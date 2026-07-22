TRỰC TIẾP Trực tiếp Angers vs Les Herbiers: Angers vượt lên dẫn trước Angers chạm trán Les Herbiers lúc 00h00 ngày 23/07/2026, trong bối cảnh đội khách đang nhỉnh hơn qua hai lần đối đầu gần nhất.

Angers 2 - 1 Les Herbiers Hiệp 2 — phút 76' 76' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Angers 2 - 1 Les Herbiers.

69' BÀN THẮNG! Angers (2-1) Phút 69': (Angers) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

17' BÀN THẮNG! Les Herbiers (1-1) Phút 17': (Les Herbiers) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

9' BÀN THẮNG! Angers (1-0) Phút 9': U. Simbakoli (Angers) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Angers tiếp đón Les Herbiers.

Cập nhật lúc 01:35 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Angers sẽ đối đầu Les Herbiers lúc 00h00 ngày 23/07/2026 tại giải Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Đây là cuộc so tài được chú ý bởi kết quả trong hai lần gặp gần nhất đang nghiêng về phía Les Herbiers.

Thế đối đầu nghiêng về Les Herbiers

Trong hai lần đối đầu gần nhất, Angers chưa giành chiến thắng. Đội bóng này có một trận hòa và nhận một thất bại trước Les Herbiers, trong khi đối thủ có một chiến thắng.

Xu hướng trên tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho Les Herbiers trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, số lần đối đầu được ghi nhận không nhiều, vì vậy chưa đủ để khẳng định khoảng cách lớn giữa hai đội. Angers vẫn có cơ hội thay đổi xu hướng này nếu tận dụng tốt những thời điểm kiểm soát trận đấu.

Những điểm đáng chờ đợi

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hoặc những cầu thủ vắng mặt của hai bên. Do đó, trọng tâm nhận định nằm ở khả năng Angers phản ứng sau chuỗi đối đầu không thuận lợi, cũng như cách Les Herbiers duy trì ưu thế tâm lý từ lần gặp trước.

Trong một trận giao hữu, cách tiếp cận của hai đội có thể được đánh giá qua mức độ chủ động, khả năng tổ chức khi có và không có bóng, cùng sự ổn định trong từng giai đoạn. Angers cần hạn chế việc để đối thủ tiếp tục duy trì thế áp đảo về kết quả đối đầu, còn Les Herbiers sẽ hướng đến việc kéo dài xu hướng tích cực trước đối thủ này.

Nhận định trận đấu

Les Herbiers bước vào trận đấu với điểm tựa từ thành tích đối đầu gần nhất, nhưng Angers có lợi thế để làm mới cục diện trong lần chạm trán này. Kết quả hòa trong hai lần gặp gần nhất cho thấy cuộc so tài không hoàn toàn một chiều.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó dự đoán về kết quả khi dữ liệu phong độ và lực lượng của hai đội chưa được cung cấp. Les Herbiers có cơ sở được đánh giá nhỉnh hơn về tâm lý, trong khi Angers cần thể hiện sự chủ động và hiệu quả hơn nếu muốn giành kết quả thuận lợi.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Angers · 0 thắng 1 hòa Les Herbiers · 1 thắng Les Herbiers 0 - 0 Angers Hòa Les Herbiers 1 - 0 Angers LH

Angers 5 trận gần nhất H H B B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Les Herbiers 5 trận gần nhất T B H H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới