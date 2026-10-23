TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Qadisiyah FC vs Al-Hilal Saudi FC: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Al-Qadisiyah FC và Al-Hilal Saudi FC cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên kết quả trận này tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/10/2026.

Al-Qadisiyah FC 0 - 0 Al-Hilal Saudi FC Hiệp 1 — phút 19' 19' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

18' Thay người Phút 18' (Al-Qadisiyah FC): Yasir Al-Shahrani vào sân thay Nahitan Nández.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 45% - 55% Al-Hilal Saudi FC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Qadisiyah FC tiếp đón Al-Hilal Saudi FC.

Cập nhật lúc 01:19 24/10/2026

Đội hình chính thức Al-Qadisiyah FC Sơ đồ 3-5-2 · HLV Brendan Rodgers Al-Hilal Saudi FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Inzaghi 1 K. Casteels 4 Jehad Abdullatif Ahm 17 G. Álvarez 8 N. Nández 2 Mohammed Abu Al Shamat 10 Musab Al Juwayr 5 J. Weigl 14 T. Reijnders 22 C. Bonsu Baah 32 M. Retegui 33 J. Quiñones 37 Y. Bounou 2 Mohammed Mater Mohsin Mahzari 87 Hassan Tambakti 3 K. Koulibaly 19 T. Hernández 22 Milinković-Savić 6 Nasser Al Dawsari 8 Rúben Neves 38 Summerville 11 O. Watkins 7 Gabriel Martinelli Dự bị Al-Qadisiyah FC 9 Abdullah Al Salem 12 Yasir Al Shahrani 35 A. Al Siyahi 27 E. Houssa 42 Abdulaziz Tariq Al Qarawi 15 Mohammed Al Qahtani 28 Ahmed Al Kassar 18 Abdulmalik Al-Jaber 7 Turki Al Ammar Al-Hilal Saudi FC 72 S. Dahal 33 Mohammed Al Owais 18 Murad Al Hawsawi 24 Moteb Al Harbi 77 Nawaf Al Habashi 29 Salem Al Dawsari 28 Mohamed Kanno 78 Ali Lajami 27 Sultan Mandash Cập nhật đội hình lúc 00:32 24/10/2026

Al-Qadisiyah FC Thống kê Al-Hilal Saudi FC 45% Kiểm soát bóng 55% 3 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 2 3 Phạm lỗi 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Al-Qadisiyah FC và Al-Hilal Saudi FC đang đứng ở hai vị trí đầu bảng, chỉ cách nhau 1 điểm. Vì vậy, trận đấu tại Prince Mohammed Bin Fahd Stadium lúc 01:00 ngày 24/10/2026 có tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch.

Hai ứng viên ngôi đầu cách nhau đúng 1 điểm

Al-Qadisiyah FC đang xếp hạng 1 với 25 điểm. Al-Hilal Saudi FC bám sát ở hạng 2 với 24 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến mọi sai sót đều có thể phải trả giá bằng vị trí trên bảng xếp hạng.

Với hai đội đứng đầu, đây là dịp để chủ nhà củng cố vị trí dẫn đầu, hoặc để đội khách rút ngắn khoảng cách xuống mức sát sao hơn nữa.

Phong độ: Al-Hilal Saudi FC đang đi rất đều

Về phong độ, Al-Hilal Saudi FC có chuỗi 5 trận gần nhất toàn thắng. Đó là mạch kết quả cho thấy sự ổn định và sức bền của đội bóng trong cuộc đua ngôi đầu.

Al-Qadisiyah FC cũng không kém cạnh. Đội thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đây là chuỗi bất bại đủ để chủ nhà giữ vững vị trí số 1 và bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin.

Có thể thấy cả hai đều đến trận đấu này trong trạng thái tốt. Điểm khác biệt nhỏ nằm ở chỗ Al-Hilal Saudi FC thắng cả 5 trận, còn Al-Qadisiyah FC có một trận hòa xen giữa chuỗi bất bại.

Thế đối đầu: cán cân gần như cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Qadisiyah FC thắng 1 trận, hòa 2 trận và Al-Hilal Saudi FC thắng 2 trận. Lợi thế chỉ nghiêng nhẹ về Al-Hilal Saudi FC, nhưng 2 trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu thường rất khó phân định.

Xu hướng đó phù hợp với tình hình hiện tại. Khi hai đội gần nhau về điểm số và phong độ, một khoảnh khắc đơn lẻ cũng có thể quyết định kết quả.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đội đang dẫn đầu, bài toán là giữ sự chắc chắn quen thuộc để không bị đối thủ bắt kịp. Chủ nhà Al-Qadisiyah FC cần kiểm soát nhịp độ trận đấu, đặc biệt trong những phút đầu khi đội khách mang theo mạch thắng liên tiếp.

Ngược lại, Al-Hilal Saudi FC có động lực lớn để tận dụng đà hưng phấn. Một kết quả tích cực trước đối thủ trực tiếp sẽ giữ họ ở sát nhóm đầu, đồng thời gây áp lực lên chủ nhà ở những vòng đấu tiếp theo.

Ở những trận cân bằng như thế này, sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội thường quan trọng hơn lối chơi phô trương. Đội nào giữ được sự bình tĩnh trong những thời điểm then chốt sẽ có lợi thế.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa hai đội có phong độ rất tốt, đứng sát nhau trên bảng xếp hạng và có lịch sử đối đầu cân bằng. Al-Hilal Saudi FC mạnh về mạch thắng liên tiếp, trong khi Al-Qadisiyah FC có vị trí dẫn đầu và chuỗi bất bại.

Một trận đấu giằng co, nhiều toan tính và có thể được định đoạt bằng những chi tiết nhỏ là kịch bản đáng chờ đợi. Kết quả của trận đấu chắc chắn sẽ làm cuộc đua ngôi đầu thêm nóng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Qadisiyah FC · 1 thắng 2 hòa Al-Hilal Saudi FC · 2 thắng Al-Qadisiyah FC 2 - 2 Al-Hilal Saudi FC Hòa Al-Hilal Saudi FC 2 - 2 Al-Qadisiyah FC Hòa Al-Hilal Saudi FC 2 - 0 Al-Qadisiyah FC ASF Al-Qadisiyah FC 2 - 1 Al-Hilal Saudi FC AF Al-Hilal Saudi FC 1 - 0 Al-Qadisiyah FC ASF

Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất T T H T T 10 Trận 8-1-1 T-H-B 24 Ghi (TB 2.4) 9 Thủng lưới Al-Hilal Saudi FC 5 trận gần nhất T T T T T 9 Trận 8-0-1 T-H-B 27 Ghi (TB 3.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 10 8 1 1 +15 25 T T T H T 2 Al-Hilal Saudi FC 9 8 0 1 +20 24 T T T B T 3 Al-Nassr 9 7 1 1 +13 22 T T H T B …