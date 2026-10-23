Trực tiếp Al-Qadisiyah FC vs Al-Hilal Saudi FC: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Qadisiyah FC vs Al-Hilal Saudi FC: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể23/10/2026 20:17

Al-Qadisiyah FC và Al-Hilal Saudi FC cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên kết quả trận này tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/10/2026.

Al-Qadisiyah FC0 - 0Al-Hilal Saudi FCHiệp 1 — phút 19'
  • 19'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 18'Thay người

    Phút 18' (Al-Qadisiyah FC): Yasir Al-Shahrani vào sân thay Nahitan Nández.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 45% - 55% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Qadisiyah FC tiếp đón Al-Hilal Saudi FC.

Cập nhật lúc 01:19 24/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Qadisiyah FC
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Brendan Rodgers
Al-Hilal Saudi FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Inzaghi
1
K. Casteels
4
Jehad Abdullatif Ahm
17
G. Álvarez
8
N. Nández
2
Mohammed Abu Al Shamat
10
Musab Al Juwayr
5
J. Weigl
14
T. Reijnders
22
C. Bonsu Baah
32
M. Retegui
33
J. Quiñones
37
Y. Bounou
2
Mohammed Mater Mohsin Mahzari
87
Hassan Tambakti
3
K. Koulibaly
19
T. Hernández
22
Milinković-Savić
6
Nasser Al Dawsari
8
Rúben Neves
38
Summerville
11
O. Watkins
7
Gabriel Martinelli
Dự bị
Al-Qadisiyah FC
9 Abdullah Al Salem12 Yasir Al Shahrani35 A. Al Siyahi27 E. Houssa42 Abdulaziz Tariq Al Qarawi15 Mohammed Al Qahtani28 Ahmed Al Kassar18 Abdulmalik Al-Jaber7 Turki Al Ammar
Al-Hilal Saudi FC
72 S. Dahal33 Mohammed Al Owais18 Murad Al Hawsawi24 Moteb Al Harbi77 Nawaf Al Habashi29 Salem Al Dawsari28 Mohamed Kanno78 Ali Lajami27 Sultan Mandash
Cập nhật đội hình lúc 00:32 24/10/2026
Al-Qadisiyah FCThống kêAl-Hilal Saudi FC
45%
Kiểm soát bóng
55%
3
Dứt điểm
2
1
Trúng đích
1
1
Phạt góc
2
3
Phạm lỗi
0
1
Thủ môn cứu thua
1

Al-Qadisiyah FC và Al-Hilal Saudi FC đang đứng ở hai vị trí đầu bảng, chỉ cách nhau 1 điểm. Vì vậy, trận đấu tại Prince Mohammed Bin Fahd Stadium lúc 01:00 ngày 24/10/2026 có tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch.

Hai ứng viên ngôi đầu cách nhau đúng 1 điểm

Al-Qadisiyah FC đang xếp hạng 1 với 25 điểm. Al-Hilal Saudi FC bám sát ở hạng 2 với 24 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến mọi sai sót đều có thể phải trả giá bằng vị trí trên bảng xếp hạng.

Với hai đội đứng đầu, đây là dịp để chủ nhà củng cố vị trí dẫn đầu, hoặc để đội khách rút ngắn khoảng cách xuống mức sát sao hơn nữa.

Phong độ: Al-Hilal Saudi FC đang đi rất đều

Về phong độ, Al-Hilal Saudi FC có chuỗi 5 trận gần nhất toàn thắng. Đó là mạch kết quả cho thấy sự ổn định và sức bền của đội bóng trong cuộc đua ngôi đầu.

Al-Qadisiyah FC cũng không kém cạnh. Đội thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đây là chuỗi bất bại đủ để chủ nhà giữ vững vị trí số 1 và bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin.

Có thể thấy cả hai đều đến trận đấu này trong trạng thái tốt. Điểm khác biệt nhỏ nằm ở chỗ Al-Hilal Saudi FC thắng cả 5 trận, còn Al-Qadisiyah FC có một trận hòa xen giữa chuỗi bất bại.

Thế đối đầu: cán cân gần như cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Qadisiyah FC thắng 1 trận, hòa 2 trận và Al-Hilal Saudi FC thắng 2 trận. Lợi thế chỉ nghiêng nhẹ về Al-Hilal Saudi FC, nhưng 2 trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu thường rất khó phân định.

Xu hướng đó phù hợp với tình hình hiện tại. Khi hai đội gần nhau về điểm số và phong độ, một khoảnh khắc đơn lẻ cũng có thể quyết định kết quả.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đội đang dẫn đầu, bài toán là giữ sự chắc chắn quen thuộc để không bị đối thủ bắt kịp. Chủ nhà Al-Qadisiyah FC cần kiểm soát nhịp độ trận đấu, đặc biệt trong những phút đầu khi đội khách mang theo mạch thắng liên tiếp.

Ngược lại, Al-Hilal Saudi FC có động lực lớn để tận dụng đà hưng phấn. Một kết quả tích cực trước đối thủ trực tiếp sẽ giữ họ ở sát nhóm đầu, đồng thời gây áp lực lên chủ nhà ở những vòng đấu tiếp theo.

Ở những trận cân bằng như thế này, sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội thường quan trọng hơn lối chơi phô trương. Đội nào giữ được sự bình tĩnh trong những thời điểm then chốt sẽ có lợi thế.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội có phong độ rất tốt, đứng sát nhau trên bảng xếp hạng và có lịch sử đối đầu cân bằng. Al-Hilal Saudi FC mạnh về mạch thắng liên tiếp, trong khi Al-Qadisiyah FC có vị trí dẫn đầu và chuỗi bất bại.

Một trận đấu giằng co, nhiều toan tính và có thể được định đoạt bằng những chi tiết nhỏ là kịch bản đáng chờ đợi. Kết quả của trận đấu chắc chắn sẽ làm cuộc đua ngôi đầu thêm nóng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Qadisiyah FC · 1 thắng2 hòaAl-Hilal Saudi FC · 2 thắng
30/01/2026
Al-Qadisiyah FC
2 - 2
Al-Hilal Saudi FC
Hòa
14/09/2025
Al-Hilal Saudi FC
2 - 2
Al-Qadisiyah FC
Hòa
27/05/2025
Al-Hilal Saudi FC
2 - 0
Al-Qadisiyah FC
ASF
28/01/2025
Al-Qadisiyah FC
2 - 1
Al-Hilal Saudi FC
AF
20/03/2021
Al-Hilal Saudi FC
1 - 0
Al-Qadisiyah FC
ASF
Al-Qadisiyah FC
5 trận gần nhất
TTHTT
10
Trận
8-1-1
T-H-B
24
Ghi (TB 2.4)
9
Thủng lưới
Al-Hilal Saudi FC
5 trận gần nhất
TTTTT
9
Trận
8-0-1
T-H-B
27
Ghi (TB 3.0)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC10811+1525TTTHT
2Al-Hilal Saudi FC9801+2024TTTBT
3Al-Nassr9711+1322TTHTB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Al-Qadisiyah FC vs Al-Hilal Saudi FC: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng
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