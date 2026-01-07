Trực tiếp Anh vs CHDC Congo: Hiệp 2 bắt đầu, CHDC Congo dẫn 1-0
Cuộc đối đầu giữa Anh và CHDC Congo tại Mercedes-Benz Stadium là tâm điểm chú ý khi Tam Sư đang sở hữu phong độ ổn định đối đầu với một CHDC Congo không có gì để mất.
- 66'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Anh 0 - 1 CHDC Congo.
- 64'Thay người
Phút 64' (CHDC Congo): M. Elia vào sân thay N. Mbuku.
- 61'Thay người
Phút 61' (Anh): A. Gordon vào sân thay M. Rashford.
- 61'Thay người
Phút 61' (Anh): B. Saka vào sân thay N. Madueke.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 28'Thẻ vàng
Phút 28': N. Sadiki (CHDC Congo) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 19'Thẻ vàng
Phút 19': J. Bellingham (Anh) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 7'BÀN THẮNG! CHDC Congo (0-1)
Phút 7': B. Cipenga (CHDC Congo) lập công (kiến tạo: C. Mbemba). Tỷ số: 0 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Anh tiếp đón CHDC Congo.
Cập nhật lúc 00:28 02/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 22:53 01/07/2026
Đội hình chính thức
Anh
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Thomas Tuchel
Đội hình xuất phát:
- 1. Jordan Pickford (G)
- 25. Djed Spence (D)
- 2. Ezri Konsa (D)
- 6. Marc Guéhi (D)
- 3. Nico O'Reilly (D)
- 8. Elliot Anderson (M)
- 4. Declan Rice (M)
- 20. Noni Madueke (M)
- 10. Jude Bellingham (M)
- 11. Marcus Rashford (M)
- 9. Harry Kane (F)
Dự bị:
- 23. James Trafford
- 13. Dean Henderson
- 12. Trevoh Chalobah
- 5. John Stones
- 15. Dan Burn
- 24. Reece James
- 26. Jarell Quansah
- 21. Eberechi Eze
- 14. Jordan Henderson
- 17. Morgan Rogers
- 16. Kobbie Mainoo
- 19. Ollie Watkins
- 18. Anthony Gordon
- 7. Bukayo Saka
- 22. Ivan Toney
CHDC Congo
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Sebastien Desabre
Đội hình xuất phát:
- 1. Lionel Mpasi Nzau (G)
- 2. Aaron Wan-Bissaka (D)
- 22. Chancel Mbemba (D)
- 4. Axel Tuanzebe (D)
- 26. Arthur Masuaku (D)
- 6. Ngal'ayel Mukau (M)
- 8. Samuel Moutoussamy (M)
- 14. Noah Sadiki (M)
- 7. Nathanaël Mbuku (F)
- 20. Yoane Wissa (F)
- 9. Brian Cipenga (F)
Dự bị:
- 21. Matthieu Epolo
- 16. Timothy Fayulu
- 5. Dylan Batubinsika
- 24. Gedeon Kalulu
- 12. Joris Kayembe
- 3. Steve Kapuadi
- 11. Gaël Kakuta
- 18. Charles Pickel
- 10. Théo Bongonda
- 15. Aaron Tshibola
- 25. Edo Kayembe
- 19. Fiston Mayele
- 17. Cédric Bakambu
- 23. Simon Banza
- 13. Meschak Elia
23h00 ngày 01/07/2026 - World Cup
Trận đấu giữa Anh và CHDC Congo tại Mercedes-Benz Stadium diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang nỗ lực tìm kiếm tấm vé để tiến sâu tại World Cup. Đây không chỉ là cuộc đối đầu về kỹ thuật mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh thi đấu tại sân chơi lớn nhất hành tinh.
Phong độ ổn định của tuyển Anh
Đội tuyển Anh bước vào trận đấu này với sự tự tin nhất định nhờ chuỗi thành tích khả quan trong thời gian qua. Trong 3 trận đấu gần nhất, đoàn quân của xứ sở sương mù đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự ổn định này cho thấy khả năng duy trì nhịp độ trận đấu và kiểm soát thế trận hiệu quả của các cầu thủ Anh.
Lối chơi của Anh đang cho thấy sự cân bằng cần thiết. Việc duy trì mạch bất bại trong những lần ra sân gần đây là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật cũng như điểm rơi phong độ của các trụ cột.
Thử thách cho CHDC Congo
Phía bên kia chiến tuyến, CHDC Congo đang xếp ở vị trí thứ 3 với 4 điểm có được. Phong độ của đại diện châu Phi trong thời gian qua có sự biến động rõ rệt. Cụ thể, trong 3 lần ra sân gần nhất, họ chỉ có được 1 trận thắng, trong khi phải nhận 1 trận hòa và 1 thất bại.
Việc đứng ở vị trí thứ 3 buộc CHDC Congo phải thi đấu với tinh thần không còn gì để mất. Tuy nhiên, đối đầu với một đối thủ đang có phong độ cao như Anh sẽ là một thử thách cực đại cho hệ thống phòng ngự của đội bóng này.
Nhận định trận đấu
Với phong độ nhỉnh hơn, Anh nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu. Khả năng luân chuyển bóng linh hoạt sẽ là chìa khóa để họ xuyên phá hàng thủ đối phương. Trong khi đó, CHDC Congo có thể sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng, tận dụng nền tảng thể lực để tổ chức các đợt phản công nhanh khi có cơ hội.
Sự tập trung ở những thời điểm quyết định và khả năng tận dụng sai lầm của đối thủ sẽ quyết định cục diện trận đấu tại Mercedes-Benz Stadium. Anh được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định, nhưng sự khó lường của các đội bóng châu Phi như CHDC Congo luôn là yếu tố khiến các ông lớn phải dè chừng.
Phong độ gần đây của Anh
- 28/06/2026: Panama 0-2 Anh (Thắng)
- 24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)
- 18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thắng)
- 11/06/2026: Anh 3-0 Costa Rica (Thắng)
- 07/06/2026: Anh 1-0 New Zealand (Thắng)
Phong độ gần đây của CHDC Congo
- 28/06/2026: CHDC Congo 3-1 Uzbekistan (Thắng)
- 24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thua)
- 18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)
- 09/06/2026: CHDC Congo 1-2 Chile (Thua)
- 04/06/2026: CHDC Congo 0-0 Đan Mạch (Hòa)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|CHDC Congo
|3
|4
|WLD
Phong độ và thống kê đội
Anh (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: WDW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 2 (1 sân nhà)
- Hòa: 1 (1 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
CHDC Congo (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: DLW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (0 sân khách)
- Hòa: 1 (1 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
England
- R. James: Hamstring Injury (Missing Fixture)
- J. Quansah: Sprained Ankle (Missing Fixture)
Congo DR: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: England
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 50%
- Hòa: 50%
- Khách thắng: 0%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -2.5 bàn
- Khách: -1.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : England or draw
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)