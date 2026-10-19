TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Shabab vs Al-Faisaly FC: Đội hình xuất phát Al Shabab hạng 13 và Al-Faisaly FC hạng 15 gặp nhau ở vòng 10 Saudi Pro League, hơn kém một điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 20/10/2026 tại SHG Arena.

Al Shabab vs Al-Faisaly FC SẮP BẮT ĐẦU • 01:00 01:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Al Shabab và Al-Faisaly FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:32 20/10/2026

Đội hình chính thức Al Shabab Sơ đồ 4-4-2 · HLV T. Letsch Al-Faisaly FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Solinas 1 M. Diaw 17 Mohammed Fuad Ibrahim Al Thani 4 T. Jedvaj 3 M. Barry 21 Dhari Al Anazi 37 A. Matuq 8 J. Brownhill 29 Y. Adli 11 Daniel Podence 9 Roger Martínez 49 Ricardo Mathias 1 Fernando Pacheco 2 Yaseen Barnawi 87 A. Ba 4 A. Seck 50 Mohammed Ali Al Shanqiti 8 Flávio 5 Andrei Girotto 20 Jaime Seoane 24 Abdulaziz Al Bishi 19 Alexandre Mendy 14 Abdullah Almuqrin Dự bị Al Shabab 5 Ali Makki 99 Hamad Al-Khorayef 27 Abdullah Al Hawsawi 23 Abdulaziz Rahma 40 Ali Al Asmari 6 Awad Al Nashri 24 Abdulrahman Al Obud 74 Abdulaziz Hadhood 97 Mourad Khodari Al-Faisaly FC 26 Mohammed Al Hasawi 6 Eid Al Muwallad 77 A. Al Shereaf 10 T. Bongonda 88 Saud Haddad 70 Mohammed Jahfali 13 C. Bassogog 47 Faisal Mohammed Ibrahim Al Fahad 3 Khalid Al Harbi Cập nhật đội hình lúc 00:32 20/10/2026

Al Shabab và Al-Faisaly FC bước vào vòng 10 Saudi Pro League với khoảng cách rất nhỏ trên bảng xếp hạng. Chủ nhà đứng hạng 13 với 7 điểm, đội khách xếp hạng 15 với 6 điểm. Chỉ một điểm ngăn cách hai đội, nên kết quả trận này có thể làm đổi vị trí của cả hai.

Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 20/10/2026 trên sân SHG Arena.

Cách biệt một điểm trên bảng xếp hạng

Al Shabab hiện có 7 điểm và đứng hạng 13. Al-Faisaly FC có 6 điểm và đứng hạng 15. Với cách biệt sát sao như vậy, cả hai đều có lý do để chơi chủ động nhằm giành điểm số trong trận này.

Phong độ gần đây: Al Shabab thắng trận mới nhất

Trong 4 trận gần nhất, Al Shabab thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận vừa qua, trước đó là một trận hòa và hai trận thua liên tiếp.

Al-Faisaly FC cũng thắng trận gần nhất. Tính cả 4 trận, đội khách có 1 trận thắng, 1 trận thua và 2 trận hòa. Họ chưa thua trong hai trận trước trận thắng gần nhất nhưng cũng không thắng, khi cả hai đều kết thúc với tỷ số hòa.

Như vậy, hai đội cùng đón trận đấu này sau một chiến thắng. Điều đó giúp tinh thần của cả hai tương đối cân bằng.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Shabab thắng 2 trận, hòa 2 trận, còn Al-Faisaly FC thắng 1 trận. Xu hướng này nghiêng nhẹ về phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, hai trận hòa và một chiến thắng của Al-Faisaly FC cho thấy đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Điểm cần theo dõi

Với khoảng cách một điểm, trận đấu mang ý nghĩa lớn đối với vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng. Al Shabab có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Al-Faisaly FC có phong độ không thua kém khi vừa thắng trận gần nhất. Trận đấu vì thế được kỳ vọng diễn ra cân bằng, trong đó từng chi tiết nhỏ có thể tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al Shabab · 2 thắng 2 hòa Al-Faisaly FC · 1 thắng Al Shabab 1 - 0 Al-Faisaly FC AS Al-Faisaly FC 0 - 0 Al Shabab Hòa Al-Faisaly FC 1 - 5 Al Shabab AS Al Shabab 1 - 1 Al-Faisaly FC Hòa Al-Faisaly FC 2 - 1 Al Shabab AF

Al Shabab 5 trận gần nhất T H B B 8 Trận 1-4-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 11 Thủng lưới Al-Faisaly FC 5 trận gần nhất T B H H 8 Trận 1-3-4 T-H-B 8 Ghi (TB 1.0) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 9 7 1 1 +14 22 T T H T T 2 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T … 12 Al Riyadh 8 2 3 3 -8 9 H T H B T 13 Al Shabab 8 1 4 3 -2 7 T H B B H 14 Al-Fayha 9 1 4 4 -6 7 B H H B H 15 Al-Faisaly FC 8 1 3 4 -7 6 T B H H B 16 Al-Fateh 10 1 3 6 -11 6 B T B B B …