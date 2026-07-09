TRỰC TIẾP Trực tiếp Alashkert vs Yelimay Semey: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Alashkert tiếp đón Yelimay Semey trên sân nhà Alashkert Stadium trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, trận đấu hứa hẹn nhiều diễn biến khó lường giữa hai đại diện đến từ các nền bóng đá còn ít được biết đến ở đấu trường châu Âu.

Alashkert 0 - 0 Yelimay Semey Hiệp 2 — phút 52' 52' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

50' Thay người Phút 50' (Alashkert): D. Terteryan vào sân thay R. Hakobyan.

46' Thay người Phút 46' (Alashkert): J. Sabobo vào sân thay D. J. Massoumou.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': S. Tanasijevic (Yelimay Semey) nhận thẻ vàng.

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': E. Piloyan (Alashkert) nhận thẻ vàng.

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': K. Nalbandyan (Alashkert) nhận thẻ vàng.

17' Thay người Phút 17' (Yelimay Semey): D. Palacio vào sân thay R. Orazov.

0' Trận đấu bắt đầu Alashkert tiếp đón Yelimay Semey.

Cập nhật lúc 00:12 10/07/2026

Alashkert sẽ có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Yelimay Semey tại Alashkert Stadium vào lúc 23h00 ngày 09/07/2026, trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để đại diện Armenia khẳng định vị thế trước một đối thủ đến từ Kazakhstan còn khá xa lạ trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Bối cảnh trận đấu

Các trận đấu ở vòng loại Europa Conference League luôn mang tính chất quyết định, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến đội bóng sớm dừng bước. Với Alashkert, việc được thi đấu trên sân nhà quen thuộc là một lợi thế không nhỏ, giúp đội bóng chủ nhà tự tin hơn về mặt tâm lý cũng như khả năng thích nghi với điều kiện sân bãi.

Trong khi đó, Yelimay Semey bước vào trận đấu với tâm thế của đội khách, phải đối mặt với không ít thử thách từ việc di chuyển xa cũng như làm quen với môi trường thi đấu mới. Đây là yếu tố mà ban huấn luyện hai bên chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng trong công tác chuẩn bị.

Yếu tố sân nhà và chiến thuật

Alashkert Stadium từ lâu đã là pháo đài quen thuộc của đội chủ nhà, nơi họ có thể phát huy tối đa lối chơi sở trường cũng như tận dụng sự cổ vũ từ khán giả nhà. Việc kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu sẽ là chìa khóa để Alashkert tạo áp lực lên hàng phòng ngự đối phương.

Ngược lại, Yelimay Semey nhiều khả năng sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn ở hàng thủ trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Với những trận đấu mang tính chất knock-out hoặc lượt đi lượt về tại vòng loại châu Âu, sự tỉnh táo trong từng pha xử lý bóng sẽ đóng vai trò quan trọng, bởi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể phải trả giá đắt.

Nhận định

Xét về tổng thể, cuộc đối đầu giữa Alashkert và Yelimay Semey được dự báo sẽ diễn ra với thế trận cân bằng trong hiệp một, trước khi đội chủ nhà dần chiếm ưu thế nhờ lợi thế sân bãi. Đây là trận đấu mà tâm lý thi đấu và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định kết quả chung cuộc, hơn là sự vượt trội tuyệt đối về mặt lực lượng giữa hai đội.

Phong độ gần đây của Alashkert

01/07/2026: Maccabi Tel Aviv 1-0 Alashkert (Thua)

26/05/2026: Alashkert 2-0 Shirak (Thắng)

16/05/2026: Van 0-1 Alashkert (Thắng)

09/05/2026: Alashkert 3-1 Gandzasar (Thắng)

02/05/2026: BKMA 2-2 Alashkert (Hòa)

Phong độ gần đây của Yelimay Semey

04/07/2026: Kyzyl-Zhar 0-1 Yelimay Semey (Thắng)

27/06/2026: Yelimay Semey 2-0 Kyzyl-Zhar (Thắng)

21/06/2026: Yelimay Semey 1-2 Atyrau (Thua)

14/06/2026: Yelimay Semey 1-3 Ordabasy (Thua)

28/05/2026: Kaisar 2-3 Yelimay Semey (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Alashkert (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Yelimay Semey (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Alashkert: Không có thông tin chấn thương

Yelimay Semey: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Alashkert thắng: 33%

Hòa: 33%

Yelimay Semey thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Alashkert: bàn

Yelimay Semey: bàn

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