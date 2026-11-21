TRỰC TIẾPTrực tiếp Alaves vs Deportivo La Coruna: Alaves mở tỷ số
Deportivo La Coruna thi đấu chưa tốt khi xa nhà, nên chuyến làm khách tại Estadio de Mendizorroza lúc 20:00 ngày 21/11/2026 là phép thử không dễ. Alaves chiếm ưu thế ở các lần gặp gần đây, dù phong độ của chính họ cũng chưa ổn định.
- 36'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Alaves 1 - 0 Deportivo La Coruna.
- 36'Alaves ép sân
Cầm bóng: Alaves 68% - 32% Deportivo La Coruna, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 32'Thẻ vàng
Phút 32': Angel Pérez Hidalgo (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Alaves 52% - 48% Deportivo La Coruna, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 19'Thẻ vàng
Phút 19': Giacomo Quagliata (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Alaves 45% - 55% Deportivo La Coruna, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1.
- 5'Thẻ vàng
Phút 5': Ximo Navarro (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 2'BÀN THẮNG! Alaves (1-0)
Phút 2': Angel Pérez Hidalgo (Alaves) lập công (kiến tạo: Antonio Blanco). Tỷ số: 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Alaves tiếp đón Deportivo La Coruna.
Cập nhật lúc 20:35 21/11/2026
Deportivo La Coruna thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trên sân của Alaves vì thế là bài kiểm tra đáng chú ý. Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 21/11/2026 tại Estadio de Mendizorroza. Đội khách đang ở trên cơ chủ nhà về thứ hạng, nhưng những con số về đối đầu lại nghiêng về phía Alaves.
Deportivo La Coruna và bài toán sân khách
Trong 5 trận gần nhất, Deportivo La Coruna thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đó là chuỗi kết quả khá chắc chắn, giúp đội đang đứng hạng 9 với 15 điểm.
Tuy nhiên, việc thi đấu chưa tốt khi xa nhà khiến chuyến đi tới xứ Basque trở thành thử thách thực sự. Để giữ vững vị trí hiện tại, Deportivo La Coruna cần tìm được sự ổn định ngoài sân nhà, nơi họ chưa thể hiện được đúng khả năng.
Alaves chưa thoát khỏi sự thiếu ổn định
Về phía chủ nhà, Alaves thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chưa tìm được mạch thắng liên tục.
Hiện Alaves đứng hạng 13 với 13 điểm, kém Deportivo La Coruna 2 điểm. Khoảng cách không lớn, nên một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp đội thu hẹp hoặc xóa bỏ chênh lệch này.
Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Alaves thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Deportivo La Coruna thắng 1 trận. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà, dù phong độ gần đây của họ chưa thực sự thuyết phục.
Ngược lại, Deportivo La Coruna sẽ muốn phá vỡ xu hướng bất lợi này. Chuỗi 5 trận gần nhất chỉ có một trận thua là nền tảng để đội khách tự tin hơn.
Điểm then chốt của trận đấu
Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng giữ sự chắc chắn của Deportivo La Coruna khi xa nhà. Nếu đội khách duy trì được phong độ không thua trong phần lớn các trận gần đây, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Alaves.
Trong khi đó, Alaves cần tận dụng lợi thế sân nhà và thế đối đầu thuận lợi để cải thiện chuỗi kết quả thiếu ổn định. Với khoảng cách chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có nhiều điều cần chứng minh.
Nhận định
Nhìn chung, Deportivo La Coruna có phong độ và thứ hạng tốt hơn, nhưng chuyến làm khách luôn là điểm yếu của họ. Alaves có lợi thế đối đầu cùng yếu tố sân nhà, dù bản thân đội cũng chưa tìm được sự ổn định. Một trận đấu cân bằng và nhiều giằng co là kịch bản hợp lý nhất.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)