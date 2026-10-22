Trực tiếp Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar: Hết hiệp 1, AZ Alkmaar dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar: Hết hiệp 1, AZ Alkmaar dẫn 2-0

Văn Thể22/10/2026 19:46

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách của Ararat-Armenia lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại sân Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

Ararat-Armenia0 - 2AZ AlkmaarNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (AZ Alkmaar): Ro Zangelo Daal vào sân thay Ayoub Oufkir.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Armen Ambartsumyan (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'AZ Alkmaar ép sân

    Cầm bóng: Ararat-Armenia 32% - 68% AZ Alkmaar, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2.

  • 27'BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (0-2)

    Phút 27': Weslley Pinto Batista (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Seiya Maikuma). Tỷ số: 0 - 2.

  • 24'AZ Alkmaar ép sân

    Cầm bóng: Ararat-Armenia 38% - 62% AZ Alkmaar, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Bruno Wilson (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 21'BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (0-1)

    Phút 21': Valdemar Byskov Andreasen (AZ Alkmaar) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ararat-Armenia 53% - 47% AZ Alkmaar, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ararat-Armenia tiếp đón AZ Alkmaar.

Cập nhật lúc 00:49 23/10/2026

Đội hình chính thức
Ararat-Armenia
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tulipa
AZ Alkmaar
Sơ đồ 4-3-3 · HLV L. Echteld
98
João Bravim
2
Hugo Oliveira
43
Bruno Wilson
47
A. Malis
16
E. Grigoryan
10
Ambartsumyan
8
J. Balanta
17
M. Carlier
77
A. Serobyan
91
Sandro Lima
7
Z. Shaghoyan
28
J. De Busser
2
S. Maikuma
4
L. Schouten
29
W. Hoedt
34
M. de Wit
6
Koopmeiners
17
V. Byskov
21
D. Kwakman
7
Weslley Patati
18
B. Kovacs
24
A. Oufkir
Dự bị
Ararat-Armenia
25 A. Ndour9 A. Eloyan5 Luís Felipe14 Bruno Pereira19 K. Muradyan1 A. Nersesyan70 B. Oliveira95 França
AZ Alkmaar
75 H. de Wit12 H. Verhulst14 C. Stengs1 Owusu-Oduro9 M. Meerdink30 D. Kasius31 R. Ichihara22 E. Dijkstra11 R. Daal
Cập nhật đội hình lúc 23:17 22/10/2026
Ararat-ArmeniaThống kêAZ Alkmaar
32%
Kiểm soát bóng
68%
0
Dứt điểm
6
0
Trúng đích
2
1
Phạt góc
2
4
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
0

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi hành quân đến sân của Ararat-Armenia. Đội khách đứng hạng 20 với 3 điểm, trong khi chủ nhà đang ở hạng 34 với 0 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

AZ Alkmaar giữ vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng

Khoảng cách trên bảng xếp hạng là điểm nhấn đầu tiên của cặp đấu này. AZ Alkmaar xếp thứ 20 với 3 điểm, còn Ararat-Armenia đứng thứ 34 và chưa có điểm nào.

Với đội khách, đây là cơ hội để củng cố vị trí và tiếp tục bám sát nhóm trên. Với chủ nhà, trận đấu là dịp để chấm dứt giai đoạn chưa ghi điểm và thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Phong độ gần đây: Hai bức tranh khác nhau

Ararat-Armenia thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà đang có mạch phong độ tích cực, với chiến thắng ở trận vừa qua. Tuy vậy, thứ hạng hiện tại của họ vẫn còn rất thấp.

Ở chiều ngược lại, AZ Alkmaar thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách kết thúc chuỗi này bằng một trận hòa, sau khi trước đó đan xen thắng và thua. Phong độ của họ chưa thật ổn định.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Phong độ lên xuống của AZ Alkmaar cho thấy sự ổn định sẽ là yếu tố quyết định. Nếu duy trì được sự chắc chắn khi làm khách, đội bóng này có cơ hội giữ vững vị trí đang bám đuổi.

Về phía Ararat-Armenia, 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất là nền tảng tinh thần đáng kể. Chủ nhà thi đấu trên sân nhà và đang có đà hưng phấn từ trận thắng gần nhất, nên có lý do để tin vào khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Xét tổng thể, AZ Alkmaar được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và có điểm số trong tay. Tuy nhiên, phong độ gần đây của Ararat-Armenia tốt hơn, nên đội chủ nhà hoàn toàn có thể khiến trận đấu trở nên khó lường.

Cuộc đối đầu này vì thế hứa hẹn là màn so tài giữa một đội đang cố bám sát nhóm trên và một đội muốn tận dụng đà thắng để thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Ararat-Armenia
5 trận gần nhất
TBHTT
4
Trận
1-1-2
T-H-B
4
Ghi (TB 1.0)
8
Thủng lưới
AZ Alkmaar
5 trận gần nhất
HTBTB
2
Trận
1-0-1
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
19Torreense210103BT
20AZ Alkmaar210103TB
21Red Bull Salzburg2101-33BT
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
33Celtic2002-50BB
34Ararat-Armenia2002-50BB
35Celje2002-50BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Ararat-Armenia
P. Ayongo (Off the roster)
Z. Banjaqui (Injury)
P. Ayongo (Off the roster)
Z. Banjaqui (Injury)
AZ Alkmaar
J. Hornkamp (Injury)
S. Resink (Knee Injury)
K. Smit (Injury)
H. Verhulst (Off the roster)
J. Clasie (Knock)
J. Hornkamp (Injury)
S. Resink (Knee Injury)
K. Smit (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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