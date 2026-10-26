Trực tiếp Al-Qadisiyah FC vs Al Sadd: Hết hiệp 1, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al-Qadisiyah FC vs Al Sadd: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Văn Thể26/10/2026 20:15

Al-Qadisiyah FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 4 điểm, và tiếp Al Sadd lúc 01h15 ngày 27/10/2026 trên sân Prince Mohammed Bin Fahd.

Al-Qadisiyah FC0 - 0Al SaddNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45+4'Thẻ vàng

    Phút 45+4': Paulo Otávio (Al Sadd) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Mohamed Camara (Al Sadd) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 65% - 35% Al Sadd, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 69% - 31% Al Sadd, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 12'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 68% - 32% Al Sadd, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al-Qadisiyah FC tiếp đón Al Sadd.

Cập nhật lúc 02:05 27/10/2026

Đội hình chính thức
Al-Qadisiyah FC
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Brendan Rodgers
Al Sadd
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Lucescu
1
K. Casteels
2
Mohammed Abu Al Shamat
17
G. Álvarez
12
Yasir Al Shahrani
15
Mohammed Al Qahtani
70
S. Suleiman
5
J. Weigl
35
A. Al Siyahi
10
Musab Al Juwayr
33
J. Quiñones
32
M. Retegui
22
Meshaal Barsham
2
Pedro Miguel
5
Tarek Salman
16
Boualem Khoukhi
6
Paulo Otávio
4
M. Camara
33
Claudinho
23
Hashim Ali
12
Y. Abdurisag
30
Akram Afif
9
Roberto Firmino
Dự bị
Al-Qadisiyah FC
7 Turki Al Ammar18 Abdulmalik Al-Jaber28 Ahmed Al Kassar9 Abdullah Al Salem22 C. Bonsu Baah27 E. Houssa14 T. Reijnders30 M. Sangare50 Meshari Sunyur
Al Sadd
7 Mohammed Waad14 Mostafa Meshaal17 Mohamed Al Manai8 Guilherme11 Giovani3 Y. El Hannach21 A. Bounacer20 Y. Atal1 Saad Al Sheeb
Cập nhật đội hình lúc 00:47 27/10/2026
Al-Qadisiyah FCThống kêAl Sadd
65%
Kiểm soát bóng
35%
4
Dứt điểm
3
0
Trúng đích
1
2
Phạt góc
4
6
Phạm lỗi
2
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0

Al-Qadisiyah FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị trí khi tiếp Al Sadd lúc 01h15 ngày 27/10/2026 trên sân Prince Mohammed Bin Fahd Stadium. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 4 điểm, trong khi Al Sadd đang ở hạng 16 và chưa có điểm nào.

Al-Qadisiyah FC bám sát nhóm đầu

Hạng 6 với 4 điểm là vị trí đáng chú ý của Al-Qadisiyah FC ở thời điểm này. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất rõ: chủ nhà hơn đối thủ 10 bậc và 4 điểm.

Phong độ gần đây cũng ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, Al-Qadisiyah FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận thua nằm ở lượt đấu gần nhất, còn chuỗi thắng và hòa nằm trước đó. Với một đội đang cố gắng giữ vị trí cao, đây là điểm cần khắc phục để không đánh mất đà tích cực.

Al Sadd tìm lại niềm tin

Al Sadd bước vào trận đấu với hình ảnh đối lập. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Chiến thắng ở trận mới nhất là tín hiệu tích cực, nhưng chuỗi 4 trận thua trước đó cho thấy sự thiếu ổn định ở cả hai đầu sân.

Đứng hạng 16 với 0 điểm, Al Sadd đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đội cần một kết quả tốt để thoát khỏi vị trí này, nhưng phải làm điều đó trên sân của đối thủ có thứ hạng cao hơn hẳn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội bước vào trận với tâm thế khác nhau. Al-Qadisiyah FC có lợi thế sân nhà và thứ hạng, nên nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Vấn đề của đội chủ nhà là giữ sự tập trung sau trận thua gần nhất, tránh để đối thủ tìm lại tự tin từ những sai sót nhỏ.

Với Al Sadd, thử thách lớn nhất là giữ vững kỷ luật phòng ngự trước một đội đang có phong độ tốt hơn. Nếu muốn tạo bất ngờ, đội khách cần duy trì sự hứng khởi từ chiến thắng ở trận gần nhất và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi.

Nhận định

Xét về thứ hạng và phong độ gần đây, Al-Qadisiyah FC nhỉnh hơn rõ rệt. Hạng 6 với 4 điểm cùng chuỗi 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất là nền tảng để đội chủ nhà tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có yếu tố bất ngờ. Nếu Al Sadd giữ được tinh thần sau chiến thắng gần nhất, trận đấu có thể khó khăn hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng. Dù vậy, chủ nhà vẫn là bên có nhiều lợi thế hơn trước trận đấu này.

Al-Qadisiyah FC
5 trận gần nhất
BTTHT
2
Trận
1-1-0
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
2
Thủng lưới
Al Sadd
5 trận gần nhất
TBBBB
2
Trận
0-0-2
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain2200+76TT
2Esteghlal FC2200+46TT
3Al-Hilal Saudi FC2200+36TT
5Al-Ahli Jeddah2110+24TH
6Al-Qadisiyah FC2110+14HT
7Neftchi2101-13BT
15Al Quwa Al Jawiya2002-40BB
16Al Sadd2002-50BB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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