TRỰC TIẾP Trực tiếp Anh vs Argentina: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Anh và Argentina gặp nhau tại bán kết World Cup trên sân trung lập Mercedes-Benz Stadium. Argentina sở hữu chuỗi 5 trận thắng, trong khi Anh thắng 4 và hòa 1 ở 5 trận gần nhất.

Anh 0 - 0 Argentina Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': L. Martinez (Argentina) nhận thẻ vàng (Holding).

38' Argentina ép sân Cầm bóng: Anh 41% - 59% Argentina, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 8.

37' Thẻ vàng Phút 37': E. Anderson (Anh) nhận thẻ vàng (Tripping).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Anh 43% - 57% Argentina, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 5.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Anh 46% - 54% Argentina, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 4.

0' Trận đấu bắt đầu Anh tiếp đón Argentina.

Cập nhật lúc 02:49 16/07/2026

Đội hình chính thức Anh Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Thomas Tuchel Argentina Sơ đồ 4-4-2 · HLV Lionel Scaloni 1 Jordan Pickford 24 Reece James 5 John Stones 6 Marc Guéhi 25 Djed Spence 4 Declan Rice 8 Elliot Anderson 17 Morgan Rogers 10 Jude Bellingham 18 Anthony Gordon 9 Harry Kane 23 Emiliano Martínez 26 Nahuel Molina 13 Cristian Romero 6 Lisandro Martínez 3 Nicolás Tagliafico 17 Giuliano Simeone 5 Leandro Paredes 20 Alexis Mac Allister 24 Enzo Fernández 10 Lionel Messi 9 Julián Alvarez Dự bị Anh 23 James Trafford 13 Dean Henderson 3 Nico O'Reilly 2 Ezri Konsa 15 Dan Burn 12 Trevoh Chalobah 21 Eberechi Eze 14 Jordan Henderson 16 Kobbie Mainoo Argentina 1 Juan Musso 12 Gerónimo Rulli 25 Facundo Medina 19 Nicolás Otamendi 4 Gonzalo Montiel 2 Marcos Senesi 15 Nicolás González 16 Thiago Almada 7 Rodrigo De Paul Cập nhật đội hình lúc 01:26 16/07/2026

Anh Thống kê Argentina 41% Kiểm soát bóng 59% 1 Dứt điểm 0 0 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 2

Thông tin trận đấu

Anh sẽ đối đầu Argentina ở bán kết World Cup vào lúc 02:00 ngày 16/07/2026 tại Mercedes-Benz Stadium. Trận đấu diễn ra trên sân trung lập, vì vậy không đội nào có lợi thế sân nhà hoặc sự hậu thuẫn đặc biệt từ khán giả địa phương.

Đây là trận đấu loại trực tiếp, nơi đội giành chiến thắng sẽ đi tiếp và đội thất bại phải dừng bước. Tính chất này khiến mỗi quyết định về nhịp độ, khả năng kiểm soát rủi ro và sự tập trung trong các thời điểm then chốt đều có thể tạo ra khác biệt lớn.

Argentina đến bán kết với phong độ hoàn hảo

Argentina đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp ở các trận gần nhất. Đây là nền tảng đáng chú ý trước một trận bán kết, bởi đội bóng này bước vào cuộc đối đầu với sự ổn định rõ rệt về kết quả và tâm lý thi đấu.

Chuỗi toàn thắng cũng cho thấy Argentina đã duy trì được khả năng xử lý các trận đấu theo hướng có lợi. Tuy nhiên, phong độ tích cực không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng. Anh là đối thủ có thành tích gần đây rất đáng kể và sẽ buộc Argentina phải duy trì sự chính xác trong toàn bộ thời gian thi đấu.

Anh có sự ổn định trước trận đấu lớn

Anh thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. So với Argentina, đội tuyển Anh không có chuỗi toàn thắng, nhưng thành tích này vẫn phản ánh phong độ ổn định khi họ chưa phải nhận thất bại trong giai đoạn gần đây.

Trận hòa trong chuỗi kết quả có thể là lời nhắc rằng Anh cần cải thiện khả năng giải quyết những thời điểm giằng co. Ở bán kết, khi khoảng trống cho sai lầm bị thu hẹp, việc duy trì cấu trúc đội hình và kiên nhẫn trong các đợt lên bóng sẽ quan trọng không kém khả năng tạo ra cơ hội.

Cuộc đấu của kiểm soát và chuyển trạng thái

Với tính chất loại trực tiếp, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi cách hai đội cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Đội chủ động kiểm soát bóng sẽ phải đề phòng những pha chuyển đổi nhanh, trong khi đội chơi thận trọng cần bảo đảm không đánh mất quyền chủ động quá lâu.

Anh có thể hướng đến một thế trận chắc chắn, tận dụng sự ổn định từ chuỗi 5 trận bất bại gần nhất để kéo đối thủ vào cuộc đấu có nhịp độ được kiểm soát. Ngược lại, Argentina sẽ có cơ sở để duy trì cách tiếp cận tự tin hơn sau 5 chiến thắng liên tiếp. Dù vậy, việc đẩy cao đội hình cũng có thể mở ra khoảng trống nếu các phương án hỗ trợ phía sau không đủ chặt chẽ.

Điểm then chốt nằm ở khả năng phản ứng sau mỗi lần mất bóng. Trong một trận bán kết, một pha xử lý thiếu chính xác ở khu vực giữa sân có thể làm thay đổi cục diện, nhưng sự nóng vội trong việc tìm kiếm bàn thắng cũng dễ khiến đội bóng đánh mất cân bằng.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Argentina bước vào trận đấu với lợi thế rõ ràng về chuỗi kết quả khi đã thắng cả 5 trận gần nhất. Anh cũng có sự chuẩn bị tích cực với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, qua đó cho thấy đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang có phong độ cao.

Sân trung lập khiến cán cân không bị chi phối bởi lợi thế địa điểm. Vì thế, bản lĩnh trong trận đấu loại trực tiếp, mức độ kỷ luật chiến thuật và khả năng tận dụng những thời điểm quyết định sẽ là các yếu tố nổi bật. Argentina có đà tâm lý mạnh hơn, còn Anh sở hữu sự ổn định đủ để tạo ra một trận bán kết giằng co và khó dự đoán.

Anh 5 trận gần nhất T T T T H 6 Trận 5-1-0 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 6 Thủng lưới Argentina 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 6-0-0 T-H-B 17 Ghi (TB 2.8) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Argentina 3 3 0 0 +7 9 T T T T T 2 Áo 3 1 1 1 0 4 B H B T 3 Algeria 3 1 1 1 -2 4 B H T B 4 Jordan 3 0 0 3 -5 0 B B B

Tình hình lực lượng Anh ✚ J. Quansah (Suspension Through Sports Court) Argentina Không có thông tin