TRỰC TIẾP Trực tiếp Alaves vs Castellón: Alaves mở tỷ số Alaves và Castellón bước vào trận giao hữu lúc 15h30 ngày 31/07/2026 với phong độ tích cực, trong khi Alaves có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất.

Alaves 1 - 0 Castellón Hiệp 1 — phút 26' 26' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Alaves 1 - 0 Castellón.

21' BÀN THẮNG! Alaves (1-0) Phút 21': L. Boye (Alaves) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Alaves tiếp đón Castellón.

Cập nhật lúc 15:59 31/07/2026

Đội hình chính thức Alaves Sơ đồ · HLV Quique Sánchez Flores Castellón Sơ đồ · HLV Pablo Hernández 8 Antonio Blanco 15 L. Boyé 19 Pablo Ibáñez 20 A. Manas 7 Angel Pérez 18 Miguel Rodríguez 3 Yusi 4 A. Sienra 2 Juanjo Nieto 5 Alberto Jiménez 16 A. Jakobsen 24 Iñigo Córdoba 21 Álvaro Martín 13 R. Matthys Dự bị Castellón M. Doué A. Gala A. Mabil J. Mellot Iago Parente A. Saipi Raúl Sánchez Pablo Santiago Israel Suero Cập nhật đội hình lúc 15:27 31/07/2026

Alaves và Castellón trước giờ bóng lăn

Alaves sẽ chạm trán Castellón trong khuôn khổ Giao hữu CLB lúc 15h30 ngày 31/07/2026. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang có những tín hiệu tích cực trong chuỗi trận gần nhất, dù dữ liệu hiện có chưa cung cấp thêm thông tin về mục tiêu cụ thể của mỗi bên.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự cân bằng giữa phong độ hiện tại và lợi thế đối đầu. Alaves từng giành chiến thắng trong lần gần nhất gặp Castellón, nhưng đội khách lại sở hữu chuỗi kết quả gần đây nhỉnh hơn về số trận thắng.

Phong độ gần đây tạo thế giằng co

Alaves có phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một trận thắng. Chuỗi kết quả ngắn này cho thấy đội bóng duy trì được sự ổn định nhất định, đặc biệt khi không phải nhận thất bại trong hai trận được thống kê.

Trong khi đó, Castellón bước vào trận đấu với hai chiến thắng và một trận hòa trong ba trận gần nhất. Thành tích này mang lại cho đội khách nền tảng tâm lý đáng kể, đồng thời cho thấy khả năng duy trì kết quả tích cực trong giai đoạn hiện tại.

Tuy nhiên, việc Castellón có chuỗi phong độ tốt hơn không đồng nghĩa trận đấu sẽ diễn ra một chiều. Alaves vẫn có cơ sở để tự tin nhờ kết quả thuận lợi trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Lợi thế đối đầu thuộc về Alaves

Alaves đã thắng trong lần chạm trán gần nhất với Castellón. Hai đội chưa có thêm kết quả hòa hoặc chiến thắng nào của Castellón trong dữ liệu đối đầu được cung cấp.

Mẫu đối đầu này tạo ra một điểm tựa nhất định cho Alaves, nhất là khi trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm quan trọng. Dù vậy, khoảng dữ liệu đối đầu chỉ gồm một lần gặp nhau, vì vậy chưa đủ để khẳng định ưu thế dài hạn cho bất kỳ đội nào.

Điểm then chốt về cách tiếp cận trận đấu

Với tính chất giao hữu, trọng tâm của trận đấu có thể nằm ở việc duy trì nhịp thi đấu và kiểm chứng khả năng vận hành của đội hình. Alaves nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng lợi thế tâm lý từ lần đối đầu trước, trong khi Castellón có thể bước vào trận với sự tự tin được củng cố bởi chuỗi kết quả gần đây.

Trong thế trận giằng co, khả năng kiểm soát những thời điểm chuyển đổi giữa tấn công và phòng ngự sẽ có ý nghĩa quan trọng. Đội nào duy trì được sự tập trung tốt hơn và chuyển hóa ưu thế thành cơ hội rõ ràng hơn sẽ có cơ hội tạo khác biệt.

Nhận định Alaves vs Castellón

Alaves có lợi thế đối đầu, còn Castellón sở hữu phong độ gần đây tích cực hơn. Những yếu tố này khiến trận đấu trở nên khó đoán và có thể được định đoạt bởi cách mỗi đội tiếp cận một cuộc so tài giao hữu.

Nhìn chung, Alaves có điểm tựa từ chiến thắng trước Castellón ở lần gặp gần nhất, nhưng đội khách không thiếu cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực sau chuỗi hai chiến thắng và một trận hòa. Trận đấu được chờ đợi sẽ diễn ra cân bằng, với sự cạnh tranh rõ rệt ở từng giai đoạn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Alaves · 1 thắng 0 hòa Castellón · 0 thắng Alaves 2 - 1 Castellón ALA

Alaves 5 trận gần nhất T H B T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Castellón 5 trận gần nhất H T T B H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới