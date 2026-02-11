TRỰC TIẾP Trực tiếp Al-Wasl FC vs Al Quwa Al Jawiya: Al-Wasl FC nới rộng cách biệt 3-1 Al Quwa Al Jawiya đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 11 với 3 điểm, và làm khách của Al-Wasl FC trên sân Zabeel Stadium lúc 23h00 ngày 02/11/2026.

Al-Wasl FC 3 - 1 Al Quwa Al Jawiya Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Al-Wasl FC 3 - 1 Al Quwa Al Jawiya.

45+1' BÀN THẮNG! Al-Wasl FC (3-1) Phút 45+1': Pedro Jorge Gonçalves Malheiro (Al-Wasl FC) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

37' Al-Wasl FC ép sân Cầm bóng: Al-Wasl FC 54% - 46% Al Quwa Al Jawiya, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Wasl FC 57% - 43% Al Quwa Al Jawiya, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

21' BÀN THẮNG! Al Quwa Al Jawiya (2-1) Phút 21': Hareth Hatem (Al Quwa Al Jawiya) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

21' VAR Phút 21': Bàn thắng được công nhận — Hareth Hatem (Al Quwa Al Jawiya).

18' Thay người Phút 18' (Al Quwa Al Jawiya): Mohanad Jeahze vào sân thay Acheref Boudrama.

17' BÀN THẮNG! Al-Wasl FC (2-0) Phút 17': Nicolás Giménez (Al-Wasl FC) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Al-Wasl FC 52% - 48% Al Quwa Al Jawiya, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 1.

6' BÀN THẮNG! Al-Wasl FC (1-0) Phút 6': Mehdi Taremi (Al-Wasl FC) lập công (kiến tạo: Nicolás Giménez). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Al-Wasl FC tiếp đón Al Quwa Al Jawiya.

Cập nhật lúc 23:47 02/11/2026

Đội hình chính thức Al-Wasl FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Vitória Al Quwa Al Jawiya Sơ đồ 5-4-1 · HLV Rashid Jaber 23 D. Horkaš 79 Pedro Malheiro 4 S. Bouftini 34 Adryelson 16 Hugo 21 Cameron Puertas 5 A. Popoola 7 Ali Saleh 31 N. Giménez 19 Serginho 9 M. Taremi 95 Mohammed Salih 29 Tuisila Kisinda 2 Ruslan Hanoon 3 Muslim Mousa 19 A. Boudrama 13 Mujtaba Muhsen 8 Hareth Hatem 25 Abdulameer 16 Moses Orkuma 24 Abbas Fawzi Hasan 9 Haythem Jouini Dự bị Al-Wasl FC 32 Mohamed Ali 17 Suhail Abdulla 25 Gabriel Vareta 18 Malek Janeer 15 S. Ivković 77 Leandro Spadacio 10 Fábio Lima 20 Saldanha 8 Yahia Nader Al Quwa Al Jawiya 6 Mohanad Jeahze 17 Abbas Adil Neamah Al Chnani 18 Ali Akbar Taher 73 Ali Saad 90 Karar Ali Hassan 22 Zainulabdeen Nsaif Jasim 11 Murad Subeh 7 A. Okpotu 77 Mohammad Sami Cập nhật đội hình lúc 22:32 02/11/2026

Al-Wasl FC Thống kê Al Quwa Al Jawiya 54% Kiểm soát bóng 46% 6 Dứt điểm 1 4 Trúng đích 1 2 Phạt góc 0 5 Phạm lỗi 4 2 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Al Quwa Al Jawiya đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào chuyến làm khách trên sân của Al-Wasl FC với vị thế tốt hơn chủ nhà. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 02/11/2026 tại Zabeel Stadium. Hiện đội khách đứng hạng 11 với 3 điểm, còn Al-Wasl FC đang ở hạng 16 với 0 điểm.

Al Quwa Al Jawiya giữ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng

Khoảng cách trên bảng xếp hạng là điểm khởi đầu của trận đấu này. Al Quwa Al Jawiya đứng hạng 11 với 3 điểm, trong khi Al-Wasl FC xếp hạng 16 và chưa có điểm nào. Hai đội cách nhau 5 bậc và 3 điểm.

Với đội khách, vị trí hiện tại cho thấy họ đang ở sát nhóm phía trên. Mỗi trận đấu vì thế đều có giá trị lớn nếu muốn giữ đà bám đuổi. Ngược lại, Al-Wasl FC đang ở phần dưới bảng và cần những kết quả tích cực để rời khỏi vị trí này.

Phong độ gần đây: hai bức tranh không quá khác biệt

Al Quwa Al Jawiya có 5 trận gần nhất với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Đây là chuỗi kết quả khá cân bằng, chưa cho thấy một đội bóng bứt tốc, nhưng cũng chưa sa sút rõ rệt.

Về phía Al-Wasl FC, 3 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Trận gần đây nhất của đội chủ nhà cũng khép lại với kết quả hòa. Đáng chú ý, chủ nhà đã có một chiến thắng trong chuỗi ngắn này, dù vị trí trên bảng xếp hạng vẫn chưa phản ánh điều đó.

Điểm then chốt cho cuộc đối đầu tại Zabeel Stadium

Từ những số liệu trên, trận đấu nhiều khả năng xoay quanh sự kiên nhẫn. Al Quwa Al Jawiya có lợi thế về thứ hạng và cần giữ nhịp độ ổn định để không bị tụt lại so với nhóm phía trên. Chuỗi kết quả của họ cho thấy một đội có thể giành điểm nhưng chưa thật sự liên tục trong chiến thắng.

Trong khi đó, Al-Wasl FC thi đấu trên sân nhà với nhu cầu rõ ràng là tìm kiếm điểm số để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Việc đã có một trận thắng trong 3 lần ra sân gần nhất là cơ sở để chủ nhà duy trì tinh thần cho trận này.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ tổng hợp, Al Quwa Al Jawiya nhỉnh hơn về mặt thứ hạng, nhưng khoảng cách giữa hai đội chưa phải là quá lớn. Đội khách có lý do để hướng tới kết quả tích cực nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Tuy nhiên, Al-Wasl FC có lợi thế sân nhà và động lực rõ ràng, nên trận đấu hứa hẹn là một cuộc cạnh tranh khó đoán.

Al-Wasl FC 5 trận gần nhất H T B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới Al Quwa Al Jawiya 5 trận gần nhất H T B H B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Shabab Al Ahli Dubai 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Al-Ahli Jeddah 3 2 1 0 +3 7 T T H … 10 Neftchi 3 1 0 2 -2 3 B B T 11 Al Quwa Al Jawiya 3 1 0 2 -3 3 T B B 12 Pakhtakor 3 0 2 1 -1 2 B H H T … 15 Al-Gharafa 3 0 0 3 -3 0 B B B 16 Al-Wasl FC 2 0 0 2 -3 0 B B