TRỰC TIẾP Trực tiếp Anderlecht vs Hammarby: Anderlecht gỡ hòa 1-1 Anderlecht gặp Hammarby tại Lotto Park lúc 01:30 ngày 31/07/2026. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa.

Anderlecht 1 - 1 Hammarby Hiệp 2 — phút 66' 66' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Anderlecht 1 - 1 Hammarby.

65' Thẻ vàng Phút 65': Mihajlo Cvetkovic () nhận thẻ vàng.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Anderlecht 50 - 50 Hammarby, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 9.

55' Thẻ vàng Phút 55': Victor Eriksson () nhận thẻ vàng.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Anderlecht 50 - 50 Hammarby, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 7.

48' BÀN THẮNG! Anderlecht (1-1) Phút 48': Danylo Sikan () lập công (kiến tạo: Ali Maamar). Tỷ số: 1 - 1.

46' Thay người Phút 46' (): Mihajlo Cvetkovic vào sân thay Joshua Nga Kana.

46' Thay người Phút 46' (): Moussa N'Diaye vào sân thay Ludwig Augustinsson.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Anderlecht 50 - 50 Hammarby, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 2 - 6.

27' Thẻ vàng Phút 27': Paulos Abraham () nhận thẻ vàng.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Anderlecht 48 - 52 Hammarby, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 4.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Anderlecht 44 - 56 Hammarby, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2.

3' BÀN THẮNG! Hammarby (0-1) Phút 3': Paulos Abraham () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Anderlecht tiếp đón Hammarby.

Cập nhật lúc 02:55 31/07/2026

Đội hình chính thức Anderlecht Sơ đồ 4-4-2 Hammarby Sơ đồ 4-2-3-1 26 Colin Coosemans 79 Ali Maamar 27 Léo Pétrot 4 Giulian Biancone 6 Ludwig Augustinsson 61 Joshua Nga Kana 55 Marco Kana 24 Enric Llansana 18 Lukas Ambros 49 Jayden Onia Seke 14 Danylo Sikan 1 Warner Hahn 2 Hampus Skoglund 4 Victor Eriksson 3 Frederik Winther 16 Noah Persson 5 Tesfaldet Tekie 8 Markus Karlsson 26 Montader Madjed 11 Oscar Johansson Schellhas 9 Victor Lind 7 Paulos Abraham Dự bị Anderlecht 2 Zoumana Keita 5 Moussa N'Diaye 9 Mihajlo Cvetkovic 21 César Huerta 29 Mario Stroeykens 32 Justin Heekeren 50 Kaïs Barry 53 Noa Thomas Ojea Cobiella 62 Basile Vroninks Hammarby 6 Ibrahima Fofana 15 Oliver Jordan Hagen 17 Amin Boudri 20 Nahir Besara 22 Wilson Lindberg Uhrström 24 Waylon Renecke 25 Elton Fischerström Opancar 27 Felix Jakobsson 28 Frank Junior Adjei Cập nhật đội hình lúc 00:52 31/07/2026

Anderlecht Thống kê Hammarby 50% Kiểm soát bóng 50% 9 Dứt điểm 5 1 Trúng đích 2 4 Phạt góc 0 8 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

Anderlecht sẽ đối đầu Hammarby tại Lotto Park trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 31/07/2026.

Đây là cuộc so tài chưa có nhiều dữ liệu đối đầu để tạo ra khoảng cách rõ ràng giữa hai đội. Trong lần gặp gần nhất, Anderlecht và Hammarby hòa nhau, cho thấy cặp đấu này từng diễn ra tương đối cân bằng.

Thế đối đầu không nghiêng về bên nào

Ở lần đối đầu gần nhất, Anderlecht không giành chiến thắng và Hammarby cũng không thể vượt qua đối thủ. Kết quả hòa là tín hiệu cho thấy hai đội có thể tạo ra thế giằng co, đặc biệt khi chưa có thêm thống kê phong độ hoặc thành tích đối đầu để khẳng định một bên chiếm ưu thế.

Vì vậy, khả năng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai lầm sẽ có ý nghĩa quan trọng. Anderlecht có lợi thế sân nhà tại Lotto Park, nhưng lợi thế này chưa đủ để dự báo một trận đấu một chiều. Hammarby nhiều khả năng sẽ tìm cách duy trì sự chắc chắn và chờ cơ hội từ những thời điểm Anderlecht đẩy cao đội hình.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

Trong bối cảnh thông tin về đội hình dự kiến và phong độ gần đây chưa được cung cấp, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật cụ thể của hai bên. Tuy nhiên, khu vực giữa sân vẫn có thể trở thành điểm quyết định của trận đấu.

Anderlecht cần tận dụng quyền chủ động trên sân nhà để tổ chức các đợt lên bóng mạch lạc, đồng thời tránh để khoảng trống xuất hiện phía sau hàng tiền vệ. Ngược lại, Hammarby có thể ưu tiên cự ly đội hình chặt chẽ, giảm không gian chơi bóng của đối thủ và chuyển trạng thái nhanh khi giành lại quyền kiểm soát bóng.

Đội nào duy trì được sự kiên nhẫn tốt hơn sẽ có cơ hội tạo khác biệt. Nếu Anderlecht kiểm soát bóng nhưng thiếu tốc độ trong những tình huống tiếp cận khu vực cuối sân, Hammarby có thể giữ được thế trận. Trong khi đó, nếu đội khách lùi quá sâu, sức ép liên tục từ chủ nhà có thể khiến cấu trúc phòng ngự bị kéo giãn.

Lực lượng và những điểm chưa thể xác định

Hiện chưa có thông tin cụ thể về các cầu thủ vắng mặt, chấn thương hoặc đội hình dự kiến của Anderlecht và Hammarby. Do đó, những đánh giá về cách bố trí nhân sự cần được chờ thêm xác nhận trước trận.

Việc thiếu dữ liệu lực lượng cũng khiến các phương án chiến thuật chưa thể được phân tích ở cấp độ chi tiết hơn. Những thay đổi ở hàng tiền vệ hoặc hàng công, nếu có, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội triển khai thế trận.

Nhận định Anderlecht vs Hammarby

Anderlecht có điểm tựa sân nhà, còn Hammarby bước vào trận đấu với cơ sở từ kết quả hòa trong lần đối đầu gần nhất. Những thông tin hiện có chưa cho thấy ưu thế đủ rõ để nghiêng hẳn nhận định về một phía.

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, chất lượng chuyển trạng thái và mức độ chính xác trong các tình huống xử lý cuối cùng. Một thế trận chặt chẽ, nơi cả hai đội đều thận trọng trong giai đoạn đầu, là kịch bản có cơ sở hơn so với một cuộc so tài được định đoạt dễ dàng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Anderlecht · 0 thắng 1 hòa Hammarby · 0 thắng Hammarby 1 - 1 Anderlecht Hòa

Anderlecht 5 trận gần nhất H T H Hammarby 5 trận gần nhất H T H T T

Tình hình lực lượng Anderlecht ✚ Nathan-Dylan Saliba (Unknown Injury) ✚ Cedric Hatenboer (Unknown Injury) ✚ Ilay Camara (Unknown Injury) ✚ Killian Sardella (Unknown Injury) ✚ Lucas Hey (Unknown Injury) Hammarby ✚ Sourou Koné (Unknown Injury)