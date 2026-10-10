Trực tiếp Alaves vs Atletico Madrid: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Alaves vs Atletico Madrid: Đội hình xuất phát

Văn Thể10/10/2026 16:26

Chuyến làm khách trước Alaves là cơ hội để Atletico Madrid giành trọn điểm số và tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng trong cuộc đua vô địch đầy căng thẳng.

AlavesvsAtletico MadridSẮP BẮT ĐẦU • 21:15
  • 21:15Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Alaves và Atletico Madrid đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:15.

Cập nhật lúc 20:48 10/10/2026

Đội hình chính thức
Alaves
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Quique Sánchez Flores
Atletico Madrid
Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone
1
Sivera
7
Angel Pérez
14
N. Tenaglia
2
N. Valentini
17
Jonny
4
Denis Suárez
8
Antonio Blanco
19
Pablo Ibáñez
21
A. Rebbach
15
L. Boyé
11
Toni Martínez
13
J. Oblak
14
Marcos Llorente
24
Robin Le Normand
21
C. Romero
22
Álex Grimaldo
20
G. Simeone
5
J. Cardoso
6
Koke
8
Pablo Barrios
11
A. Lookman
15
J. David
Dự bị
Alaves
3 Yusi24 Selu Diallo10 Carles Aleñá9 M. Díaz6 Guevara16 V. Koski20 Aitor Mañas12 Hugo Novoa27 X. Olaiz
Atletico Madrid
9 A. Sørloth18 Marc Pubill16 Arnau Ortiz1 J. Musso7 Lee Kang-In23 M. Hjulmand17 D. Hancko27 J. Dominguez46 J. Castillo
Cập nhật đội hình lúc 20:48 10/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Alaves và Atletico Madrid diễn ra lúc 21h15 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Estadio de Mendizorroza mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội khách. Đang đứng ở vị trí thứ 2 với 16 điểm, Atletico Madrid hiểu rằng một chiến thắng trên sân khách là nhiệm vụ bắt buộc để duy trì áp lực trực tiếp lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Atletico Madrid và mục tiêu bám đuổi ngôi đầu

Đội bóng thành Madrid bước vào trận đấu này với quyết tâm cao độ nhằm thu hẹp cách biệt điểm số trong cuộc đua nhóm đầu. Phong độ gần đây của Atletico Madrid tương đối thuyết phục khi họ giành 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự ổn định này giúp thầy trò đội khách duy trì vị thế vững chắc ở nhóm cạnh tranh chức vô địch với 16 điểm hiện có.

Hành quân tới Estadio de Mendizorroza, bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu sẽ là chìa khóa để Atletico Madrid tìm kiếm lợi thế. Khả năng kiểm soát nhịp độ và sự thực dụng trong lối chơi là những yếu tố then chốt giúp đội khách hiện thực hóa mục tiêu tối đa hóa điểm số.

Alaves và thử thách tại Estadio de Mendizorroza

Ở phía bên kia chiến tuyến, Alaves đang có vị trí an toàn ở nửa trên bảng xếp hạng khi đứng thứ 6 với 11 điểm. Đội chủ nhà cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt về mặt phong độ với 2 chiến thắng liên tiếp gần nhất, sau chuỗi trận gồm 1 trận hòa và 2 thất bại trước đó. Tổng kết trong 5 trận gần đây, Alaves sở hữu thành tích 2 thắng, 1 hòa và 2 thua.

Lợi thế sân nhà Estadio de Mendizorroza sẽ tiếp thêm động lực đáng kể cho Alaves. Dù bị đánh giá thấp hơn về mặt vị thế trên bảng tổng sắp, sự hưng phấn từ hai thắng lợi vừa qua giúp đội bóng này tự tin triển khai lối chơi phòng ngự chủ động nhằm gây khó khăn cho các đợt lên bóng của đối phương.

Tương quan đối đầu và kịch bản chiến thuật

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự giằng co đáng kể giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Atletico Madrid chiếm ưu thế mong manh với 2 chiến thắng, trong khi Alaves có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chia điểm 2 lần. Thống kê này phản ánh Alaves chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục trên sân nhà.

Về mặt chiến thuật, thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế chủ động tấn công thuộc về Atletico Madrid. Đội khách cần kiên nhẫn xuyên phá khối đội hình kỷ luật của Alaves, đồng thời cảnh giác trước các pha chuyển đổi trạng thái nhanh. Nếu tận dụng tốt cơ hội để áp đặt thế trận, Atletico Madrid hoàn toàn đủ khả năng hoàn thành mục tiêu giành điểm số tối đa để bám sát ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Alaves · 1 thắng2 hòaAtletico Madrid · 2 thắng
18/01/2026
Atletico Madrid
1 - 0
Alaves
AM
30/08/2025
Alaves
1 - 1
Atletico Madrid
Hòa
03/05/2025
Alaves
0 - 0
Atletico Madrid
Hòa
23/11/2024
Atletico Madrid
2 - 1
Alaves
AM
21/04/2024
Alaves
2 - 0
Atletico Madrid
ALA
Alaves
5 trận gần nhất
HBBTT
7
Trận
3-2-2
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
6
Thủng lưới
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
TTTBB
7
Trận
5-1-1
T-H-B
16
Ghi (TB 2.3)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona7700+2421TTTTT
2Atletico Madrid7511+916TTTBT
3Real Betis7511+216HTTTB
5Sevilla7412+113BTTHB
6Alaves7322+511HBBTT
7Deportivo La Coruna7241+210HBHTT
Tình hình lực lượng
Alaves
F. Garces (Suspended)
V. Koski (Muscle Injury)
M. Rodriguez (Ankle Injury)
F. Garces (Suspended)
V. Koski (Muscle Injury)
M. Rodriguez (Ankle Injury)
Atletico Madrid
R. Mendoza (Inactive)
O. Vargas (Inactive)
R. Mendoza (Inactive)
O. Vargas (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Alaves vs Atletico Madrid: Đội hình xuất phát
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