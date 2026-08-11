TRỰC TIẾP Trực tiếp Angers vs Nice: Hiệp 2 bắt đầu, Nice dẫn 1-0 Nice đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8, 14 điểm. Angers đứng thứ 15. Trận đấu bắt đầu lúc 23h15 ngày 08/11/2026 trên sân Stade Raymond Kopa.

Angers 0 - 1 Nice Hiệp 2 — phút 77' 77' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Angers 0 - 1 Nice.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Angers 52% - 48% Nice, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 5 - 2.

73' Thay người Phút 73' (Nice): Axel Witsel vào sân thay Djibril Coulibaly.

72' Thay người Phút 72' (Nice): Gauthier Hein vào sân thay Sofiane Diop.

71' Thẻ vàng Phút 71': Sofiane Diop (Nice) nhận thẻ vàng (Foul).

70' Thẻ vàng Phút 70': Branco Van den Boomen (Angers) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Thay người Phút 68' (Angers): Harouna Djibirin vào sân thay Jim Allevinah.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Angers 52% - 48% Nice, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 4 - 2.

48' Nice ép sân Cầm bóng: Angers 39% - 61% Nice, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 3 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Nice): Xavier Mandza vào sân thay Mohamed Abdelmoneim.

36' Nice ép sân Cầm bóng: Angers 47% - 53% Nice, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 3 - 1.

32' Thẻ vàng Phút 32': Ousmane Camara (Angers) nhận thẻ vàng (Foul).

30' Thẻ vàng Phút 30': Carlens Arcus (Angers) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Nice ép sân Cầm bóng: Angers 53% - 47% Nice, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 1.

12' Angers ép sân Cầm bóng: Angers 59% - 41% Nice, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

2' BÀN THẮNG! Nice (0-1) Phút 2': Sofiane Diop (Nice) lập công (kiến tạo: Mohamed Amoura). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Angers tiếp đón Nice.

Cập nhật lúc 00:51 09/11/2026

Đội hình chính thức Angers Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Gilli Nice Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV O. Pantaloni 1 Anthony Lopes 2 C. Arcus 4 O. Camara 21 J. Lefort 8 van den Boomen 14 Y. Belkhdim 93 H. Belkebla 17 J. Kalulu 18 J. Allevinah 10 A. Sbaï 9 P. Peter 23 Y. Diouf 36 A. Seidu 55 Ndayishimiye 5 Mohamed Abdelmonem 92 J. Clauss 39 D. Coulibaly 6 H. Boudaoui 27 N. Nkounkou 10 S. Diop 9 M. Amoura 11 E. Wahi Dự bị Angers 6 L. Mouton 27 L. Rao-Lisoa 26 A. Bermont 24 E. Biumla 11 Djibirin Harouna 34 M. Gernigon 20 Marius Louër 7 U. Simbakoli 40 Oumar Pona Nice 7 G. Hein 21 I. Jansson 84 H. Koutoune 28 A. Witsel 35 Mandza Tsiendi 41 D. Morana 29 N. Ngoumou 77 T. Boulhendi 8 M. Sanson Cập nhật đội hình lúc 22:47 08/11/2026

Angers Thống kê Nice 52% Kiểm soát bóng 48% 8 Dứt điểm 13 2 Trúng đích 6 2 Phạt góc 4 7 Phạm lỗi 5 5 Thủ môn cứu thua 2

Nice đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 14 điểm. Họ làm khách của Angers, đội đang ở hạng 15 với 8 điểm, trong trận đấu diễn ra lúc 23h15 ngày 08/11/2026 trên sân Stade Raymond Kopa. Hai đội đang đứng ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng và có phong độ trái ngược.

Nice giữ nhịp tốt trong cuộc đua tốp đầu

Nice đang có chuỗi kết quả đáng chú ý. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Hai trận mới nhất của họ đều là chiến thắng. Phong độ này giúp Nice có 14 điểm và đứng hạng 8 trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách với Angers hiện là 6 điểm và 7 bậc. Với đội khách, trận đấu này là cơ hội để duy trì đà thắng và giữ vị trí bám sát nhóm dẫn đầu.

Angers cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Ngược lại, Angers đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại.

Với 8 điểm và đứng hạng 15, Angers cần những kết quả tích cực hơn để kéo dài khoảng cách với phần dưới bảng xếp hạng. Lợi thế sân nhà tại Stade Raymond Kopa sẽ là điểm tựa để họ tìm lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Nice

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng nghiêng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Nice thắng 3 lần, Angers thắng 1 lần và hai đội hòa 1 lần. Như vậy, Nice chiếm ưu thế rõ rệt trong các lần chạm trán gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Nice bước vào trận với tinh thần cao sau chuỗi kết quả tốt và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Angers có lợi thế sân nhà nhưng đang thiếu sự ổn định.

Nếu Nice duy trì được sự chắc chắn như những trận gần đây, họ có cơ sở để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Ngược lại, Angers cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để phá vỡ thế đối đầu bất lợi.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Nice là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và Angers vẫn có thể tạo khó khăn cho đối thủ trên sân nhà nếu tận dụng tốt lợi thế của mình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Angers · 1 thắng 1 hòa Nice · 3 thắng Angers 0 - 2 Nice NIC Nice 0 - 1 Angers ANG Nice 2 - 1 Angers NIC Angers 1 - 4 Nice NIC Angers 1 - 1 Nice Hòa

Angers 5 trận gần nhất B H B B T 9 Trận 2-2-5 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 17 Thủng lưới Nice 5 trận gần nhất T T B T T 9 Trận 4-2-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.4) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B 3 Lille 9 5 3 1 +6 18 T H H T B … 7 Monaco 9 4 3 2 +2 15 B H B H T 8 Nice 9 4 2 3 +1 14 T T B T T 9 Lens 9 4 1 4 +3 13 B T T T B … 14 Auxerre 10 3 1 6 -11 10 B B H T B 15 Angers 9 2 2 5 -8 8 B H B B T 16 Estac Troyes 10 2 2 6 -10 8 B T H B B …