Trực tiếp Angers vs Estac Troyes: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Angers vs Estac Troyes: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể20/09/2026 00:07

Angers đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Estac Troyes tại Stade Raymond Kopa vào 01:45 ngày 20/09/2026 trong cuộc so tài cân bằng điểm số.

Angers0 - 0Estac TroyesHiệp 1 — phút 10'
  • 10'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Angers tiếp đón Estac Troyes.

Cập nhật lúc 01:54 20/09/2026

Đội hình chính thức
Angers
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Gilli
Estac Troyes
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Dumont
1
Anthony Lopes
2
C. Arcus
4
O. Camara
21
J. Lefort
17
J. Kalulu
14
Y. Belkhdim
8
van den Boomen
18
J. Allevinah
19
El Ouazzani
10
A. Sbaï
9
P. Peter
33
P. Beach
31
Noah Donkor
6
A. Monfray
4
M. Diaz
3
A. Ouzenadji
8
M. Diop
29
D. Karim
23
T. Nkada
17
A. Mille
11
I. Gomis
9
J. Le Douaron
Dự bị
Angers
93 H. Belkebla26 A. Bermont24 E. Biumla36 Bane Diatta11 Djibirin Harouna20 Marius Louër27 L. Rao-Lisoa7 U. Simbakoli16 M. Zinga
Estac Troyes
7 K. Diawara40 H. Konaté39 Y. Kone2 L. Maronnier22 H. Picard20 R. Ripart36 I. Soukouna41 Enisio Carneiro34 Lassana Simakha
Cập nhật đội hình lúc 01:19 20/09/2026

Angers đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chuẩn bị bước vào cuộc chạm trán Estac Troyes vào lúc 01:45 ngày 20/09/2026. Được thi đấu trên sân vận động Stade Raymond Kopa, đội chủ nhà đứng trước cơ hội quan trọng để khẳng định tham vọng trước một đối thủ đang bám đuổi rất sát phía sau.

Bối cảnh cân bằng giữa Angers và Estac Troyes

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh rõ nét tính chất sít sao của cặp đấu này. Hiện tại, Angers đang xếp ở vị trí thứ 11 với 4 điểm trong tay. Trong khi đó, Estac Troyes xếp ngay phía dưới ở vị trí thứ 12 và cũng đang sở hữu 4 điểm.

Việc hai câu lạc bộ bằng điểm và chỉ cách nhau đúng một bậc trên bảng xếp hạng khiến cuộc so tài tại Stade Raymond Kopa trở thành điểm nóng trực tiếp. Bất kỳ kết quả nào sau màn chạm trán này cũng sẽ tạo ra biến động đáng kể tới vị trí của cả hai bên.

Phong độ và toan tính chiến thuật

Xét về màn trình diễn thời gian qua, Angers thể hiện phong độ có phần thiếu ổn định trong 4 trận gần nhất. Đội chủ nhà giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Cụ thể, sau một trận hòa và một trận thua, Angers tìm lại niềm vui bằng một thắng lợi nhưng ngay sau đó lại để thua ở trận đấu gần nhất.

Sự trồi sụt này buộc Angers phải thi đấu thận trọng hơn trong khâu tổ chức thế trận khi đón tiếp Estac Troyes. Phía bên kia, đội khách cũng có trọn vẹn 4 điểm và hoàn toàn có cơ sở để thiết lập một đấu pháp thực dụng nhằm hạn chế sức ép từ sân khách.

Nhận định xu hướng trận đấu

Với khoảng cách điểm số cân bằng cùng sự hiểu rõ về tầm quan trọng của giai đoạn hiện tại, cả Angers lẫn Estac Troyes nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương trước khi tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Lợi thế sân bãi là điểm tựa để Angers chủ động kiểm soát nhịp độ, tuy nhiên tính kỷ luật và sự kiên nhẫn mới là yếu tố quyết định cục diện trên sân Stade Raymond Kopa.

Angers
5 trận gần nhất
HBTBT
4
Trận
1-1-2
T-H-B
4
Ghi (TB 1.0)
5
Thủng lưới
Estac Troyes
5 trận gần nhất
BBTHH
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco5410+513THTTT
2Lille4310+510TTHT
3Rennes4310+310TTTH
10Lens511304BHBBT
11Angers4112-14HBTB
12Estac Troyes4112-54BBTH
13Marseille410303BBBT
Tình hình lực lượng
Angers
H. Belkebla (Thigh Injury)
H. Belkebla (Thigh Injury)
Estac Troyes
I. Boura (Injury)
P. Gozzi (Muscle Injury)
M. Ifnaoui (Injury)
A. Phliponeau (Knee Injury)
Y. Titi (Injury)
I. Boura (Injury)
P. Gozzi (Muscle Injury)
M. Ifnaoui (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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