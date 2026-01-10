TRỰC TIẾP Trực tiếp Alianza Lima vs Palestino: Alianza Lima gỡ hòa 1-1 Trận đấu giữa Alianza Lima và Palestino hứa hẹn diễn ra giằng co khi cả hai đội duy trì lối chơi thực dụng và hàng công đều tận dụng cơ hội một cách chắt chiu.

Alianza Lima 1 - 1 Palestino Hiệp 1 — phút 44' 44' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Alianza Lima 1 - 1 Palestino.

17' BÀN THẮNG! Alianza Lima (1-1) Phút 17': L. Ramos (Alianza Lima) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

7' BÀN THẮNG! Palestino (0-1) Phút 7': S. Gallegos (Palestino) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Alianza Lima tiếp đón Palestino.

Cập nhật lúc 08:46 01/10/2026

Cuộc so tài giữa Alianza Lima và Palestino diễn ra vào lúc 08:00 ngày 01/10/2026 với tâm điểm là màn so tài thực dụng giữa hai hàng phòng ngự. Cả hai câu lạc bộ đều đang cho thấy xu hướng thi đấu chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng.

Điểm tựa phòng ngự và bài toán chắt chiu cơ hội

Lối chơi của cả Alianza Lima lẫn Palestino ở giai đoạn này mang đậm tính kỷ luật. Thay vì dâng cao đội hình tìm kiếm những trận cầu mở, cả hai ban huấn luyện đều xây dựng cấu trúc thi đấu thận trọng, tập trung phong tỏa các khoảng trống ở khu trung lộ.

Hàng công của hai bên đang trải qua giai đoạn ghi bàn tương đối chắt chiu. Mỗi bàn thắng được tạo ra đều xuất phát từ những khoảnh khắc chớp thời cơ hiếm hoi thay vì áp đặt thế trận liên tục. Việc không thể phung phí cơ hội đòi hỏi sự sắc bén tối đa từ các mũi nhọn phía trên, bởi thế trận giằng co có thể chỉ được định đoạt bởi một sai lầm cá nhân nhỏ nhất.

Phong độ và ưu thế trong các lần chạm trán gần nhất

Xét về phong độ gần đây, Alianza Lima thể hiện màn trình diễn có phần thiếu ổn định khi giành được 1 trận thắng và để thua 1 trận trong 2 lần ra sân gần nhất. Sự thiếu liền mạch trong chuỗi kết quả phản ánh rõ những khó khăn mà đội bóng này gặp phải khi cố gắng duy trì sức ép đều đặn suốt 90 phút.

Ở chiều ngược lại, Palestino bước vào màn đọ sức với sự tự tin đáng kể từ những lần đối đầu trước đó. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Palestino hoàn toàn chiếm ưu thế khi giành trọn vẹn 2 chiến thắng trước Alianza Lima mà không để chia điểm. Thành tích này đem lại lợi thế tâm lý lớn cho đội khách trong việc triển khai thế trận phòng ngự phản công quen thuộc.

Kịch bản chiến thuật khó lường

Với tính chất cân bằng và sự thận trọng từ cả hai phía, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ vừa phải. Alianza Lima cần cải thiện khả năng chuyển đổi trạng thái để xuyên phá khối bê tông kiên cố của đối phương. Trong khi đó, Palestino chắc chắn sẽ tiếp tục kiên trì với khối đội hình thấp nhằm bảo toàn sự an toàn bên phần sân nhà.

Cán cân trận đấu sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng chịu áp lực của các hậu vệ cũng như việc chuyển hóa những tình huống cố định hiếm hoi thành lợi thế dẫn bàn.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Alianza Lima · 0 thắng 0 hòa Palestino · 2 thắng Alianza Lima 1 - 2 Palestino PAL Palestino 3 - 0 Alianza Lima PAL

Alianza Lima 5 trận gần nhất T B H B H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Palestino 5 trận gần nhất B T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới