vào nền tảng ổn định từ chuỗi trận gần đây. Họ chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất, nên có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và tìm kiếm điểm số trên sân khách.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ, Al-Ettifaq nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cùng lợi thế sân nhà khiến trận đấu này khó có kết luận dễ dàng.

Nếu Al Kholood biến Al Hazm Club Stadium thành điểm tựa đúng nghĩa, họ hoàn toàn có thể làm khó đội khách và chấm dứt chuỗi kết quả tiêu cực. Ngược lại, một Al-Ettifaq giữ được sự ổn định sẽ là đối thủ không dễ bị đánh bại.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Al Kholood · 2 thắng 0 hòa Al-Ettifaq · 2 thắng Al Kholood 1 - 2 Al-Ettifaq AL- Al-Ettifaq 2 - 1 Al Kholood AL- Al Kholood 1 - 0 Al-Ettifaq AK Al-Ettifaq 2 - 3 Al Kholood AK

Al Kholood 5 trận gần nhất B B B T H 9 Trận 3-3-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.6) 18 Thủng lưới Al-Ettifaq 5 trận gần nhất B T T H H 10 Trận 4-3-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Hilal Saudi FC 10 9 0 1 +21 27 T T T T B 2 Al-Nassr 10 8 1 1 +15 25 T T T H T 3 Al-Qadisiyah FC 11 8 1 2 +14 25 B T T T H … 6 NEOM 10 5 1 4 +5 16 B B H T T 7 Al-Ettifaq 10 4 3 3 -2 15 B T H H H 8 Al Diriyah 11 4 3 4 -2 15 B T H B H 9 Al Kholood 9 3 3 3 -4 12 B B B T H 10 Al Khaleej Saihat 11 2 6 3 -7 12 B T T H H …