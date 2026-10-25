Trực tiếp Angers vs Lorient: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Angers vs Lorient: Đội hình xuất phát

Văn Thể25/10/2026 18:15

Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 11 điểm. Trận làm khách trên sân Angers lúc 23h15 ngày 25/10/2026 là phép thử cho đà đi lên đó.

AngersvsLorientSẮP BẮT ĐẦU • 23:15
  • 23:15Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Angers và Lorient đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:15.

Cập nhật lúc 22:47 25/10/2026

Đội hình chính thức
Angers
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Gilli
Lorient
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Dujeux
1
Anthony Lopes
2
C. Arcus
4
O. Camara
21
J. Lefort
17
J. Kalulu
14
Y. Belkhdim
8
van den Boomen
27
L. Rao-Lisoa
9
P. Peter
10
A. Sbaï
19
El Ouazzani
38
Y. Mvogo
32
N. Adjei
3
M. Talbi
95
S. Touré
20
D. Sylla
8
N. Cadiou
62
A. Avom
43
K. Kouassi
17
J. Makengo
19
S. Faye
18
I. Baldé
Dự bị
Angers
93 H. Belkebla26 A. Bermont11 Djibirin Harouna34 M. Gernigon20 Marius Louër7 U. Simbakoli6 L. Mouton18 J. Allevinah16 M. Zinga
Lorient
55 N. Obaretin11 T. Le Bris30 S. Kuzmić42 M. Kone21 B. Kamara2 A. Georgen33 G. Bernardeau15 A. Tosin10 I. Jensen
Cập nhật đội hình lúc 22:47 25/10/2026

Lorient đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 11 điểm. Họ sẽ gặp Angers, đội đứng hạng 15 với 7 điểm, lúc 23h15 ngày 25/10/2026 trên sân vận động Stade Raymond Kopa. Hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng, và khoảng cách giữa họ là 4 điểm.

Lorient mang theo đà hưng phấn

Lorient là đội có phong độ tốt hơn rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của họ đều là chiến thắng, nên đội khách đến đây với tâm lý tự tin.

Chuỗi kết quả này giúp Lorient có vị trí thứ 8 và 11 điểm. Với họ, mỗi trận đấu lúc này là cơ hội để củng cố vị thế trong nhóm đầu và giữ khoảng cách với những đội phía sau.

Angers cần tìm lại cảm giác thắng

Ngược lại, Angers đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 3. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại.

Hiện Angers đứng hạng 15 với 7 điểm. Lợi thế sân nhà và nhu cầu cải thiện phong độ sẽ là động lực để họ chơi quyết liệt ngay từ đầu trận.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù phong độ hiện tại nghiêng về Lorient, lịch sử đối đầu lại cho thấy một bức tranh khác. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Angers thắng 3 trận, Lorient thắng 2 trận và không có trận hòa nào.

Điều đó cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có người thắng. Angers không phải đối thủ dễ bị khuất phục, nhất là khi họ thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang lên và một đội cần tìm lối thoát. Lorient muốn tận dụng đà thăng tiến để tiếp tục bám sát nhóm đầu. Angers muốn dùng thế đối đầu thuận lợi và sân nhà để cắt chuỗi kết quả không tốt.

Hai yếu tố sẽ quyết định cục diện. Thứ nhất là khả năng giữ vững tâm lý của Lorient khi bị chủ nhà gây áp lực. Thứ hai là việc Angers có kịp cải thiện sự ổn định sau chuỗi trận thiếu thuyết phục hay không.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Lorient được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà khiến Angers vẫn có cơ sở để tạo ra khó khăn cho đối thủ. Một trận đấu cân bằng, nhiều tranh chấp là kịch bản dễ xảy ra.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Angers · 3 thắng0 hòaLorient · 2 thắng
08/08/2026
Angers
2 - 1
Lorient
ANG
15/02/2026
Lorient
2 - 0
Angers
LOR
26/10/2025
Angers
2 - 0
Lorient
ANG
09/08/2025
Angers
1 - 0
Lorient
ANG
03/08/2024
Lorient
2 - 1
Angers
LOR
Angers
5 trận gần nhất
BBTHB
7
Trận
2-1-4
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
15
Thủng lưới
Lorient
5 trận gần nhất
TTBHT
7
Trận
3-2-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.0)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lyon7421+814TBTHT
2Paris Saint Germain7421+514TTTTB
3Lille7421+514HTBTT
7Rennes7412+113BTBTT
8Lorient7322+111TTBHT
9Nice8323-211TBTTB
14Strasbourg7214-37BBBHT
15Angers7214-67BBTHB
16Le Mans7133-56BBTHH
Tình hình lực lượng
Angers
B. Diatta (Ankle Injury)
B. Diatta (Ankle Injury)
Lorient
P. Katseris (Muscle Injury)
B. Fadiga (Muscle Injury)
P. Katseris (Muscle Injury)
B. Fadiga (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Angers vs Lorient: Đội hình xuất phát
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