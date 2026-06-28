Trực tiếp Algeria vs Áo: Algeria gỡ hòa 2-2 Với cùng 3 điểm sau hai lượt trận, màn so tài giữa Algeria và Áo tại Arrowhead Stadium mang tính chất của một trận chung kết sớm, quyết định trực tiếp cục diện bảng đấu.

Algeria 2 - 2 Áo ● Hiệp 2 — phút 75' 75' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Algeria 2 - 2 Áo.

71' Thay người Phút 71' (Algeria): R. Ait-Nouri vào sân thay J. Hadjam.

71' Thay người Phút 71' (Algeria): Z. Belaid vào sân thay A. Gouiri.

71' Thay người Phút 71' (Algeria): S. Chergui vào sân thay R. Belghali.

62' Thay người Phút 62' (Áo): K. Danso vào sân thay D. Alaba.

60' BÀN THẮNG! Algeria (2-2) Phút 60': R. Mahrez (Algeria) lập công (kiến tạo: H. Aouar). Tỷ số: 2 - 2.

55' BÀN THẮNG! Áo (1-2) Phút 55': M. Sabitzer (Áo) lập công (kiến tạo: K. Laimer). Tỷ số: 1 - 2.

46' Thay người Phút 46' (Áo): M. Gregoritsch vào sân thay M. Arnautovic.

46' Thay người Phút 46' (Áo): F. Grillitsch vào sân thay X. Schlager.

46' Thay người Phút 46' (Áo): P. Wanner vào sân thay R. Schmid.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45' BÀN THẮNG! Algeria (1-1) Phút 45': R. Belghali (Algeria) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

28' BÀN THẮNG! Áo (0-1) Phút 28': M. Arnautovic (Áo) lập công (kiến tạo: D. Alaba). Tỷ số: 0 - 1.

11' Thẻ vàng Phút 11': M. Arnautovic (Áo) nhận thẻ vàng (Roughing).

0' Trận đấu bắt đầu Algeria tiếp đón Áo.

Cập nhật lúc 10:36 28/06/2026

Trận đấu giữa Algeria và Áo diễn ra vào lúc 09:00 ngày 28/06/2026 tại sân vận động Arrowhead Stadium. Đây là thời điểm then chốt của vòng bảng World Cup khi cả hai đại diện đều đang sở hữu cơ hội đi tiếp tương đương nhau, hứa hẹn một màn đối đầu rực lửa trên đất Mỹ.

Cuộc chiến cân não cho tấm vé đi tiếp

Hiện tại, cục diện bảng đấu đang trở nên vô cùng căng thẳng và khó lường. Đội tuyển Áo đang tạm xếp ở vị trí thứ 2 với 3 điểm thu được sau hai lượt trận. Ngay phía sau, Algeria cũng đang sở hữu 3 điểm và đứng ở vị trí thứ 3. Khoảng cách mong manh về chỉ số phụ chính là yếu tố duy nhất đang phân định thứ hạng giữa hai đội vào lúc này.

Với việc cả hai đều đã có được một chiến thắng và một trận thua, trận đối đầu trực tiếp này sẽ là cơ hội vàng để một trong hai đội bứt phá, chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Một kết quả có lợi tại Arrowhead Stadium sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp, trong khi sai lầm có thể khiến hành trình tại World Cup của họ trở nên vô cùng trắc trở.

Phân tích phong độ và tâm lý thi đấu

Nhìn vào chuỗi trận gần đây, cả Algeria và Áo đều cho thấy sự biến động về mặt phong độ. Đội tuyển Algeria bước vào trận đấu này với tâm thế cần phải tìm lại bản sắc sau thất bại ở lượt trận gần nhất. Trước đó, họ đã có khởi đầu thuận lợi bằng một chiến thắng, nhưng việc không duy trì được sự ổn định đã đẩy đại diện Bắc Phi vào thế khó.

Ngược lại, đội tuyển Áo đang sở hữu đà tâm lý hưng phấn hơn. Sau khi để thua ở trận ra quân, họ đã kịp thời chấn chỉnh đội hình và giành chiến thắng quan trọng ở lượt trận thứ hai. Sự trở lại đúng lúc này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp các cầu thủ Áo lấy lại sự tự tin cần thiết trước trận đánh quyết định.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Với tính chất quan trọng của một trận đấu loại trực tiếp không chính thức, nhiều khả năng cả Algeria và Áo sẽ nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Algeria, trong thế buộc phải thắng để tự quyết định số phận và vượt mặt đối thủ trên bảng xếp hạng, có thể sẽ chủ động đẩy cao đội hình ở những thời điểm nhất định.

Trong khi đó, Áo với lợi thế đang xếp trên nhờ chỉ số phụ có thể sẽ ưu tiên lối chơi thực dụng, chờ đợi sơ hở từ đối phương. Sự cân bằng về điểm số và khát khao thể hiện mình của cả hai đại diện từ hai châu lục khác nhau dự báo một màn so tài kịch tính và đầy toan tính chiến thuật đến những phút cuối cùng.

Phong độ gần đây của Algeria

23/06/2026: Jordan 1-2 Algeria (Thắng)

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thua)

11/06/2026: Bolivia 0-4 Algeria (Thắng)

04/06/2026: Hà Lan 0-1 Algeria (Thắng)

01/04/2026: Algeria 0-0 Uruguay (Hòa)

Phong độ gần đây của Áo

23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thua)

17/06/2026: Áo 3-1 Jordan (Thắng)

11/06/2026: Áo - Guatemala

02/06/2026: Áo 1-0 Tunisia (Thắng)

01/04/2026: Áo 1-0 Hàn Quốc (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Áo 2 3 LW Algeria 3 3 WL

Phong độ và thống kê đội

Algeria (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Áo (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Algeria

M. Amoura: Hamstring muscle injury (Missing Fixture)

Austria: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Austria

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Austria

Cập nhật đội hình lúc 08:25 28/06/2026

Đội hình chính thức

Algeria

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Vladimir Petkovic

Đội hình xuất phát:

16. Oussama Benbot (G)

17. Rafik Belghali (D)

2. Aïssa Mandi (D)

21. Ramy Bensebaini (D)

13. Jaouen Hadjam (D)

8. Houssem Aouar (M)

19. Nabil Bentaleb (M)

22. Ibrahim Maza (M)

7. Riyad Mahrez (F)

9. Amine Gouiri (F)

10. Farès Chaïbi (F)

Dự bị:

1. Melvin Mastil

23. Luca Zidane

3. Achref Abada

4. Mohamed Tougai

5. Zineddine Belaid

15. Rayan Aït-Nouri

26. Samir Sophian Chergui

6. Ramiz Zerrouki

14. Hicham Boudaoui

24. Yassine Titraoui

11. Anis Hadj Moussa

20. Adil Boulbina

12. Ahmed Nadhir Benbouali

25. Farès Ghedjemis

Áo

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Ralf Rangnick

Đội hình xuất phát:

1. Alexander Schlager (G)

5. Stefan Posch (D)

15. Philipp Lienhart (D)

8. David Alaba (D)

16. Phillipp Mwene (D)

6. Nicolas Seiwald (M)

4. Xaver Schlager (M)

18. Romano Schmid (M)

20. Konrad Laimer (M)

9. Marcel Sabitzer (M)

7. Marko Arnautović (F)

Dự bị: