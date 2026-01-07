Trực tiếp Anh vs CHDC Congo: Nhận định, đội hình dự kiến Cuộc đối đầu giữa Anh và CHDC Congo tại Mercedes-Benz Stadium là tâm điểm chú ý khi Tam Sư đang sở hữu phong độ ổn định đối đầu với một CHDC Congo đầy khát khao cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

23h00 ngày 01/07/2026 - World Cup

Trận đấu giữa Anh và CHDC Congo tại Mercedes-Benz Stadium diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang nỗ lực tìm kiếm những kết quả thuận lợi để tiến sâu tại World Cup. Đây không chỉ là cuộc đối đầu về kỹ thuật mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh thi đấu tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Phong độ ổn định của tuyển Anh

Đội tuyển Anh bước vào trận đấu này với sự tự tin nhất định nhờ chuỗi thành tích khả quan trong thời gian qua. Trong 3 trận đấu gần nhất, đoàn quân của xứ sở sương mù đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự ổn định này cho thấy khả năng duy trì nhịp độ trận đấu và kiểm soát thế trận hiệu quả của các cầu thủ Anh.

Lối chơi của Anh đang cho thấy sự cân bằng cần thiết. Việc duy trì mạch bất bại trong những lần ra sân gần đây là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật cũng như điểm rơi phong độ của các trụ cột.

Thử thách cho CHDC Congo

Phía bên kia chiến tuyến, CHDC Congo đang xếp ở vị trí thứ 3 với 4 điểm có được. Phong độ của đại diện châu Phi trong thời gian qua có sự biến động rõ rệt. Cụ thể, trong 3 lần ra sân gần nhất, họ chỉ có được 1 trận thắng, trong khi phải nhận 1 trận hòa và 1 thất bại.

Việc đứng ở vị trí thứ 3 buộc CHDC Congo phải thi đấu với tinh thần không còn gì để mất nếu muốn cải thiện thứ hạng. Tuy nhiên, đối đầu với một đối thủ đang có phong độ cao như Anh sẽ là một thử thách cực đại cho hệ thống phòng ngự của đội bóng này.

Nhận định trận đấu

Với phong độ nhỉnh hơn, Anh nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi ngay từ những phút đầu. Khả năng luân chuyển bóng linh hoạt sẽ là chìa khóa để họ xuyên phá hàng thủ đối phương. Trong khi đó, CHDC Congo có thể sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng, tận dụng nền tảng thể lực để tổ chức các đợt phản công nhanh khi có cơ hội.

Sự tập trung ở những thời điểm quyết định và khả năng tận dụng sai lầm của đối thủ sẽ quyết định cục diện trận đấu tại Mercedes-Benz Stadium. Anh được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định, nhưng sự khó lường của các đội bóng châu Phi như CHDC Congo luôn là yếu tố khiến các ông lớn phải dè chừng.

Phong độ gần đây của Anh

28/06/2026: Panama 0-2 Anh (Thắng)

24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)

18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thắng)

11/06/2026: Anh 3-0 Costa Rica (Thắng)

07/06/2026: Anh 1-0 New Zealand (Thắng)

Phong độ gần đây của CHDC Congo

28/06/2026: CHDC Congo 3-1 Uzbekistan (Thắng)

24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thua)

18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)

09/06/2026: CHDC Congo 1-2 Chile (Thua)

04/06/2026: CHDC Congo 0-0 Đan Mạch (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ CHDC Congo 3 4 WLD

Phong độ và thống kê đội

Anh (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

CHDC Congo (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

England

R. James: Hamstring Injury (Missing Fixture)

J. Quansah: Sprained Ankle (Missing Fixture)

Congo DR: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: England

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 50%

Hòa: 50%

Khách thắng: 0%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : England or draw