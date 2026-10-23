Trực tiếp Alaves vs Malaga: Hết hiệp 1, Malaga dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Alaves vs Malaga: Hết hiệp 1, Malaga dẫn 1-0

Văn Thể23/10/2026 21:16

Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Alaves tiếp Malaga lúc 02:00 ngày 24/10/2026 trên sân Estadio de Mendizorroza.

Alaves0 - 1MalagaNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 45'VAR

    Phút 45': Bàn thắng được công nhận — Adrian Nino (Malaga).

  • 44'BÀN THẮNG! Malaga (0-1)

    Phút 44': Adrian Nino (Malaga) lập công (kiến tạo: Ramón Enríquez). Tỷ số: 0 - 1.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Lucas Boyé (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Alaves 46% - 54% Malaga, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 6 - 2.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Alaves 44% - 56% Malaga, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 1.

  • 13'Alaves ép sân

    Cầm bóng: Alaves 63% - 37% Malaga, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Alaves tiếp đón Malaga.

Cập nhật lúc 02:49 24/10/2026

Đội hình chính thức
Alaves
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Quique Sánchez Flores
Malaga
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Funes
1
Sivera
7
Angel Pérez
14
N. Tenaglia
16
V. Koski
2
N. Valentini
21
A. Rebbach
19
Pablo Ibáñez
8
Antonio Blanco
10
Carles Aleñá
15
L. Boyé
9
M. Díaz
1
Alfonso Herrero
3
Puga
4
Einar Galilea
15
Ángel Recio
31
Rafita
6
Ramón Enríquez
10
David Larrubia
22
Dani Lorenzo
8
Carlos Dotor
39
Adam Aznou Ben Cheikh
21
Adrián Niño Heredia
Dự bị
Alaves
23 C. Benavídez4 Denis Suárez22 Miguel Rodríguez13 A. Giménez27 X. Olaiz12 Hugo Novoa33 Rubén Montero20 Aitor Mañas11 Toni Martínez
Malaga
2 J. Cajuste23 Izan Merino20 Fernando Calero9 Chupe17 Eneko Jauregi13 Carlos López5 Álex Pastor14 Rafa Rodríguez12 José Salinas
Cập nhật đội hình lúc 01:32 24/10/2026
AlavesThống kêMalaga
46%
Kiểm soát bóng
54%
5
Dứt điểm
1
0
Trúng đích
0
3
Phạt góc
1
6
Phạm lỗi
2

Alaves và Malaga bước vào trận đấu này với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 02:00 ngày 24/10/2026 trên sân Estadio de Mendizorroza. Cả hai đội đều chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất.

Alaves sa sút dù vẫn ở nhóm giữa bảng xếp hạng

Alaves thua 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, không có trận thắng nào. Đây là chuỗi kết quả đáng lo với đội chủ nhà, nhất là khi hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại.

Dù vậy, Alaves vẫn đang đứng hạng 7 với 11 điểm. Đó là vị trí khá ổn so với phong độ hiện tại, nhưng cũng cho thấy họ cần sớm chặn đà đi xuống để không đánh mất thành quả đã tích lũy.

Malaga ở đáy bảng, thiếu một chiến thắng để lấy lại niềm tin

Malaga cũng không có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thua và 2 trận hòa. Trận đấu gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại, sau đó là một trận hòa rồi hai trận thua liên tiếp.

Hiện Malaga xếp hạng 20 với 4 điểm, kém Alaves 7 điểm. Với đội khách, mỗi kết quả tích cực đều có giá trị lớn để cải thiện tinh thần. Vì vậy, họ sẽ tìm cách lấy điểm ngay trên sân đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về Alaves

Lịch sử gặp nhau gần đây ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Alaves thắng 4 trận, không hòa trận nào và thua 1 trận trước Malaga.

Thế trội này mang lại cho Alaves lợi thế tâm lý khi họ chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của hai đội đều không tốt, nên những con số đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội đều chưa thắng trong 5 trận gần nhất, yếu tố tâm lý có thể quyết định diễn biến. Bàn thắng mở màn sẽ giúp đội dẫn trước chơi thoải mái hơn, còn đội bị dẫn dễ mất bình tĩnh.

Alaves có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu tốt. Malaga ở vào thế buộc phải tìm lại niềm tin, nên có thể chơi với sự quyết tâm cao hơn những gì thứ hạng thể hiện.

Nhận định

Nhìn chung, Alaves nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu. Dù vậy, chuỗi 4 trận thua trong 5 trận gần nhất khiến họ chưa thể chắc chắn về lợi thế. Malaga đang ở nhóm cuối bảng nhưng cũng cần một kết quả tích cực để thoát khỏi chuỗi trận không thắng. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều có lý do để chơi với sự khao khát chiến thắng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Alaves · 4 thắng0 hòaMalaga · 1 thắng
20/05/2023
Alaves
2 - 1
Malaga
ALA
19/12/2022
Malaga
1 - 0
Alaves
MAL
06/05/2018
Malaga
0 - 3
Alaves
ALA
22/12/2017
Alaves
1 - 0
Malaga
ALA
12/03/2017
Malaga
1 - 2
Alaves
ALA
Alaves
5 trận gần nhất
BBHBB
9
Trận
3-2-4
T-H-B
13
Ghi (TB 1.4)
10
Thủng lưới
Malaga
5 trận gần nhất
BHBBH
9
Trận
0-4-5
T-H-B
6
Ghi (TB 0.7)
18
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona9900+3027TTTTT
2Atletico Madrid9711+1122TTTTT
3Real Madrid9702+1421TTBTT
6Sevilla9423-214BHBTT
7Alaves9324+311BBHBB
8Celta Vigo9252+311THTHH
19Valencia9135-96HHBTB
20Malaga9045-124BHBBH
Tình hình lực lượng
Alaves
F. Garces (Suspended)
M. Rodriguez (Ankle Injury)
F. Garces (Suspended)
M. Rodriguez (Ankle Injury)
Malaga
J. Cruz (Muscle Injury)
J. Lobete (Knee Injury)
P. Martinez (Foot Injury)
J. Munoz (Calf Injury)
D. Murillo (Knee Injury)
A. Ochoa (Knee Injury)
J. Cruz (Muscle Injury)
J. Lobete (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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