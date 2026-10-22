TRỰC TIẾP Trực tiếp Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar: AZ Alkmaar mở tỷ số AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách của Ararat-Armenia lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại sân Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

Ararat-Armenia 0 - 1 AZ Alkmaar Hiệp 1 — phút 26' 26' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ararat-Armenia 0 - 1 AZ Alkmaar.

24' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: Ararat-Armenia 38% - 62% AZ Alkmaar, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1.

23' Thẻ vàng Phút 23': Bruno Wilson (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Foul).

21' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (0-1) Phút 21': Valdemar Byskov Andreasen (AZ Alkmaar) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ararat-Armenia 53% - 47% AZ Alkmaar, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Ararat-Armenia tiếp đón AZ Alkmaar.

Cập nhật lúc 00:11 23/10/2026

Đội hình chính thức Ararat-Armenia Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tulipa AZ Alkmaar Sơ đồ 4-3-3 · HLV L. Echteld 98 João Bravim 2 Hugo Oliveira 43 Bruno Wilson 47 A. Malis 16 E. Grigoryan 10 Ambartsumyan 8 J. Balanta 17 M. Carlier 77 A. Serobyan 91 Sandro Lima 7 Z. Shaghoyan 28 J. De Busser 2 S. Maikuma 4 L. Schouten 29 W. Hoedt 34 M. de Wit 6 Koopmeiners 17 V. Byskov 21 D. Kwakman 7 Weslley Patati 18 B. Kovacs 24 A. Oufkir Dự bị Ararat-Armenia 25 A. Ndour 9 A. Eloyan 5 Luís Felipe 14 Bruno Pereira 19 K. Muradyan 1 A. Nersesyan 70 B. Oliveira 95 França AZ Alkmaar 75 H. de Wit 12 H. Verhulst 14 C. Stengs 1 Owusu-Oduro 9 M. Meerdink 30 D. Kasius 31 R. Ichihara 22 E. Dijkstra 11 R. Daal Cập nhật đội hình lúc 23:17 22/10/2026

Ararat-Armenia Thống kê AZ Alkmaar 38% Kiểm soát bóng 62% 0 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 0

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân đến sân của Ararat-Armenia. Đội khách đứng hạng 20 với 3 điểm, trong khi chủ nhà đang ở hạng 34 với 0 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

AZ Alkmaar giữ vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng

Khoảng cách trên bảng xếp hạng là điểm nhấn đầu tiên của cặp đấu này. AZ Alkmaar xếp thứ 20 với 3 điểm, còn Ararat-Armenia đứng thứ 34 và chưa có điểm nào.

Với đội khách, đây là cơ hội để củng cố vị trí và tiếp tục bám sát nhóm trên. Với chủ nhà, trận đấu là dịp để chấm dứt giai đoạn chưa ghi điểm và thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Phong độ gần đây: Hai bức tranh khác nhau

Ararat-Armenia thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà đang có mạch phong độ tích cực, với chiến thắng ở trận vừa qua. Tuy vậy, thứ hạng hiện tại của họ vẫn còn rất thấp.

Ở chiều ngược lại, AZ Alkmaar thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách kết thúc chuỗi này bằng một trận hòa, sau khi trước đó đan xen thắng và thua. Phong độ của họ chưa thật ổn định.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Phong độ lên xuống của AZ Alkmaar cho thấy sự ổn định sẽ là yếu tố quyết định. Nếu duy trì được sự chắc chắn khi làm khách, đội bóng này có cơ hội giữ vững vị trí đang bám đuổi.

Về phía Ararat-Armenia, 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất là nền tảng tinh thần đáng kể. Chủ nhà thi đấu trên sân nhà và đang có đà hưng phấn từ trận thắng gần nhất, nên có lý do để tin vào khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Xét tổng thể, AZ Alkmaar được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và có điểm số trong tay. Tuy nhiên, phong độ gần đây của Ararat-Armenia tốt hơn, nên đội chủ nhà hoàn toàn có thể khiến trận đấu trở nên khó lường.

Cuộc đối đầu này vì thế hứa hẹn là màn so tài giữa một đội đang cố bám sát nhóm trên và một đội muốn tận dụng đà thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Ararat-Armenia 5 trận gần nhất T B H T T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 8 Thủng lưới AZ Alkmaar 5 trận gần nhất H T B T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 19 Torreense 2 1 0 1 0 3 B T 20 AZ Alkmaar 2 1 0 1 0 3 T B 21 Red Bull Salzburg 2 1 0 1 -3 3 B T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … 33 Celtic 2 0 0 2 -5 0 B B 34 Ararat-Armenia 2 0 0 2 -5 0 B B 35 Celje 2 0 0 2 -5 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Ararat-Armenia ✚ P. Ayongo (Off the roster) ✚ Z. Banjaqui (Injury) ✚ P. Ayongo (Off the roster) ✚ Z. Banjaqui (Injury) AZ Alkmaar ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) ✚ H. Verhulst (Off the roster) ✚ J. Clasie (Knock) ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury)