TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Nassr vs Al Sadd: Al Sadd mất người Al-Nassr đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 6 điểm. Họ gặp Al Sadd, đội hạng 13 với 2 điểm, tại Al-Awwal Park lúc 01:15 ngày 25/11/2026.

Al-Nassr 1 - 1 Al Sadd Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al-Nassr 1 - 1 Al Sadd.

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': Nawaf Boushal (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).

45+3' VAR Phút 45+3': Card upgrade confirmed — Mohamed Waad (Al Sadd).

45+2' Thẻ đỏ Phút 45+2': Mohamed Waad (Al Sadd) nhận thẻ đỏ (Spitting).

42' Thẻ vàng Phút 42': Angelo Borges (Al-Nassr) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 58% - 42% Al Sadd, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 1.

35' VAR Phút 35': Bàn thắng không được công nhận — Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

32' Thay người Phút 32' (Al Sadd): Agustin soria vào sân thay Giovani Henrique Amorim da Silva.

25' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 58% - 42% Al Sadd, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 1.

22' BÀN THẮNG! Al Sadd (1-1) Phút 22': Mohamed Waad (Al Sadd) lập công (kiến tạo: Akram Afif). Tỷ số: 1 - 1.

13' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Al-Nassr 64% - 36% Al Sadd, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 2.

13' BÀN THẮNG! Al-Nassr (1-0) Phút 13': Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

8' Thẻ vàng Phút 8': Boualem Khoukhi (Al Sadd) nhận thẻ vàng (Handball).

5' Thay người Phút 5' (Al-Nassr): Abdullah Al-Hamdan vào sân thay Kingsley Coman.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Nassr tiếp đón Al Sadd.

Cập nhật lúc 02:05 25/11/2026

Đội hình chính thức Al-Nassr Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Postecoglou Al Sadd Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Lucescu 24 Bento 12 Nawaf Boushal 3 M. Simakan 5 Abdulelah Al Amri 70 Awad Aman 21 K. Coman 20 Ângelo 11 Samú Costa 10 S. Mané 79 João Félix 7 Cristiano Ronaldo 22 Meshaal Barsham 5 Tarek Salman 16 Boualem Khoukhi 26 A. Romagnoli 6 Paulo Otávio 4 M. Camara 7 Mohammed Waad 11 Giovani 17 Mohamed Al Manai 30 Akram Afif 14 Mostafa Meshaal Dự bị Al-Nassr 8 Hayder Abdulkareem 26 Íñigo Martínez 60 Saad Haqawi 22 Abdulhadi Al Alwan 56 R. Al Ghamdi 9 Abdullah Al Hamdan 17 Abdullah Al Khaibari 66 Sultan Abdullah Saad Al-Mas 83 Salem Al Najdi Al Sadd 25 Mohammed Muntari 8 Guilherme 21 A. Bounacer 1 Saad Al Sheeb 23 Hashim Ali 10 Hassan Al Haydos 12 Y. Abdurisag 31 Yousef Abdulla Baliadeh 80 A. Soria Cập nhật đội hình lúc 00:49 25/11/2026

Al-Nassr Thống kê Al Sadd 58% Kiểm soát bóng 42% 9 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 4 1 Phạt góc 2 3 Phạm lỗi 3 3 Thủ môn cứu thua 1

Al-Nassr đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi gặp Al Sadd tại Al-Awwal Park lúc 01:15 ngày 25/11/2026. Chủ nhà đang đứng thứ 10 với 6 điểm, còn đối thủ ở hạng 13 với 2 điểm.

Al-Nassr giữ nhịp tốt dù vừa nếm thất bại

Trong 4 trận gần nhất, Al-Nassr thắng 3 và thua 1. Trận thua đến ở lượt đấu mới nhất, sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi thắng này giúp đội bóng có 6 điểm và đứng hạng 10. Với một đội đang bám sát nhóm đầu, điều quan trọng lúc này là phản ứng sau trận thua gần nhất. Trận gặp Al Sadd là dịp để họ chứng tỏ cú vấp vừa rồi chỉ là ngoại lệ.

Al Sadd chưa tìm được sự ổn định

Al Sadd thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ thua một trận và hòa hai trận. Phong độ này cho thấy họ khó giữ được mạch kết quả liên tục.

Hiện Al Sadd đứng hạng 13 với 2 điểm, kém Al-Nassr 4 điểm. Thắng ở trận này sẽ giúp họ thu hẹp đáng kể khoảng cách với đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Al-Nassr

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Nassr thắng 2, hòa 2 và thua 1. Al Sadd chỉ thắng một lần, nên lịch sử đối đầu nghiêng nhẹ về phía Al-Nassr. Hai trận hòa cũng cho thấy cặp đấu này thường cân bằng, không phải lúc nào cũng có kết quả rõ ràng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Al-Nassr, thử thách đầu tiên là giữ vững tinh thần sau trận thua gần nhất và tiếp tục phát huy phong độ của chuỗi thắng trước đó. Việc vừa bám sát nhóm đầu vừa có lợi thế đối đầu là nền tảng để họ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Với Al Sadd, kết quả tích cực ở trận gần nhất là điểm tựa tinh thần. Tuy nhiên, họ cần sự bền bỉ hơn để biến những tín hiệu tốt thành điểm số, vì mới có 2 điểm sau chuỗi trận không đồng đều.

Nhận định

Xét phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu, Al-Nassr có phần nhỉnh hơn. Đây chỉ là đánh giá về xu hướng. Al Sadd vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu duy trì được sự ổn định ở trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Nassr · 2 thắng 2 hòa Al Sadd · 1 thắng Al-Nassr 1 - 2 Al Sadd AS Al Sadd 1 - 2 Al-Nassr AL- Al-Nassr 3 - 1 Al Sadd AL- Al Sadd 1 - 1 Al-Nassr Hòa Al-Nassr 2 - 2 Al Sadd Hòa

Al-Nassr 5 trận gần nhất B T T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 7 Thủng lưới Al Sadd 5 trận gần nhất T B H T H 4 Trận 0-2-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.3) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 2 Al-Hilal Saudi FC 5 3 1 1 +3 10 H T B T T 3 Esteghlal FC 5 3 1 1 +3 10 H T B T T … 9 Al-Wasl FC 4 2 0 2 +2 6 T T B B 10 Al-Nassr 3 2 0 1 +2 6 T T B 11 Al Quwa Al Jawiya 5 2 0 3 -3 6 T B T B B 12 Neftchi 5 1 2 2 -2 5 H H B B T 13 Al Sadd 4 0 2 2 -5 2 H H B B 14 Tractor Sazi 5 0 2 3 -6 2 B H B H B …