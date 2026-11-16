TRỰC TIẾP Trực tiếp Andorra vs Azerbaijan: Hết hiệp 1, Azerbaijan dẫn 1-0 Andorra chơi rất tốt trên sân nhà và Estadi de la FAF là điểm tựa khi tiếp Azerbaijan. Khách đang bất bại 5 trận gần nhất, chủ nhà thắng 1 trong 5.

Andorra 0 - 1 Azerbaijan Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

32' Thẻ vàng Phút 32': F. Yusifli (Azerbaijan) nhận thẻ vàng.

2' BÀN THẮNG! Azerbaijan (0-1) Phút 2': E. Ahmadov (Azerbaijan) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Andorra tiếp đón Azerbaijan.

Cập nhật lúc 01:48 17/11/2026

Đội hình chính thức Andorra Sơ đồ 4-4-2 Azerbaijan Sơ đồ 3-4-3 13 Alex Ruiz 23 Biel Borra Font 5 Max Llovera 22 Ian Bryan Olivera 2 Alex Cornella Molins 18 Ot Remolins Planes 19 Joel Guillén 8 Hugo Ferreira 17 Aron Rodrigo 9 Ricard Fernández Cucu 11 Albert Rosas 12 Shakhrudin Magomedaliyev 4 Moussa Gueye 14 Elvin Badalov 2 Rahman Dashdamirov 13 Eshqin Ahmadov 5 Farid Yusifli 8 Emin Mahmudov 17 Tellur Mutallimov 24 Oruc Mammadov 9 Musa Qurbanlı 11 Khayal Aliyev Cập nhật đội hình lúc 00:41 17/11/2026

Andorra chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lý do chính để chủ nhà tự tin trước Azerbaijan. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 17/11/2026 tại Estadi de la FAF.

Điểm tựa Estadi de la FAF

Khi thi đấu trên sân quen thuộc, Andorra thường thể hiện bộ mặt khác hẳn so với những chuyến làm khách. Sự quen thuộc với mặt sân và sự cổ vũ của khán giả nhà giúp đội bóng giữ được sự tập trung và tinh thần chiến đấu trong suốt trận đấu.

Với một đội bóng thường phải chịu sức ép lớn từ các đối thủ, việc được đá trên sân nhà là lợi thế đáng kể. Đây cũng là nền tảng để họ tìm lại sự ổn định sau chuỗi kết quả chưa như ý.

Phong độ trái ngược

Phong độ gần đây của Andorra chưa thật sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Tuy vậy, chiến thắng ở trận mới nhất là tín hiệu tích cực trước khi đội trở lại sân nhà.

Ngược lại, Azerbaijan đang có chuỗi kết quả ổn định hơn hẳn. Đội khách thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đó là nguồn tự tin lớn cho đoàn quân của Azerbaijan khi lên đường.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bài toán lớn nhất của Andorra là giữ vững tổ chức, hạn chế sai lầm và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà. Chuỗi 5 trận có 3 trận thua cho thấy đội cần sự chắc chắn hơn để không bị đối thủ trừng phạt.

Về phía Azerbaijan, thế trận có thể xoay quanh việc duy trì sự kiên định đã giúp họ giữ chuỗi bất bại. Hai trận hòa trong chuỗi gần nhất cho thấy đội khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa phải lúc nào cũng tìm được chiến thắng.

Nhận định

Trên giấy tờ, phong độ nghiêng về Azerbaijan. Tuy nhiên, sân nhà là yếu tố có thể làm thay đổi cục diện. Một Andorra chơi kỷ luật, tận dụng tốt điểm tựa Estadi de la FAF hoàn toàn có thể khiến đội khách gặp khó khăn. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa sức mạnh sân nhà và phong độ đang lên của đội khách.

Andorra 5 trận gần nhất T B B H B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 2 Ghi (TB 0.3) 9 Thủng lưới Azerbaijan 5 trận gần nhất T T H H T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới