TRỰC TIẾP Trực tiếp Angers vs Lens: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Angers và Lens cùng cần kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, đều thua 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h15 ngày 28/11/2026 tại Stade Raymond Kopa.

Angers 1 - 1 Lens Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

43' BÀN THẮNG! Lens (1-1) Phút 43': Abdallah Sima (Lens) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

40' Thẻ vàng Phút 40': Amadou Haidara (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Lens ép sân Cầm bóng: Angers 37% - 63% Lens, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Angers 45% - 55% Lens, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 4.

20' BÀN THẮNG! Angers (1-0) Phút 20': Amine El Ouazzani (Angers) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

13' Lens ép sân Cầm bóng: Angers 40% - 60% Lens, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Angers tiếp đón Lens.

Cập nhật lúc 00:05 29/11/2026

Đội hình chính thức Angers Sơ đồ 5-3-2 · HLV S. Gilli Lens Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Digard 1 Anthony Lopes 27 L. Rao-Lisoa 24 E. Biumla 4 O. Camara 21 J. Lefort 17 J. Kalulu 14 Y. Belkhdim 93 H. Belkebla 8 van den Boomen 19 El Ouazzani 9 P. Peter 40 R. Risser 13 J. Chávez 6 S. Baidoo 20 J. Todibo 23 Saud Abdulhamid 27 M. Cuisance 21 A. Haidara 14 M. Udol 38 M. Soares 19 A. Sima 10 F. Thauvin Dự bị Angers 18 J. Allevinah 2 C. Arcus 34 M. Gernigon 20 Marius Louër 6 L. Mouton 40 Oumar Pona 10 A. Sbaï 11 Djibirin Harouna 35 Mamadou Diallo Lens 29 F. Ivanović 28 J. Kadile 22 M. Skóraś 7 F. Sotoca 8 Y. Titraoui 24 J. Gradit 16 M. Gorgelin 25 I. Ganiou 5 A. Bulatović Cập nhật đội hình lúc 22:49 28/11/2026

Angers Thống kê Lens 37% Kiểm soát bóng 63% 5 Dứt điểm 5 2 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 6 0 Thủ môn cứu thua 1

Angers và Lens bước vào trận đấu lúc 23h15 ngày 28/11/2026 với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đều vừa trải qua chuỗi trận không như ý, nên mỗi điểm số lúc này đều có giá trị lớn về mặt tinh thần lẫn thứ hạng.

Hai đội cùng sa sút trong 5 trận gần nhất

Angers đang có chuỗi phong độ đáng lo ngại. Đội chủ nhà thua 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, chưa có trận thắng nào. Ba trận gần đây nhất của họ đều kết thúc bằng thất bại.

Lens cũng không khá hơn về mặt kết quả. Đội khách thua 4 và hòa 1 trong 5 trận vừa qua, với hai trận gần nhất là một thất bại và một trận hòa. Như vậy, dù có vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng, Lens cũng đang cần một trận thắng để chấm dứt mạch kết quả kém.

Trong khi đó, sự tương đồng về phong độ khiến trận đấu này giống một cuộc đối đầu giữa hai đội cùng khao khát bước ra khỏi giai đoạn khó khăn. Đội nào sớm tìm được kết quả tích cực sẽ có lợi thế lớn về tâm lý.

Lens áp đảo thế đối đầu

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lens thắng cả 5, còn Angers chưa thắng và cũng chưa hòa trận nào.

Thành tích này mang lại cho Lens niềm tin nhất định khi hành quân đến Stade Raymond Kopa. Ngược lại, Angers phải vượt qua cả áp lực tâm lý từ chuỗi thua liên tiếp trước chính đối thủ này nếu muốn tạo bất ngờ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Lens đang đứng thứ 11 với 14 điểm. Angers xếp thứ 17 với 8 điểm, kém đối thủ 6 điểm.

Khoảng cách này cho thấy trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với chủ nhà. Một kết quả tích cực sẽ giúp Angers thu hẹp chênh lệch với nhóm phía trên và xoa dịu áp lực sau chuỗi trận thất vọng. Với Lens, chiến thắng sẽ giúp họ củng cố vị trí giữa bảng và chấm dứt giai đoạn thiếu ổn định.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội cùng thiếu vắng chiến thắng, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi. Một bàn thắng sớm có thể thay đổi hoàn toàn tâm lý của trận đấu, khi cả hai đều đang thiếu tự tin.

Angers có lợi thế sân nhà và động lực rất lớn để phá vỡ mạch thua. Tuy nhiên, Lens sở hữu thứ hạng cao hơn cùng thành tích đối đầu vượt trội. Nhìn chung, đây là trận đấu mà áp lực kết quả đè nặng lên cả hai bên, và đội nào giữ được bình tĩnh tốt hơn sẽ có cơ hội rời sân với niềm vui hiếm hoi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Angers · 0 thắng 0 hòa Lens · 5 thắng Lens 5 - 1 Angers LEN Angers 1 - 2 Lens LEN Lens 1 - 0 Angers LEN Angers 0 - 1 Lens LEN Lens 3 - 0 Angers LEN

Angers 5 trận gần nhất B B B H B 11 Trận 2-2-7 T-H-B 9 Ghi (TB 0.8) 23 Thủng lưới Lens 5 trận gần nhất B H B B B 11 Trận 4-2-5 T-H-B 18 Ghi (TB 1.6) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 11 8 2 1 +13 26 T T T T T 2 Paris FC 12 7 2 3 +10 23 B T T T B 3 Stade Brestois 29 12 6 3 3 +8 21 T T T T B … 10 Lorient 11 4 4 3 +1 16 H T B H T 11 Lens 11 4 2 5 +2 14 H B B T T 12 Toulouse 11 3 5 3 +1 14 H T B H T … 16 Strasbourg 11 3 1 7 -5 10 B B T B B 17 Angers 11 2 2 7 -14 8 B B B H B 18 Le Havre 11 0 2 9 -15 2 B B B B B

Tình hình lực lượng Angers ✚ A. Bermont (Loan Agreement) ✚ B. Diatta (Ankle Injury) Lens ✚ R. Aguilar (Muscle Injury) ✚ O. Edouard (Groin Injury) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury)