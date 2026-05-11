Trực tiếp Anderlecht vs Red Bull Salzburg: Hiệp 2 bắt đầu, Anderlecht dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Anderlecht vs Red Bull Salzburg: Hiệp 2 bắt đầu, Anderlecht dẫn 1-0

Văn Thể05/11/2026 20:15

Red Bull Salzburg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, với 4 trận thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Họ làm khách của Anderlecht tại Lotto Park lúc 00:45 ngày 06/11/2026.

Anderlecht1 - 0Red Bull SalzburgHiệp 2 — phút 74'
  • 74'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Anderlecht 1 - 0 Red Bull Salzburg.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Anderlecht): Marten Winkler vào sân thay Danylo Sikan.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Red Bull Salzburg): Damir Redzic vào sân thay Yorbe Vertessen.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Red Bull Salzburg): Soumaila Diabate vào sân thay Gaoussou Diakité.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Valentin Zabransky (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 64'Red Bull Salzburg ép sân

    Cầm bóng: Anderlecht 42% - 58% Red Bull Salzburg, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 0 - 4.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Red Bull Salzburg): Jesper Lindstrom vào sân thay Edmund Baidoo.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Anderlecht): Oliver Antman vào sân thay Jayden Onia-Seke.

  • 51'Anderlecht ép sân

    Cầm bóng: Anderlecht 43% - 57% Red Bull Salzburg, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 0 - 4.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Haris Tabaković (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Anderlecht 48% - 52% Red Bull Salzburg, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 0 - 3.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': Edmund Baidoo (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 28'Thẻ vàng

    Phút 28': Mario Stroeykens (Anderlecht) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Anderlecht 46% - 54% Red Bull Salzburg, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 20'BÀN THẮNG! Anderlecht (1-0)

    Phút 20': Ludwig Augustinsson (Anderlecht) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Anderlecht 44% - 56% Red Bull Salzburg, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Anderlecht tiếp đón Red Bull Salzburg.

Cập nhật lúc 02:17 06/11/2026

Đội hình chính thức
Anderlecht
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vítor Bruno
Red Bull Salzburg
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Röhl
26
C. Coosemans
79
A. Maamar
4
G. Biancone
27
L. Pétrot
6
Augustinsson
29
M. Stroeykens
24
E. Llansana
18
L. Ambros
49
Jayden Onia Seke
14
D. Sikan
9
M. CvetkoviÄ
52
Christian Zawieschitzky
39
L. Morgalla
21
T. Drexler
47
Valentin Zabransky
13
F. Krätzig
32
A. Barry
15
B. Mazurek
20
E. Baidoo
30
G. Diakité
11
Y. Vertessen
9
H. Tabaković
Dự bị
Anderlecht
8 R. Amané10 M. Winkler11 O. Antman50 K. Barry21 T. Bentayeb91 A. Bertaccini83 T. Degreef32 J. Heekeren55 M. Kana
Red Bull Salzburg
7 U. Tohumcu41 Nikola Šarčević23 D. Redzic35 J. Lindstrøm22 S. Lainer19 K. Konaté1 C. Früchtl5 S. Diabaté91 A. Chase
Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026
AnderlechtThống kêRed Bull Salzburg
42%
Kiểm soát bóng
58%
9
Dứt điểm
2
5
Trúng đích
0
5
Phạt góc
2
10
Phạm lỗi
13
2
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
4

Red Bull Salzburg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ chuỗi phong độ tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận. Họ sẽ làm khách của Anderlecht trên sân Lotto Park lúc 00:45 ngày 06/11/2026. Đây là cuộc gặp giữa hai đội đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng.

Salzburg mang theo đà thăng hoa

Phong độ gần đây là điểm sáng lớn nhất của đội khách. Red Bull Salzburg thắng 3 trận gần nhất liên tiếp, trước đó có 1 trận hòa và 1 trận thắng. Trong 5 trận, họ chưa nếm mùi thất bại.

Chuỗi bất bại này giúp Salzburg bước vào trận đấu với tinh thần phấn chấn. Hiện họ đứng hạng 21 với 4 điểm, hơn đối thủ trực tiếp đúng 1 điểm.

Anderlecht phập phù trước sân nhà

Ngược lại, Anderlecht có 5 trận gần nhất thiếu ổn định: thắng 2 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà vừa thắng ở trận gần nhất, nhưng trước đó phong độ xen kẽ giữa thắng và thua, kèm 2 thất bại ở những trận cũ hơn.

Anderlecht hiện đứng hạng 22 với 3 điểm, kém Salzburg 1 điểm. Chiến thắng ở trận gần nhất có thể là chất xúc tác tinh thần, song họ cần sự ổn định hơn để tận dụng lợi thế sân nhà.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Hai đội chỉ cách nhau 1 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai. Salzburg đang giữ hạng 21 và muốn duy trì mạch trận tốt để bám sát nhóm phía trên. Anderlecht ở ngay phía sau, cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự đối lập về phong độ sẽ quyết định nhiều đến diễn biến. Salzburg có chuỗi trận bất bại và tinh thần ổn định. Anderlecht có lợi thế sân nhà và động lực từ chiến thắng gần nhất.

Đội nào giữ được sự chắc chắn ngay từ đầu trận và tận dụng tốt những khoảnh khắc then chốt sẽ nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh sát sao này. Xét phong độ gần đây, Salzburg nhỉnh hơn về đà thi đấu, còn Anderlecht cần chứng minh mình đã vượt qua giai đoạn thiếu ổn định.

Anderlecht
5 trận gần nhất
TBTBB
9
Trận
6-1-2
T-H-B
18
Ghi (TB 2.0)
7
Thủng lưới
Red Bull Salzburg
5 trận gần nhất
TTTHT
7
Trận
4-2-1
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
20NEC Nijmegen3111-34THB
21Red Bull Salzburg3111-34HBT
22Anderlecht3102+13TBB
231899 Hoffenheim310203TBB
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Anderlecht
I. Camara (Foot Injury)
L. Hey (Broken Leg)
I. Koutsoupias (Off the roster)
K. Sardella (Inactive)
M. Winkler (Inactive)
I. Camara (Foot Injury)
L. Hey (Broken Leg)
I. Koutsoupias (Off the roster)
Red Bull Salzburg
E. Aguilar (Muscle Injury)
A. Chase (Off the roster)
S. Kitano (Ankle Injury)
F. Matijasevic (Off the roster)
J. Mellberg (Muscle Injury)
J. Moser (Off the roster)
J. Omoregie (Achilles Tendon Injury)
D. Redzic (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Anderlecht vs Red Bull Salzburg: Hiệp 2 bắt đầu, Anderlecht dẫn 1-0
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