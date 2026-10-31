Trực tiếp Al Taawon vs Al-Ettifaq: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Taawon vs Al-Ettifaq: Đội hình xuất phát

Văn Thể31/10/2026 15:44

Al-Ettifaq đến sân King Abdullah Sports City với thành tích sân khách đáng nể và vị trí thứ 7. Trận đấu với Al Taawon diễn ra lúc 20h30 ngày 31/10/2026.

Al TaawonvsAl-EttifaqSẮP BẮT ĐẦU • 20:30
  • 20:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Al Taawon và Al-Ettifaq đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:30.

Cập nhật lúc 20:02 31/10/2026

Đội hình chính thức
Al Taawon
Sơ đồ 5-4-1 · HLV V. Rašović
Al-Ettifaq
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Arthur Papas
1
Mailson
45
Mohammed Al Saedi
4
Nasser Al Haleel
5
Z. Belaïd
40
Ibrahim Mahnashi
88
M. Petkov
10
N. Bajrami
16
Faris Al Ghamdi
18
El Mahdioui
8
P. Guiagon
9
Hamed Allah
1
M. Rodák
70
Abdullah Khateeb
5
Pedro Henrique
4
J. Hendry
33
Madallah Al Olayan
11
O. Duda
42
A. Kanté
43
B. Celina
7
Khalid Al Ghannam
17
J. Larsson
99
Sultan Ali Huran
Dự bị
Al Taawon
63 Adel Sami Fallatah87 Ali Ahmed Ali Halawi Sharahili17 Mohammed Al Aqel47 El Bahraoui20 Bassem Al-Arini31 Abdulrahman Al Harbi43 Nawaf Mazen Al Hawairy30 Abdullah Al Jadani93 Awn Al Saluli
Al-Ettifaq
78 Marzouq Tambakti13 Meshal Al Alaeli29 Z. Al Ghamdi92 Turki Ba Al Jawsh77 Abdulelah3 Abdullah Madu10 Álvaro Medrán58 Yasir Shammari26 Riyadh Sharahili
Cập nhật đội hình lúc 20:02 31/10/2026

Al-Ettifaq mang theo thành tích sân khách đáng nể khi làm khách của Al Taawon tại King Abdullah Sports City lúc 20h30 ngày 31/10/2026. Đội khách đang đứng hạng 7 với 18 điểm, trong khi chủ nhà ở hạng 17 với 4 điểm. Khoảng cách này khiến trận đấu trở thành phép thử bản lĩnh cho đoàn quân của Al-Ettifaq.

Al-Ettifaq: bản lĩnh của đội đang ở nhóm giữa bảng

Với 18 điểm, Al-Ettifaq đang chiếm hạng 7, vị trí cho thấy sự ổn định đáng kể so với đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 và thua 2. Họ thua ở trận vừa qua, nhưng trước đó đã thắng 2 trong 3 trận liền kề.

Chuỗi kết quả này cho thấy Al-Ettifaq có khả năng bật dậy sau thất bại. Đây là yếu tố quan trọng với một đội phải xa sân nhà, nơi áp lực từ khán đài chủ nhà thường đè nặng lên đội khách.

Al Taawon: cần một điểm tựa để thoát khỏi vị trí thấp

Al Taawon đang ở hạng 17 với 4 điểm, kém đối thủ 14 điểm. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ không hoàn toàn tiêu cực. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2, hòa 1 và thua 2, trong đó có chiến thắng ở trận mới nhất.

Kết quả tích cực gần nhất là điểm sáng cho chủ nhà. Nếu duy trì được tinh thần đó trên sân nhà, Al Taawon hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội khách.

Thế đối đầu cân bằng

Dù chênh lệch về thứ hạng khá lớn, lịch sử đối đầu cho thấy hai đội không có bên nào áp đảo. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Taawon thắng 2, hòa 1 và Al-Ettifaq thắng 2.

Thống kê này nhắc rằng bảng xếp hạng chưa phản ánh hết thực tế trên sân. Al Taawon từng đánh bại Al-Ettifaq với cùng số lần mà đối phương làm được, nên đội khách khó có thể xem đây là trận đấu dễ dàng.

Điểm then chốt của trận đấu

Sức mạnh tinh thần sẽ đóng vai trò lớn. Al-Ettifaq cần giữ sự chắc chắn để phát huy lợi thế về vị trí và điểm số. Ngược lại, Al Taawon có động lực lớn để tận dụng sân nhà và đà hưng phấn từ chiến thắng gần nhất.

Nếu Al-Ettifaq kiểm soát tốt nhịp độ ngay từ đầu, họ có cơ sở để tiếp tục chuỗi kết quả tích cực. Nhưng chỉ cần chủ nhà tận dụng tốt một khoảnh khắc, thế trận hoàn toàn có thể đổi chiều.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Ettifaq nhỉnh hơn. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng và đà tích cực của Al Taawon khiến trận đấu khó đoán. Với một đội khách có bản lĩnh như Al-Ettifaq, đây là cơ hội để chứng minh sự ổn định của mình ngay trên sân đối thủ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Taawon · 2 thắng1 hòaAl-Ettifaq · 2 thắng
04/02/2026
Al-Ettifaq
1 - 0
Al Taawon
AL-
18/09/2025
Al Taawon
4 - 1
Al-Ettifaq
AT
26/02/2025
Al-Ettifaq
1 - 0
Al Taawon
AL-
30/09/2024
Al Taawon
1 - 1
Al-Ettifaq
Hòa
28/05/2024
Al Taawon
1 - 0
Al-Ettifaq
AT
Al Taawon
5 trận gần nhất
TBBHT
11
Trận
0-4-7
T-H-B
5
Ghi (TB 0.5)
19
Thủng lưới
Al-Ettifaq
5 trận gần nhất
BTBTT
11
Trận
5-3-3
T-H-B
17
Ghi (TB 1.5)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Qadisiyah FC12912+2028TBTTT
2Al-Nassr11911+1728TTTTH
3Al-Hilal Saudi FC10901+2127TTTTB
6Al-Ahli Jeddah11704+921BTTTT
7Al-Ettifaq11533+118TBTHH
8Al Diriyah12435-315BBTHB
16Al-Fateh11137-136BBTBB
17Al Taawon11047-144BBHBB
18Abha11038-123HBBBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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