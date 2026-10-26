TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Qadisiyah FC vs Al Sadd: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Al-Qadisiyah FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 4 điểm, và tiếp Al Sadd lúc 01h15 ngày 27/10/2026 trên sân Prince Mohammed Bin Fahd.

Al-Qadisiyah FC 0 - 0 Al Sadd Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': Paulo Otávio (Al Sadd) nhận thẻ vàng (Argument).

43' Thẻ vàng Phút 43': Mohamed Camara (Al Sadd) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 65% - 35% Al Sadd, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 1 - 0.

24' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 69% - 31% Al Sadd, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 0.

12' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Al-Qadisiyah FC 68% - 32% Al Sadd, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Qadisiyah FC tiếp đón Al Sadd.

Cập nhật lúc 02:05 27/10/2026

Đội hình chính thức Al-Qadisiyah FC Sơ đồ 3-5-2 · HLV Brendan Rodgers Al Sadd Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Lucescu 1 K. Casteels 2 Mohammed Abu Al Shamat 17 G. Álvarez 12 Yasir Al Shahrani 15 Mohammed Al Qahtani 70 S. Suleiman 5 J. Weigl 35 A. Al Siyahi 10 Musab Al Juwayr 33 J. Quiñones 32 M. Retegui 22 Meshaal Barsham 2 Pedro Miguel 5 Tarek Salman 16 Boualem Khoukhi 6 Paulo Otávio 4 M. Camara 33 Claudinho 23 Hashim Ali 12 Y. Abdurisag 30 Akram Afif 9 Roberto Firmino Dự bị Al-Qadisiyah FC 7 Turki Al Ammar 18 Abdulmalik Al-Jaber 28 Ahmed Al Kassar 9 Abdullah Al Salem 22 C. Bonsu Baah 27 E. Houssa 14 T. Reijnders 30 M. Sangare 50 Meshari Sunyur Al Sadd 7 Mohammed Waad 14 Mostafa Meshaal 17 Mohamed Al Manai 8 Guilherme 11 Giovani 3 Y. El Hannach 21 A. Bounacer 20 Y. Atal 1 Saad Al Sheeb Cập nhật đội hình lúc 00:47 27/10/2026

Al-Qadisiyah FC Thống kê Al Sadd 65% Kiểm soát bóng 35% 4 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 1 2 Phạt góc 4 6 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Al-Qadisiyah FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị trí khi tiếp Al Sadd lúc 01h15 ngày 27/10/2026 trên sân Prince Mohammed Bin Fahd Stadium. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 4 điểm, trong khi Al Sadd đang ở hạng 16 và chưa có điểm nào.

Al-Qadisiyah FC bám sát nhóm đầu

Hạng 6 với 4 điểm là vị trí đáng chú ý của Al-Qadisiyah FC ở thời điểm này. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất rõ: chủ nhà hơn đối thủ 10 bậc và 4 điểm.

Phong độ gần đây cũng ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, Al-Qadisiyah FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận thua nằm ở lượt đấu gần nhất, còn chuỗi thắng và hòa nằm trước đó. Với một đội đang cố gắng giữ vị trí cao, đây là điểm cần khắc phục để không đánh mất đà tích cực.

Al Sadd tìm lại niềm tin

Al Sadd bước vào trận đấu với hình ảnh đối lập. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Chiến thắng ở trận mới nhất là tín hiệu tích cực, nhưng chuỗi 4 trận thua trước đó cho thấy sự thiếu ổn định ở cả hai đầu sân.

Đứng hạng 16 với 0 điểm, Al Sadd đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đội cần một kết quả tốt để thoát khỏi vị trí này, nhưng phải làm điều đó trên sân của đối thủ có thứ hạng cao hơn hẳn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội bước vào trận với tâm thế khác nhau. Al-Qadisiyah FC có lợi thế sân nhà và thứ hạng, nên nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Vấn đề của đội chủ nhà là giữ sự tập trung sau trận thua gần nhất, tránh để đối thủ tìm lại tự tin từ những sai sót nhỏ.

Với Al Sadd, thử thách lớn nhất là giữ vững kỷ luật phòng ngự trước một đội đang có phong độ tốt hơn. Nếu muốn tạo bất ngờ, đội khách cần duy trì sự hứng khởi từ chiến thắng ở trận gần nhất và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi.

Nhận định

Xét về thứ hạng và phong độ gần đây, Al-Qadisiyah FC nhỉnh hơn rõ rệt. Hạng 6 với 4 điểm cùng chuỗi 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất là nền tảng để đội chủ nhà tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có yếu tố bất ngờ. Nếu Al Sadd giữ được tinh thần sau chiến thắng gần nhất, trận đấu có thể khó khăn hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng. Dù vậy, chủ nhà vẫn là bên có nhiều lợi thế hơn trước trận đấu này.

Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất B T T H T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Al Sadd 5 trận gần nhất T B B B B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Esteghlal FC 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +3 6 T T … 5 Al-Ahli Jeddah 2 1 1 0 +2 4 T H 6 Al-Qadisiyah FC 2 1 1 0 +1 4 H T 7 Neftchi 2 1 0 1 -1 3 B T … 15 Al Quwa Al Jawiya 2 0 0 2 -4 0 B B 16 Al Sadd 2 0 0 2 -5 0 B B