TRỰC TIẾP Trực tiếp Angers vs Lorient: Đội hình xuất phát Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 11 điểm. Trận làm khách trên sân Angers lúc 23h15 ngày 25/10/2026 là phép thử cho đà đi lên đó.

Angers vs Lorient SẮP BẮT ĐẦU • 23:15 23:15 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Angers và Lorient đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:15.

Cập nhật lúc 22:47 25/10/2026

Đội hình chính thức Angers Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Gilli Lorient Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Dujeux 1 Anthony Lopes 2 C. Arcus 4 O. Camara 21 J. Lefort 17 J. Kalulu 14 Y. Belkhdim 8 van den Boomen 27 L. Rao-Lisoa 9 P. Peter 10 A. Sbaï 19 El Ouazzani 38 Y. Mvogo 32 N. Adjei 3 M. Talbi 95 S. Touré 20 D. Sylla 8 N. Cadiou 62 A. Avom 43 K. Kouassi 17 J. Makengo 19 S. Faye 18 I. Baldé Dự bị Angers 93 H. Belkebla 26 A. Bermont 11 Djibirin Harouna 34 M. Gernigon 20 Marius Louër 7 U. Simbakoli 6 L. Mouton 18 J. Allevinah 16 M. Zinga Lorient 55 N. Obaretin 11 T. Le Bris 30 S. Kuzmić 42 M. Kone 21 B. Kamara 2 A. Georgen 33 G. Bernardeau 15 A. Tosin 10 I. Jensen Cập nhật đội hình lúc 22:47 25/10/2026

Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 11 điểm. Họ sẽ gặp Angers, đội đứng hạng 15 với 7 điểm, lúc 23h15 ngày 25/10/2026 trên sân vận động Stade Raymond Kopa. Hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng, và khoảng cách giữa họ là 4 điểm.

Lorient mang theo đà hưng phấn

Lorient là đội có phong độ tốt hơn rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của họ đều là chiến thắng, nên đội khách đến đây với tâm lý tự tin.

Chuỗi kết quả này giúp Lorient có vị trí thứ 8 và 11 điểm. Với họ, mỗi trận đấu lúc này là cơ hội để củng cố vị thế trong nhóm đầu và giữ khoảng cách với những đội phía sau.

Angers cần tìm lại cảm giác thắng

Ngược lại, Angers đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 3. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại.

Hiện Angers đứng hạng 15 với 7 điểm. Lợi thế sân nhà và nhu cầu cải thiện phong độ sẽ là động lực để họ chơi quyết liệt ngay từ đầu trận.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù phong độ hiện tại nghiêng về Lorient, lịch sử đối đầu lại cho thấy một bức tranh khác. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Angers thắng 3 trận, Lorient thắng 2 trận và không có trận hòa nào.

Điều đó cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có người thắng. Angers không phải đối thủ dễ bị khuất phục, nhất là khi họ thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang lên và một đội cần tìm lối thoát. Lorient muốn tận dụng đà thăng tiến để tiếp tục bám sát nhóm đầu. Angers muốn dùng thế đối đầu thuận lợi và sân nhà để cắt chuỗi kết quả không tốt.

Hai yếu tố sẽ quyết định cục diện. Thứ nhất là khả năng giữ vững tâm lý của Lorient khi bị chủ nhà gây áp lực. Thứ hai là việc Angers có kịp cải thiện sự ổn định sau chuỗi trận thiếu thuyết phục hay không.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Lorient được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà khiến Angers vẫn có cơ sở để tạo ra khó khăn cho đối thủ. Một trận đấu cân bằng, nhiều tranh chấp là kịch bản dễ xảy ra.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Angers · 3 thắng 0 hòa Lorient · 2 thắng Angers 2 - 1 Lorient ANG Lorient 2 - 0 Angers LOR Angers 2 - 0 Lorient ANG Angers 1 - 0 Lorient ANG Lorient 2 - 1 Angers LOR

Angers 5 trận gần nhất B B T H B 7 Trận 2-1-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 15 Thủng lưới Lorient 5 trận gần nhất T T B H T 7 Trận 3-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lyon 7 4 2 1 +8 14 T B T H T 2 Paris Saint Germain 7 4 2 1 +5 14 T T T T B 3 Lille 7 4 2 1 +5 14 H T B T T … 7 Rennes 7 4 1 2 +1 13 B T B T T 8 Lorient 7 3 2 2 +1 11 T T B H T 9 Nice 8 3 2 3 -2 11 T B T T B … 14 Strasbourg 7 2 1 4 -3 7 B B B H T 15 Angers 7 2 1 4 -6 7 B B T H B 16 Le Mans 7 1 3 3 -5 6 B B T H H …

Tình hình lực lượng Angers ✚ B. Diatta (Ankle Injury) ✚ B. Diatta (Ankle Injury) Lorient ✚ P. Katseris (Muscle Injury) ✚ B. Fadiga (Muscle Injury) ✚ P. Katseris (Muscle Injury) ✚ B. Fadiga (Muscle Injury)