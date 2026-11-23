TRỰC TIẾP Trực tiếp Al Shamal vs Al-Ahli Jeddah: Al-Ahli Jeddah mở tỷ số Al Shamal đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Al-Ahli Jeddah 3 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 23/11/2026 tại sân vận động Al Bayt.

Al Shamal 0 - 1 Al-Ahli Jeddah Hiệp 1 — phút 18' 18' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al Shamal 0 - 1 Al-Ahli Jeddah.

16' VAR Phút 16': Phạt đền được công nhận — Wenderson Galeno (Al-Ahli Jeddah).

12' Al-Ahli Jeddah ép sân Cầm bóng: Al Shamal 38% - 62% Al-Ahli Jeddah, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 0.

11' BÀN THẮNG! Al-Ahli Jeddah (0-1) Phút 11': Firas Al-Buraikan (Al-Ahli Jeddah) lập công (kiến tạo: Ivan Toney). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Al Shamal tiếp đón Al-Ahli Jeddah.

Cập nhật lúc 23:17 23/11/2026

Đội hình chính thức Al Shamal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV David Prats Al-Ahli Jeddah Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pusic 95 B. Seck 6 Musab Khoder 23 Michel Termanini 4 Pablo Marí 16 F. Bais 28 N. Benaïssa 70 Tiago Silva 26 R. Mahrez 5 Ben Romdhane 22 W. Saïd 11 B. Bounedjah 16 É. Mendy 15 Saeed Baattia 28 M. Demiral 24 A. Kinteh 2 Zakaria Al Hawsawi 6 Atangana Edoa 30 Ziyad Al Johani 7 Trincão 9 Feras Al Brikan 13 Galeno 17 I. Toney Dự bị Al Shamal 17 Abdullah Abdulsalam 14 Omar Ali 67 Saoud Al Khater 8 Ali Asad 2 Moufak Awad 10 Álex Collado 45 Abdullah El Rady 37 Ahmed Suhail 47 Fahad Waad Al-Ahli Jeddah 5 Mohammed Bakor 8 E. Spertsyan 21 Abdullah Radif 20 Matheus Gonçalves 66 Naif Masoud 46 Rayane Hamidou 4 Makaya Ibrahima Diaby 19 A. Bondarenko 31 Saad Yaslam Cập nhật đội hình lúc 22:34 23/11/2026

Al Shamal Thống kê Al-Ahli Jeddah 38% Kiểm soát bóng 62% 0 Dứt điểm 1 0 Trúng đích 0 2 Phạm lỗi 0

Al Shamal đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà hiện xếp hạng 8 với 5 điểm, kém Al-Ahli Jeddah ở hạng 6 đúng 3 điểm. Khoảng cách này khiến cuộc gặp lúc 23h00 ngày 23/11/2026 tại sân vận động Al Bayt trở thành điểm nóng của nhóm đầu bảng.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Al-Ahli Jeddah đang đứng thứ 6 với 8 điểm. Al Shamal xếp ngay sau, ở vị trí thứ 8 với 5 điểm. Chỉ cách nhau 3 điểm, kết quả của trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai đội.

Với Al Shamal, một kết quả tích cực sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Với Al-Ahli Jeddah, trận đấu là cơ hội để nới rộng khoảng cách với đối thủ đang bám đuổi.

Phong độ gần đây của Al Shamal

Al Shamal thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của họ là kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng.

Tuy nhiên, hai trận thua liên tiếp ở giai đoạn trước đó cho thấy đội chủ nhà chưa thật sự ổn định. Điều này đặt ra yêu cầu giữ được sự chắc chắn trong cả công và thủ nếu muốn tiếp tục bám sát nhóm trên.

Phong độ gần đây của Al-Ahli Jeddah

Al-Ahli Jeddah thể hiện phong độ tốt hơn: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Họ đã thắng 2 trong 3 trận gần đây nhất, cho thấy đội khách đang giữ được nhịp độ tích cực.

Số trận thắng nhiều hơn là lý do chính giúp Al-Ahli Jeddah hiện đứng trên đối thủ trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở gần nhau trên bảng xếp hạng nhưng có hai đà phong độ khác nhau. Al-Ahli Jeddah sở hữu chuỗi kết quả tốt hơn và tâm lý ổn định hơn. Al Shamal có lợi thế thi đấu trên sân nhà và cần tận dụng điều đó để rút ngắn khoảng cách.

Một khởi đầu tập trung có thể giúp đội chủ nhà tạo áp lực lên Al-Ahli Jeddah. Ngược lại, nếu đội khách giữ được sự chắc chắn quen thuộc, họ hoàn toàn có thể mang về điểm số để củng cố vị trí hiện tại.

Nhận định

Về phong độ, Al-Ahli Jeddah nhỉnh hơn nhờ nhiều trận thắng hơn và đang ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, khoảng cách 3 điểm là không lớn, và Al Shamal có đủ động lực để biến trận đấu này thành một cuộc cạnh tranh sòng phẳng.

Đây sẽ là trận đấu đáng chú ý với những ai theo dõi cuộc đua ở nhóm đầu bảng, khi cả hai đội đều cần điểm số để củng cố vị thế.

Al Shamal 5 trận gần nhất H T B B T 4 Trận 1-2-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Al-Ahli Jeddah 5 trận gần nhất T H B T T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Al-Hilal Saudi FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T 3 Esteghlal FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T … 5 Al-Qadisiyah FC 4 2 2 0 +6 8 T H H T 6 Al-Ahli Jeddah 4 2 2 0 +3 8 H T T H 7 Al-Nassr 3 2 0 1 +2 6 T T B 8 Al Shamal 4 1 2 1 +1 5 B T H H 9 Neftchi 4 1 1 2 -2 4 H B B T …