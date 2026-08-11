TRỰC TIẾP Trực tiếp Altrincham vs Notts County: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Đây là trận chung kết, đội nào thắng sẽ lên ngôi vô địch. Altrincham và Notts County gặp nhau lúc 00:30 ngày 08/11/2026 trên sân Moss Lane, trong một cuộc đấu loại trực tiếp không có đường lùi.

Altrincham 1 - 1 Notts County Hiệp 2 — phút 59' 59' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Altrincham 1 - 1 Notts County.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Altrincham 48% - 52% Notts County, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 3 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

39' BÀN THẮNG! Altrincham (1-1) Phút 39': Lucas Weaver (Altrincham) lập công (kiến tạo: Matthew Kosylo). Tỷ số: 1 - 1.

37' Notts County ép sân Cầm bóng: Altrincham 39% - 61% Notts County, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 4 - 6; phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 3 - 2.

34' Thẻ vàng Phút 34': Scott Robertson (Notts County) nhận thẻ vàng (Foul).

28' BÀN THẮNG! Notts County (0-1) Phút 28': Jacob Bedeau (Notts County) lập công (kiến tạo: Callum Roberts). Tỷ số: 0 - 1.

25' Notts County ép sân Cầm bóng: Altrincham 53% - 47% Notts County, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 5; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 3 - 1.

13' Notts County ép sân Cầm bóng: Altrincham 38% - 62% Notts County, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Altrincham tiếp đón Notts County.

Cập nhật lúc 01:45 08/11/2026

Đội hình chính thức Altrincham Sơ đồ 4-3-3 · HLV Lee Jones Notts County Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Paterson 34 Harvey Isted 2 L. Banks 21 Lopata-White 24 Sam Barnes 5 Southern-Cooper 7 Otis Khan 14 Matthew Kosylo 22 T. Crawford 15 S. Taylor 17 Lucas Weaver 10 A. Barlow 1 J. Gibbons 3 R. McDonald 12 L. Ness 4 J. Bedeau 26 Samuels-Smith 27 R. Finneran 25 N. Tsaroulla 20 S. Robertson 7 C. Roberts 9 D. Kanu 19 L. Smyth Dự bị Altrincham 19 P. Brown 9 K. Dennis 13 A. Firth 20 Kahrel Azariah Reddin 16 Remi Raymond 3 E. Jones 4 J. Hinchy 32 Michael Earl Jesse Acquah 12 K. Breckin Notts County 2 J. Gibbons 14 D. Lipsiuc 10 Longelo-Mbule 42 H. Mustapha 39 L. Ndlovu 18 M. Palmer 6 M. Sanders 15 J. Evans 16 D. Campbell Cập nhật đội hình lúc 00:22 08/11/2026

Altrincham Thống kê Notts County 48% Kiểm soát bóng 52% 8 Dứt điểm 12 3 Trúng đích 4 4 Phạt góc 6 2 Phạm lỗi 6 3 Thủ môn cứu thua 2

Altrincham và Notts County bước vào trận chung kết với một thể thức rất đơn giản: thắng là vô địch, thua là mất tất cả. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 08/11/2026 tại sân vận động Moss Lane và không còn chỗ cho những tính toán dài hơi.

Chung kết loại trực tiếp: không có cơ hội làm lại

Ở một trận đấu loại trực tiếp, đội thắng đi tiếp còn đội thua bị loại. Vì vậy mọi quyết định của hai huấn luyện viên, từ cách vào trận đến cách xử lý từng tình huống, đều chịu áp lực lớn hơn so với một vòng đấu thông thường.

Với tính chất ấy, sự chắc chắn trong từng pha bóng quan trọng hơn lối chơi hào nhoáng. Một sai lầm nhỏ ở giai đoạn đầu cũng có thể ảnh hưởng đến cả trận chung kết.

Phong độ Altrincham: ổn định nhưng kết thúc chưa trọn vẹn

Trong 5 trận gần nhất, Altrincham thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là họ vừa để thua ở trận mới nhất, nên bước vào chung kết với nhiệm vụ lấy lại mạch kết quả.

Trước trận thua đó, Altrincham có chuỗi 4 trận không thua, trong đó có 2 chiến thắng. Điều này cho thấy đội chủ nhà đã chứng tỏ được khả năng đứng vững trước nhiều đối thủ, dù hiệu quả chưa thật sự áp đảo. Nếu giữ được sự chắc chắn của chuỗi trận ấy, họ hoàn toàn có thể tạo ra một trận đấu khó chịu cho đối phương.

Phong độ Notts County: thắng 3 trong 5 trận gần nhất

Notts County có thành tích nhỉnh hơn khi thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, họ kết thúc chuỗi này bằng một chiến thắng, nên tinh thần trước trận chung kết khá tích cực.

Trong chuỗi 5 trận, Notts County cũng từng nếm một thất bại nhưng sau đó đã đứng dậy ngay. Khả năng hồi phục nhanh là điều rất cần thiết ở những trận đấu mà chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng phải trả giá.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội mang đến hai bức tranh phong độ khác nhau. Notts County có đà thắng tốt hơn và đang giữ nhịp đi lên ở trận mới nhất, trong khi Altrincham cần chứng minh mình có thể vượt qua cú vấp gần đây.

Khởi đầu trận đấu: đội nào kiểm soát được nhịp độ trong giai đoạn đầu sẽ giảm bớt áp lực tâm lý của một trận chung kết.

đội nào kiểm soát được nhịp độ trong giai đoạn đầu sẽ giảm bớt áp lực tâm lý của một trận chung kết. Sự kỷ luật: với thể thức loại trực tiếp, việc giữ vững cấu trúc phòng ngự và hạn chế sai sót là yếu tố then chốt.

với thể thức loại trực tiếp, việc giữ vững cấu trúc phòng ngự và hạn chế sai sót là yếu tố then chốt. Khả năng giữ bình tĩnh: cả hai đội đều có chuỗi kết quả đan xen, nên đội nào xử lý áp lực tốt hơn sẽ có lợi thế.

Nhận định

Nhìn vào phong độ gần đây, Notts County có phần nhỉnh hơn nhờ số trận thắng nhiều hơn và đang mang theo một chiến thắng vào trận chung kết. Tuy nhiên, Altrincham không phải đối thủ có thể xem nhẹ khi họ cũng chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Trong một trận đấu mà người thắng giành ngôi vô địch, phong độ chỉ là điểm xuất phát. Tinh thần, sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định đội nào nâng cao chiếc cúp tại Moss Lane.

Altrincham 5 trận gần nhất B H T T H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới Notts County 5 trận gần nhất T H T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới