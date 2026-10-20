Trực tiếp Al Taawon vs Al-Qadisiyah FC: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Al Taawon vs Al-Qadisiyah FC: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể20/10/2026 17:15

Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 22 điểm. Trận làm khách trên sân của Al Taawon diễn ra lúc 22h10 ngày 20/10/2026.

Al Taawon0 - 0Al-Qadisiyah FCHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 90'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Taawon 29% - 71% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 6 - 20 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 3 - 15; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 7 - 2.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Al-Qadisiyah FC): Turki Al-Ammar vào sân thay Mohammed Abu Al-Shamat.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Al Taawon): Awn Al-Saluli vào sân thay Nasser Al-Haleel.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Al Taawon): Nedim Bajrami vào sân thay Mohammed Al-Kuwaykibi.

  • 77'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Taawon 29% - 71% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 5 - 17 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 2 - 13; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 5 - 1.

  • 63'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Taawon 31% - 69% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 3 - 13 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 1 - 11; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 4 - 0.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Al-Qadisiyah FC): Mateo Retegui vào sân thay Abdullah Al-Salem.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Al-Qadisiyah FC): Musab Al-Juwayr vào sân thay Mohammed Hamad Al-Qahtani.

  • 50'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Taawon 29% - 71% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 10; phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 4 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Al Taawon): Rakan Al Tulayhi vào sân thay Younes El Bahraoui.

  • 37'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Taawon 30% - 70% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 0 - 9 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 7; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 3 - 0.

  • 25'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Taawon 28% - 72% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 0 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 5; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 3 - 0.

  • 14'Thay người

    Phút 14' (Al Taawon): Mohammed Bassam Al Hurayji vào sân thay Abdulrahman Hendi.

  • 13'Al-Qadisiyah FC ép sân

    Cầm bóng: Al Taawon 25% - 75% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; cứu thua 2 - 0.

  • 7'Thay người

    Phút 7' (Al Taawon): Nasser Al-Haleel vào sân thay Muteb Al-Mufarrij.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Al Taawon tiếp đón Al-Qadisiyah FC.

Cập nhật lúc 00:01 21/10/2026

Đội hình chính thức
Al Taawon
Sơ đồ 5-4-1 · HLV V. Rašović
Al-Qadisiyah FC
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Brendan Rodgers
1
Mailson
70
A. Hendi
40
Ibrahim Mahnashi
5
Z. Belaïd
32
Muteb Al Mufarrij
88
M. Petkov
7
Mohammed Al Kuwaykibi
18
El Mahdioui
16
Faris Al Ghamdi
47
El Bahraoui
9
Hamed Allah
1
K. Casteels
4
Jehad Abdullatif Ahm
17
G. Álvarez
8
N. Nández
2
Mohammed Abu Al Shamat
14
T. Reijnders
5
J. Weigl
15
Mohammed Al Qahtani
22
C. Bonsu Baah
33
J. Quiñones
9
Abdullah Al Salem
Dự bị
Al Taawon
6 Mohammed Bassam Al Hurayji4 Nasser Al Haleel17 Mohammed Al Aqel30 Abdullah Al Jadani45 Mohammed Al Saedi93 Awn Al Saluli23 Rakan Al Tulayhi10 N. Bajrami8 P. Guiagon
Al-Qadisiyah FC
7 Turki Al Ammar18 Abdulmalik Al-Jaber10 Musab Al Juwayr28 Ahmed Al Kassar12 Yasir Al Shahrani35 A. Al Siyahi27 E. Houssa32 M. Retegui42 Abdulaziz Tariq Al Qarawi
Cập nhật đội hình lúc 21:42 20/10/2026
Al TaawonThống kêAl-Qadisiyah FC
29%
Kiểm soát bóng
71%
6
Dứt điểm
20
2
Trúng đích
7
3
Phạt góc
15
7
Phạm lỗi
11
0
Việt vị
1
7
Thủ môn cứu thua
2

Al-Qadisiyah FC bước vào trận gặp Al Taawon với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên. Đội khách đang đứng hạng 2 với 22 điểm và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 22h10 ngày 20/10/2026 trên sân Al-Taawoun Stadium.

Al-Qadisiyah FC giữ nhịp tốt trong cuộc đua ngôi đầu

Vị trí thứ hai với 22 điểm cho thấy Al-Qadisiyah FC đang là một trong những đội ổn định nhất mùa này. Mỗi điểm số ở giai đoạn này đều có giá trị trong việc giữ khoảng cách và duy trì sức ép lên đội dẫn đầu.

Phong độ gần đây củng cố nhận định đó. Trong 5 trận gần nhất, Al-Qadisiyah FC thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Chuỗi kết quả này phản ánh một tập thể biết cách kiếm điểm, kể cả khi trận đấu không diễn ra thuận lợi.

Al Taawon cần điểm số để cải thiện vị thế

Ở chiều ngược lại, Al Taawon đang gặp nhiều khó khăn. Đội chủ nhà xếp hạng 17 với 4 điểm, một khoảng cách rất lớn so với đối thủ. Chênh lệch giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 18 điểm.

Trong 5 trận gần nhất, Al Taawon thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội vừa có một trận hòa ở lượt đấu gần nhất, trước đó là một trận thắng. Dù vậy, chuỗi kết quả chưa đủ ổn định để giúp họ thoát khỏi vị trí thấp trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng

Dù chênh lệch về thứ hạng khá lớn, lịch sử đối đầu gần đây lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Al Taawon thắng 2 trận, hòa 1 trận và Al-Qadisiyah FC cũng thắng 2 trận.

Con số này cho thấy Al Taawon từng gây khó cho đối thủ. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội chủ nhà khi thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Al-Qadisiyah FC, thách thức lớn nhất là giữ sự tập trung trước một đối thủ có thứ hạng thấp nhưng từng cạnh tranh sòng phẳng trong các lần chạm trán gần đây. Một trận đấu thiếu kiên nhẫn có thể khiến họ bỏ lỡ cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Al Taawon nhiều khả năng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả để tạo bất ngờ. Với đội chủ nhà, việc giữ kết cấu chặt chẽ và tận dụng tốt các thời điểm quyết định có thể là chìa khóa để kiếm điểm.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Qadisiyah FC được đánh giá cao hơn. Đội khách đang có chuỗi 5 trận bất bại và là ứng viên bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng gần đây cho thấy Al Taawon vẫn có thể gây khó khăn nếu thi đấu tập trung.

Nhìn chung, Al-Qadisiyah FC có nhiều lợi thế hơn để giành điểm, nhưng họ cần một màn trình diễn nghiêm túc để không bỏ lỡ cơ hội trong cuộc đua phía trên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Taawon · 2 thắng1 hòaAl-Qadisiyah FC · 2 thắng
01/03/2026
Al-Qadisiyah FC
1 - 1
Al Taawon
Hòa
01/11/2025
Al Taawon
2 - 0
Al-Qadisiyah FC
AT
11/05/2025
Al Taawon
0 - 1
Al-Qadisiyah FC
AF
11/01/2025
Al-Qadisiyah FC
0 - 3
Al Taawon
AT
07/01/2025
Tứ kết
Al Taawon
0 - 3
Al-Qadisiyah FC
AF
Al Taawon
5 trận gần nhất
HTBHB
9
Trận
0-4-5
T-H-B
4
Ghi (TB 0.4)
16
Thủng lưới
Al-Qadisiyah FC
5 trận gần nhất
THTTH
9
Trận
7-1-1
T-H-B
23
Ghi (TB 2.6)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al-Hilal Saudi FC9801+2024TTTBT
2Al-Qadisiyah FC9711+1422TTHTT
3Al-Nassr8611+1219THTBT
16Al-Fateh10136-116BTBBB
17Al Taawon9045-124HBBBH
18Abha8026-92BHBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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