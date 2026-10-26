TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Quwa Al Jawiya vs Pakhtakor: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Pakhtakor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 2 điểm. Họ gặp Al Quwa Al Jawiya, đội hạng 15 chưa có điểm, lúc 01:15 ngày 27/10/2026.

Al Quwa Al Jawiya 0 - 0 Pakhtakor Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

41' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 51% - 49% Pakhtakor, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 1.

31' Thẻ vàng Phút 31': Abdurauf Buriev (Pakhtakor) nhận thẻ vàng (Dissent).

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 51% - 49% Pakhtakor, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.

20' VAR Phút 20': Phạt đền bị hủy — Abdurauf Buriev (Pakhtakor).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al Quwa Al Jawiya 45% - 55% Pakhtakor, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Al Quwa Al Jawiya tiếp đón Pakhtakor.

Cập nhật lúc 02:07 27/10/2026

Đội hình chính thức Al Quwa Al Jawiya Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Rashid Jaber Pakhtakor Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Kamoliddin Tadzhiev 95 Mohammed Salih 2 Ruslan Hanoon 5 Saed Al Rosan 19 A. Boudrama 3 Muslim Mousa 29 Tuisila Kisinda 25 Abdulameer 16 Moses Orkuma 73 Ali Saad 17 Abbas Adil Neamah Al Chnani 10 M. Jawad 35 S. Kuvvatov 8 D. Saitov 55 Abdumajidov 5 Pouraliganji 22 Mukhammad-Bobur Karimov 23 Abdurauf Bo'riyev 27 Sobirkho'jaev 50 Flamarion 9 I. Ibragimov 21 B. Resan 29 Aymen Hussein Dự bị Al Quwa Al Jawiya 6 Mohanad Jeahze 9 Haythem Jouini 31 Mohammad Raheem Ziad Dalfi 13 Mujtaba Muhsen 21 Ramadan Sadeeq 7 A. Okpotu 11 Murad Subeh 22 Zainulabdeen Nsaif Jasim 90 Karar Ali Hassan Pakhtakor 12 V. Nazarov 13 Dilshodbekov 44 D. Ermanov 6 Sardor Mirqobilov 33 Kuvanishbek Saydaliev 18 Abubakir Shukurullaev 26 D Tulaganov 17 D. Khamdamov 90 S. Chinedu Cập nhật đội hình lúc 00:47 27/10/2026

Al Quwa Al Jawiya Thống kê Pakhtakor 51% Kiểm soát bóng 49% 2 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 5 0 Thủ môn cứu thua 1

Pakhtakor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 9 và 2 điểm trên bảng xếp hạng. Họ làm khách của Al Quwa Al Jawiya, đội đang đứng thứ 15 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 27/10/2026 trên sân AL Madina Stadium.

Pakhtakor giữ vị thế bám đuổi

Với 2 điểm, Pakhtakor hiện xếp hạng 9. Đội khách đang ở thế khá thuận lợi so với chủ nhà, xét về cả điểm số lẫn thứ hạng. Một kết quả tích cực ở trận này sẽ giúp họ duy trì vị thế bám sát nhóm đầu.

Trong 5 trận gần nhất, Pakhtakor thắng 2, hòa 2 và thua 1. Trận gần nhất của họ là một thất bại, trước đó là hai trận hòa liên tiếp rồi hai chiến thắng ở các trận cũ hơn. Chuỗi kết quả cho thấy một đội giàu khả năng cầm chân đối thủ nhưng đang cần lấy lại mạch thắng.

Al Quwa Al Jawiya cần điểm số đầu tiên

Chủ nhà đang ở vị trí thứ 15 và chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Pakhtakor là 2 điểm, nhưng chênh lệch về thứ hạng lên tới 6 bậc. Vì thế, đây là cơ hội để Al Quwa Al Jawiya đặt dấu mốc đầu tiên và rút ngắn khoảng cách.

Về phong độ, Al Quwa Al Jawiya thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ cũng thua ở trận vừa qua, sau đó là một trận hòa và một thất bại khác ở các trận trước nữa. Chủ nhà hiếm khi giữ được sự ổn định, nên áp lực phải có kết quả ngay trên sân nhà càng lớn.

Thế đối đầu nghiêng về Pakhtakor

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Pakhtakor thắng 2 lần, hòa 1 lần, còn Al Quwa Al Jawiya chưa thắng trận nào. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách. Ngược lại, chủ nhà phải tìm cách phá vỡ chuỗi kết quả không mấy thuận lợi khi đối mặt Pakhtakor.

Điểm then chốt về chiến thuật

Cả hai đội đều vừa thua ở trận gần nhất, nên cách vào trận sẽ rất đáng chú ý. Pakhtakor có thể chọn lối chơi thận trọng để bảo toàn thành quả, đúng với đặc điểm hòa nhiều trong chuỗi phong độ gần đây. Al Quwa Al Jawiya nhiều khả năng phải chủ động hơn để tìm điểm số đầu tiên của mình.

Nếu chủ nhà tạo được sức ép sớm, trận đấu có thể trở nên khó chịu với đội khách. Ngược lại, nếu Pakhtakor giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu, họ có thể dần kiểm soát nhịp độ.

Nhận định

Xét về thứ hạng, điểm số và lịch sử đối đầu gần đây, Pakhtakor đang có lợi thế nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ gần đây của hai đội không quá chênh lệch, và Al Quwa Al Jawiya có động lực rõ ràng khi thi đấu trên sân nhà. Đây là trận đấu mà chi tiết nhỏ và sự tập trung có thể quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Al Quwa Al Jawiya · 0 thắng 1 hòa Pakhtakor · 2 thắng Pakhtakor 1 - 0 Al Quwa Al Jawiya PAK Al Quwa Al Jawiya 0 - 0 Pakhtakor Hòa Pakhtakor 2 - 1 Al Quwa Al Jawiya PAK

Al Quwa Al Jawiya 5 trận gần nhất B H B T H 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 5 Thủng lưới Pakhtakor 5 trận gần nhất B H H T T 3 Trận 1-2-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Esteghlal FC 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +3 6 T T … 8 Al-Nassr 2 1 0 1 -2 3 T B 9 Pakhtakor 2 0 2 0 0 2 H H T 10 Al Shamal 2 0 2 0 0 2 H H … 14 Al-Wasl FC 2 0 0 2 -3 0 B B 15 Al Quwa Al Jawiya 2 0 0 2 -4 0 B B 16 Al Sadd 2 0 0 2 -5 0 B B