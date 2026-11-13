TRỰC TIẾP Trực tiếp Albania U21 vs Luxembourg U21: Trận đấu đang diễn ra Albania U21 chơi rất tốt trên sân nhà và muốn biến Air Albania Stadium thành điểm tựa trước Luxembourg U21. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 14/11/2026.

Albania U21 0 - 0 Luxembourg U21 Hiệp 1 — phút 12' 12' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Albania U21 tiếp đón Luxembourg U21.

Cập nhật lúc 01:12 14/11/2026

Albania U21 chơi rất tốt trên sân nhà, và Air Albania Stadium là nơi đội chủ nhà tìm kiếm điểm tựa khi tiếp Luxembourg U21 lúc 01:00 ngày 14/11/2026. Trong bối cảnh phong độ gần đây chưa thật ổn định, lợi thế sân nhà có thể trở thành yếu tố giúp Albania U21 lấy lại sự tự tin.

Albania U21 tìm lại niềm tin trên sân nhà

Trong 5 trận gần nhất, Albania U21 thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của đội kết thúc với kết quả hòa, sau một trận thua ngay trước đó. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự đều đặn, nhưng cũng không sa vào một mạch thua kéo dài.

Chính vì vậy, trận đấu tại Air Albania Stadium mang ý nghĩa đặc biệt. Sân nhà thường giúp các cầu thủ trẻ chơi thoải mái hơn, được tiếp thêm năng lượng từ khán giả và tự tin triển khai lối chơi quen thuộc. Với một đội bóng chơi rất tốt trên sân nhà, đây là môi trường lý tưởng để cải thiện những kết quả chưa như ý.

Luxembourg U21 với chuỗi kết quả thất thường

Luxembourg U21 có thành tích 5 trận gần nhất gồm 2 trận thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa. Điểm đáng chú ý là các kết quả của đội khách đan xen khá đều: thắng, thua, rồi lại thắng, thua. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng.

Tuy nhiên, sự thiếu ổn định này cũng là dấu hiệu cho thấy Luxembourg U21 khó duy trì phong độ liên tục. Khi phải làm khách trước một đối thủ mạnh trên sân nhà, thử thách với họ sẽ lớn hơn đáng kể.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt phong độ, hai đội không chênh lệch quá nhiều. Luxembourg U21 nhỉnh hơn một chút về số trận thắng trong 5 trận gần nhất, trong khi Albania U21 có nhiều trận hòa hơn. Vì thế, yếu tố sân bãi có thể tạo nên khác biệt.

Nếu Albania U21 vào trận với sự tập trung cao và tận dụng tốt không khí sân nhà, đội có thể kiểm soát nhịp độ và gây áp lực lên đối thủ ngay từ đầu. Ngược lại, Luxembourg U21 cần giữ vững sự chắc chắn và tận dụng động lực từ chiến thắng ở trận gần nhất để gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa một đội chủ nhà đang cần tìm lại sự ổn định và một đội khách có phong độ lên xuống. Nhờ lợi thế sân nhà và khả năng chơi tốt trước khán giả của mình, Albania U21 được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Dù vậy, với chuỗi kết quả chưa ổn định ở cả hai bên, trận đấu vẫn hứa hẹn diễn biến khó lường.

Albania U21 5 trận gần nhất H B T H B 4 Trận 1-2-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 6 Thủng lưới Luxembourg U21 5 trận gần nhất T B T B H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới