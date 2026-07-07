TRỰC TIẾP Trực tiếp Argentina vs Ai Cập: Hết hiệp 1, Ai Cập dẫn 1-0 Argentina bước vào vòng loại trực tiếp với chuỗi phong độ toàn thắng, trong khi Ai Cập giữ mạch bất bại nhưng thiếu sự ổn định. Cuộc đối đầu tại Mercedes-Benz Stadium hứa hẹn là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai đội trước áp lực loại trực tiếp.

Argentina 0 - 1 Ai Cập Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Argentina 53% - 47% Ai Cập, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 2.

32' VAR Phút 32': Quyết định của VAR — Lionel Messi (Argentina).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Argentina 55% - 45% Ai Cập, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

21' Hỏng phạt đền Phút 21': Lionel Messi (Argentina) sút hỏng phạt đền.

15' BÀN THẮNG! Ai Cập (0-1) Phút 15': Yasser Ibrahim Hanafi (Ai Cập) lập công (kiến tạo: Marwan Attia). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Argentina 54% - 46% Ai Cập, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Argentina tiếp đón Ai Cập.

Cập nhật lúc 00:03 08/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 22:22 07/07/2026

Đội hình chính thức

Argentina

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Lionel Scaloni

Đội hình xuất phát:

23. Emiliano Martínez (G)

26. Nahuel Molina (D)

13. Cristian Romero (D)

6. Lisandro Martínez (D)

3. Nicolás Tagliafico (D)

7. Rodrigo De Paul (M)

20. Alexis Mac Allister (M)

5. Leandro Paredes (M)

24. Enzo Fernández (M)

10. Lionel Messi (F)

9. Julián Alvarez (F)

Dự bị:

12. Gerónimo Rulli

1. Juan Musso

2. Marcos Senesi

4. Gonzalo Montiel

19. Nicolás Otamendi

25. Facundo Medina

8. Valentín Barco

11. Giovani Lo Celso

14. Exequiel Palacios

15. Nicolás González

16. Thiago Almada

17. Giuliano Simeone

18. Nico Paz

21. José Manuel López

22. Lautaro Martínez

Ai Cập

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Hossam Hassan

Đội hình xuất phát:

23. Mostafa Shobeir (G)

3. Mohamed Hany (D)

2. Yasser Ibrahim (D)

5. Rami Rabia (D)

15. Karim Hafez (D)

8. Emam Ashour (M)

19. Marwan Attia (M)

17. Mohanad Lasheen (M)

12. Haissem Hassan (M)

10. Mohamed Salah (F)

11. Mostafa Ziko (F)

Dự bị:

1. Mohamed El-Shenawy

26. Mohamed Alaa

16. Mahdi Soliman

24. Tarek Alaa

4. Hossam Abdelmaguid

25. Zizo

20. Ibrahim Adel

7. Mahmoud Trézéguet

21. Mahmoud Saber

14. Hamdy Fathy

18. Nabil Donga

22. Omar Marmoush

9. Hamza Abdelkarim

Argentina và Ai Cập sẽ chạm trán tại vòng 1/8 World Cup trong trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 07/07/2026 trên sân Mercedes-Benz Stadium. Đây là trận đấu loại trực tiếp, nghĩa là chỉ có một kết quả được chấp nhận: chiến thắng để đi tiếp, còn thất bại đồng nghĩa với việc dừng bước ngay tại đây.

Phong độ đối lập trước giờ G

Argentina đang mang tới trận đấu này chuỗi bốn trận thắng liên tiếp gần nhất, một tín hiệu cho thấy sự ổn định và tự tin đáng kể trong lối chơi. Chuỗi thành tích này không chỉ phản ánh phong độ tốt mà còn cho thấy đội bóng đã tìm được sự gắn kết cần thiết ở giai đoạn quyết định của giải đấu.

Ngược lại, Ai Cập bước vào trận đấu với kết quả bốn trận gần nhất gồm hai trận hòa và hai trận thắng xen kẽ. Dù không thua trận nào trong giai đoạn này, sự thiếu ổn định trong kết quả có thể phản ánh những khó khăn nhất định trong việc tạo ra khác biệt ở những thời điểm quyết định của trận đấu.

Áp lực của trận đấu loại trực tiếp

Khác với các trận đấu vòng bảng, nơi một kết quả hòa vẫn có giá trị nhất định, vòng 1/8 không chấp nhận sự thỏa hiệp. Cả Argentina và Ai Cập đều hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới đảm bảo tấm vé đi tiếp, và điều này thường tạo ra một trận đấu với cường độ và sự thận trọng cao hơn so với vòng bảng.

Đối với Argentina, chuỗi bốn trận thắng liên tiếp mang lại sự tự tin cần thiết để tiếp cận áp lực loại trực tiếp một cách chủ động. Đội bóng nhiều khả năng sẽ duy trì lối chơi đã giúp họ thành công trong các trận đấu gần đây, thay vì thay đổi đáng kể chiến thuật.

Trong khi đó, Ai Cập sẽ cần tìm cách chuyển hóa sự an toàn từ chuỗi trận bất bại thành những bàn thắng quyết định. Bài toán đặt ra cho đội bóng châu Phi là làm sao để không lặp lại kịch bản hòa như đã từng xảy ra trong hai trong bốn trận gần nhất, bởi ở vòng đấu này, một kết quả hòa sau 90 phút sẽ dẫn tới hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu thay vì được chấp nhận như một điểm số.

Nhận định

Xét về mặt phong độ thuần túy, Argentina đang thể hiện sự vượt trội với chuỗi toàn thắng, cho thấy một tập thể đang vào phom và giàu sự tự tin. Ai Cập tuy không thua trận nào trong bốn trận gần nhất nhưng sự xen kẽ giữa thắng và hòa cho thấy đội bóng cần thể hiện sự sắc bén hơn nếu muốn tạo bất ngờ trước một đối thủ đang có phong độ cao.

Trận đấu tại Mercedes-Benz Stadium nhiều khả năng sẽ chứng kiến một Argentina chủ động áp đặt thế trận dựa trên sự tự tin từ chuỗi thắng, trong khi Ai Cập buộc phải thi đấu với sự tập trung cao độ để tránh sai lầm có thể phải trả giá đắt trong bối cảnh loại trực tiếp.

Phong độ gần đây của Argentina

04/07/2026: Argentina 3-2 Cabo Verde (Thắng)

28/06/2026: Jordan 1-3 Argentina (Thắng)

23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thắng)

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thắng)

10/06/2026: Argentina 3-0 Iceland (Thắng)

Phong độ gần đây của Ai Cập

04/07/2026: Úc 1-1 Ai Cập (Hòa)

27/06/2026: Ai Cập 1-1 Iran (Hòa)

22/06/2026: New Zealand 1-3 Ai Cập (Thắng)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

07/06/2026: Brazil 2-1 Ai Cập (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Ai Cập 2 5 WDWD

Phong độ và thống kê đội

Argentina

Phong độ 5 trận gần nhất: WWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 4

Hòa: 0

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 11 bàn (TB: 2.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Ai Cập

Phong độ 5 trận gần nhất: DWDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 2

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 1.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Argentina: Không có thông tin chấn thương

Egypt

Mohamed Abdelmonem: Ankle Problems (Missing Fixture)

Ahmed Abou El Fotouh: Hamstring Muscle Injury (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Argentina

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Argentina thắng: 45%

Hòa: 45%

Ai Cập thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Argentina: -3.5 bàn

Ai Cập: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Argentina or draw