Trực tiếp Al Shabab vs Al-Ahli Jeddah: Al Shabab mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Shabab vs Al-Ahli Jeddah: Al Shabab mở tỷ số

Văn Thể30/10/2026 20:14

Al-Ahli Jeddah đang thắng liên tiếp 5 trận và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Al Shabab lúc 01:00 ngày 31/10/2026 tại sân vận động King Fahd Stadium.

Al Shabab1 - 0Al-Ahli JeddahHiệp 1 — phút 22'
  • 22'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Al Shabab 1 - 0 Al-Ahli Jeddah.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Al Shabab 57% - 43% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

  • 2'BÀN THẮNG! Al Shabab (1-0)

    Phút 2': Ricardo Mathias (Al Shabab) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Shabab tiếp đón Al-Ahli Jeddah.

Cập nhật lúc 01:21 31/10/2026

Đội hình chính thức
Al Shabab
Sơ đồ 4-4-2 · HLV T. Letsch
Al-Ahli Jeddah
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Pusic
1
M. Diaw
17
Mohammed Fuad Ibrahim Al Thani
4
T. Jedvaj
55
Ali Al Bulayhi
21
Dhari Al Anazi
11
Daniel Podence
8
J. Brownhill
29
Y. Adli
10
Y. Carrasco
9
Roger Martínez
49
Ricardo Mathias
1
Abdulrahman Al Sanbi
29
Mohammed Yousef
46
Rayane Hamidou
3
Ibañez
31
Saad Yaslam
6
Atangana Edoa
30
Ziyad Al Johani
19
A. Bondarenko
7
Trincão
9
Feras Al Brikan
20
Matheus Gonçalves
Dự bị
Al Shabab
40 Ali Al Asmari27 Abdullah Al Hawsawi34 S. Al Anzi33 Mohammed Al Mahasneh6 Awad Al Nashri24 Abdulrahman Al Obud2 Mohammed Al Shwirekh97 Mourad Khodari99 A. Matuq
Al-Ahli Jeddah
62 Abdullah Abdo87 Ramez Al Attar11 Meshal Al Mutairi15 Saeed Baattia5 Mohammed Bakor4 Makaya Ibrahima Diaby21 Abdullah Radif13 Galeno8 E. Spertsyan
Cập nhật đội hình lúc 00:32 31/10/2026
Al ShababThống kêAl-Ahli Jeddah
57%
Kiểm soát bóng
43%
1
Dứt điểm
2
1
Trúng đích
0
1
Phạt góc
0
0
Phạm lỗi
2

Al-Ahli Jeddah đang có chuỗi thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Al Shabab. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 31/10/2026 trên sân King Fahd Stadium. Đội khách đang cầm trịch về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng, còn chủ nhà cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Al-Ahli Jeddah mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm sáng nhất của Al-Ahli Jeddah. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân và tinh thần thi đấu đang ở mức cao.

Một mạch thắng dài thường tạo ra sự tự tin cho cả tập thể. Với Al-Ahli Jeddah, thử thách lần này là duy trì sự tập trung khi hành quân đến sân của một đối thủ có thể chơi quyết liệt hơn trước mặt khán giả nhà.

Al Shabab phong độ chập chờn

Ngược lại, Al Shabab có 5 trận gần nhất khá giằng co: thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Điểm tích cực là chủ nhà vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, trước đó là một trận hòa.

Tuy nhiên, việc hòa tới 2 trong 5 lần ra sân cho thấy Al Shabab chưa thể biến thế trận tốt thành những chiến thắng liên tục. Đây cũng là lý do đội chủ nhà vẫn ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Al-Ahli Jeddah đang đứng hạng 5 với 21 điểm, trong khi Al Shabab xếp hạng 12 với 11 điểm. Hai đội cách nhau 7 bậc và 10 điểm, một khoảng cách phản ánh khá rõ chênh lệch về phong độ ở giai đoạn vừa qua.

Với Al Shabab, trận đấu này là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu bảng. Với Al-Ahli Jeddah, một chiến thắng nữa sẽ củng cố vị trí ở nhóm trên và giữ nguyên đà đi lên.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al-Ahli Jeddah thắng 3 trận, Al Shabab thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ lệ hòa. Xu hướng này cho thấy đội khách thường có lợi thế tâm lý khi đối đầu với Al Shabab.

Dù vậy, Al Shabab từng chứng minh họ có thể gây khó khăn cho đối thủ này, nên chủ nhà sẽ không thiếu động lực để tìm lại điểm số.

Điểm then chốt về chiến thuật

Thế trận có thể xoay quanh khả năng kiểm soát nhịp độ. Al-Ahli Jeddah, với chuỗi thắng liên tiếp, nhiều khả năng sẽ chơi chủ động và tìm cách sớm tạo lợi thế để gây áp lực lên chủ nhà.

Al Shabab cần thi đấu kỷ luật, hạn chế sai sót và tận dụng lợi thế sân nhà. Nếu sớm bước vào trận đấu với sự tự tin từ chiến thắng gần nhất, đội chủ nhà hoàn toàn có thể làm chậm nhịp độ của đối thủ.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Al-Ahli Jeddah đang chiếm ưu thế rõ rệt. Chuỗi 5 trận toàn thắng là lợi thế lớn để đội khách tiếp tục hành trình đi lên.

Dù vậy, Al Shabab vừa thắng trận gần nhất và được thi đấu trên sân nhà, nên trận đấu vẫn hứa hẹn sự cạnh tranh. Nhìn chung, đội khách được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng chủ nhà đủ khả năng làm khó nếu duy trì sự tập trung suốt 90 phút.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Shabab · 1 thắng1 hòaAl-Ahli Jeddah · 3 thắng
13/02/2026
Al Shabab
2 - 5
Al-Ahli Jeddah
AJ
18/10/2025
Al-Ahli Jeddah
1 - 1
Al Shabab
Hòa
11/05/2025
Al Shabab
3 - 1
Al-Ahli Jeddah
AS
11/01/2025
Al-Ahli Jeddah
3 - 2
Al Shabab
AJ
12/05/2024
Al Shabab
1 - 2
Al-Ahli Jeddah
AJ
Al Shabab
5 trận gần nhất
THTHB
10
Trận
2-5-3
T-H-B
14
Ghi (TB 1.4)
14
Thủng lưới
Al-Ahli Jeddah
5 trận gần nhất
TTTTT
10
Trận
7-0-3
T-H-B
27
Ghi (TB 2.7)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC12912+2028TBTTT
2Al-Nassr11911+1728TTTTH
3Al-Hilal Saudi FC10901+2127TTTTB
4Al-Ittihad FC10721+1023TTBTT
5Al-Ahli Jeddah10703+1421TTTTB
6NEOM11614+719TBBHT
11Al Riyadh11335-1412BTBHT
12Al Shabab10253011THTHB
13Al-Hazm12246-610BHBBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Al Shabab vs Al-Ahli Jeddah: Al Shabab mở tỷ số
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