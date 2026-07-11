TRỰC TIẾP Trực tiếp Alverca vs Casa Pia: Alverca gỡ hòa 1-1 Các cuộc đối đầu gần đây giữa Alverca và Casa Pia thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 08/11/2026 tại Complexo Desportivo FC Alverca.

Alverca 1 - 1 Casa Pia Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Alverca 1 - 1 Casa Pia.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Alverca 57% - 43% Casa Pia, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 9 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 15 - 12, cứu thua 3 - 3.

82' Thay người Phút 82' (Casa Pia): Cassiano vào sân thay Henrique Araújo.

82' Thay người Phút 82' (Alverca): Cedric Nuozzi vào sân thay Francisco Chiquinho.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Alverca 57% - 43% Casa Pia, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 9, cứu thua 3 - 3.

72' Thay người Phút 72' (Casa Pia): Lawrence Ofori vào sân thay Selvi Clua.

71' Thay người Phút 71' (Casa Pia): Rochinha vào sân thay Benjamin Pauwels.

67' Thay người Phút 67' (Alverca): Vivaldo Semedo vào sân thay Dawda Camara Sankharé.

67' Thay người Phút 67' (Alverca): Matheus Franca vào sân thay Lucas Figueiredo dos Santos.

66' BÀN THẮNG! Alverca (1-1) Phút 66': Ian Luccas (Alverca) lập công (kiến tạo: Francisco Chiquinho). Tỷ số: 1 - 1.

62' Alverca ép sân Cầm bóng: Alverca 58% - 42% Casa Pia, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 2 - 2.

58' Thay người Phút 58' (Alverca): Rayan Lucas vào sân thay Davy Gui.

57' Thay người Phút 57' (Alverca): André Vidigal vào sân thay Francisco Chissumba.

55' Thay người Phút 55' (Casa Pia): Mohamed Salah El Boukammiri vào sân thay Jérémy Livolant.

48' Alverca ép sân Cầm bóng: Alverca 61% - 39% Casa Pia, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 2.

48' Thẻ vàng Phút 48': Francisco Chiquinho (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

40' Thẻ vàng Phút 40': Davy Gui (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Alverca ép sân Cầm bóng: Alverca 59% - 41% Casa Pia, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 2.

36' BÀN THẮNG! Casa Pia (0-1) Phút 36': Selvi Clua (Casa Pia) lập công (kiến tạo: Henrique Araújo). Tỷ số: 0 - 1.

25' Thẻ vàng Phút 25': Pedro Rosas (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Alverca ép sân Cầm bóng: Alverca 63% - 37% Casa Pia, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 1.

22' Thẻ vàng Phút 22': Ian Luccas (Alverca) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Alverca ép sân Cầm bóng: Alverca 61% - 39% Casa Pia, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Alverca tiếp đón Casa Pia.

Cập nhật lúc 02:55 08/11/2026

Đội hình chính thức Alverca Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sérgio Ferreira Casa Pia Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Coelho 31 Matheus Mendes 4 Y. Bojang 21 Sergi Gómez 12 I. James 20 Diogo Filipe Spencer Marques 25 Ian Luccas 6 D. Gui 55 Francisco Chissumba 10 Chiquinho 19 D. Camara 22 Figueiredo 1 P. Sequeira 18 Geraldes 3 Kaly 43 David Sousa 75 Pedro Rosas 16 Silvi 24 S. Pérez 29 J. Livolant 70 João Pedro Seno Luís Rêgo 77 B. Pauwels 9 Henrique Araújo Dự bị Alverca 7 André Vidigal 23 André Paulo 26 Matheus França 24 E. Jemide 35 Rayan 3 J. Martínez 11 C. Nuozzi 9 Vivaldo Semedo 27 Toni Tamarit Casa Pia 59 Abdu Dafe 90 Cassiano 44 Felipe Silva 8 Gabi Pereira 4 João Goulart 98 JP 95 Ivan Mandić 17 E. Maurin 80 L. Ofori Cập nhật đội hình lúc 00:32 08/11/2026

Alverca Thống kê Casa Pia 57% Kiểm soát bóng 43% 13 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 4 9 Phạt góc 2 15 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 3

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Alverca và Casa Pia thường có nhiều bàn thắng, và cuộc gặp lúc 01:00 ngày 08/11/2026 tại Complexo Desportivo FC Alverca có thể tiếp tục mạch chuyện đó. Cả hai đội đều bước vào trận với phong độ lên xuống thất thường, trong khi khoảng cách trên bảng xếp hạng không quá lớn. Đó là những điều kiện để một trận đấu cởi mở xuất hiện.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Alverca thắng 2 trận, Casa Pia thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội hiếm khi kết thúc trong sự cầm chừng. Mỗi lần ra sân, cả hai đều tìm cách phân định thắng thua.

Lợi thế đối đầu cùng yếu tố sân nhà giúp Alverca có thêm cơ sở tâm lý. Tuy nhiên, một trận thua của Casa Pia trong chuỗi đối đầu ấy cho thấy đội khách hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.

Alverca cần phản ứng sau chuỗi thua

Phong độ là điểm khiến Alverca phải dè chừng. Đội chủ nhà đã thua 3 trận gần nhất, trước đó thắng 2 trận liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy sự sa sút đến khá nhanh sau một giai đoạn tích cực.

Dù vậy, Alverca vẫn đứng hạng 11 với 11 điểm. Họ đang ở nửa trên của khoảng cách so với đối thủ, nên trận này là cơ hội để chấm dứt mạch thua và lấy lại sự tự tin trước khán giả nhà.

Casa Pia chưa ổn định

Casa Pia có phong độ khá hơn về mặt kết quả: thắng 3 trong 5 trận gần nhất và thua 2 trận. Tuy nhiên, đội khách vừa thua ở trận đấu gần nhất, trước khi có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp. Một trận thua nữa xen giữa và một chiến thắng ở trận cũ nhất cho thấy họ chưa giữ được nhịp độ đều đặn.

Trên bảng xếp hạng, Casa Pia đứng hạng 17 với 7 điểm, kém Alverca 4 điểm. Khoảng cách này không lớn, nên một chiến thắng sẽ giúp đội khách thu hẹp đáng kể chênh lệch với đối thủ trực tiếp.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều có lý do để chơi tấn công. Alverca muốn phá vỡ chuỗi thua và tận dụng lợi thế sân nhà, còn Casa Pia cần điểm số để cải thiện vị trí khi phong độ chưa thật sự ổn định. Khi hai đội cùng thiếu sự đều đặn, những khoảng hở dễ xuất hiện ở cả hai phía.

Sự tự tin mới là yếu tố cần theo dõi. Nếu Alverca có bàn thắng sớm, họ có thể xoa dịu áp lực từ chuỗi thua. Ngược lại, nếu Casa Pia mở tỷ số, chủ nhà sẽ phải mạo hiểm hơn để tìm lại kết quả.

Nhận định

Từ lịch sử đối đầu, phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, đây là trận đấu có xu hướng mở và nhiều bàn thắng. Alverca nhỉnh hơn nhờ thứ hạng cao hơn, lợi thế đối đầu và sân nhà. Dù vậy, chuỗi 3 trận thua gần nhất khiến chủ nhà chưa thể chắc chắn về kết quả.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Alverca · 2 thắng 0 hòa Casa Pia · 1 thắng Alverca 3 - 1 Casa Pia ALV Casa Pia 0 - 2 Alverca ALV Alverca 2 - 3 Casa Pia CP

Alverca 5 trận gần nhất B B B T T 10 Trận 3-2-5 T-H-B 13 Ghi (TB 1.3) 14 Thủng lưới Casa Pia 5 trận gần nhất B T T B T 10 Trận 2-1-7 T-H-B 5 Ghi (TB 0.5) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 10 8 1 1 +19 25 T T T B T 3 Sporting CP 10 6 3 1 +12 21 T B T H H … 10 Famalicao 11 3 4 4 +1 13 T B T B T 11 Alverca 10 3 2 5 -1 11 B B T T T 12 Estrela 10 2 4 4 -4 10 B B B B H … 16 Rio Ave 10 2 1 7 -14 7 B B T B H 17 Casa Pia 10 2 1 7 -14 7 B T B T B 18 Estoril 10 0 2 8 -14 2 B B B B B