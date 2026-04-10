TRỰC TIẾP Trực tiếp Argentina vs Burkina Faso: Trận đấu đang diễn ra Argentina bước vào trận đấu tại Estadio Monumental với phong độ toàn thắng 5 trận gần nhất, tạo nên thử thách cực lớn cho Burkina Faso đang thi đấu thất thường.

Argentina 0 - 0 Burkina Faso Hiệp 1 — phút 3' 3' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Argentina tiếp đón Burkina Faso.

Cập nhật lúc 07:10 04/10/2026

Argentina sẽ có cuộc chạm trán với Burkina Faso vào lúc 07:00 ngày 04/10/2026 trên sân vận động Estadio Monumental. Được thi đấu trên thánh địa quen thuộc cùng đà hưng phấn cao độ, đại diện bóng đá Nam Mỹ đang sở hữu những ưu thế vượt trội để triển khai lối chơi và kiểm soát trận đấu theo ý muốn.

Điểm tựa Estadio Monumental và mạch toàn thắng ấn tượng

Lợi thế sân nhà luôn mang lại động lực to lớn cho Argentina, và việc được thi đấu tại Estadio Monumental tiếp tục là bệ phóng vững chắc cho đội bóng này. Sự cuồng nhiệt từ các khán đài luôn tiếp thêm nguồn năng lượng để đội chủ nhà áp đặt nhịp độ chơi bóng ngay từ những phút đầu tiên.

Phong độ gần đây của Argentina đang ở mức lý tưởng khi họ giành trọn vẹn 5 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi phong độ này phản ánh sự vận hành trơn tru giữa các tuyến, tính kỷ luật trong lối chơi cùng khả năng định đoạt cục diện hiệu quả. Đội chủ nhà luôn biết cách duy trì quyền kiểm soát bóng chặt chẽ và chuyển hóa các cơ hội tấn công thành lợi thế cụ thể.

Thử thách bản lĩnh dành cho Burkina Faso

Ở phía bên kia chiến tuyến, Burkina Faso phải đối mặt với một chuyến hành quân đầy chông gai. Đại diện châu Phi thể hiện sự bất ổn về mặt phong độ trong thời gian gần đây khi chỉ có được 1 trận thắng, hòa 2 trận và để thua 1 trận sau 4 trận ra sân gần nhất.

Sự thiếu ổn định về mặt kết quả cho thấy Burkina Faso thường gặp khó khăn trong việc duy trì cường độ thi đấu suốt 90 phút. Khi phải chịu sức ép lớn trên sân khách, tính liên kết trong lối chơi của họ dễ bị suy giảm. Để có thể đứng vững trước sức tấn công từ đối thủ, đại diện châu Phi buộc phải ưu tiên tính kỷ luật, tổ chức hàng thủ nhiều lớp và kiên nhẫn chờ đợi sơ hở.

Thế trận chủ động nghiêng về đội chủ nhà

Với tương quan phong độ và lợi thế địa lý hiện tại, thế trận nhiều khả năng sẽ chứng kiến Argentina chủ động cầm bóng và kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Sự tự tin từ chuỗi 5 trận toàn thắng giúp đội chủ nhà có đủ cơ sở để dồn ép đối phương về phần sân nhà.

Trong khi đó, Burkina Faso nhiều khả năng phải thiết lập khối đội hình phòng ngự lùi sâu nhằm hạn chế không gian khai thác của đối phương. Tuy nhiên, trước sức ép liên hồi tại Estadio Monumental, việc giữ cự ly đội hình sẽ là bài toán vô cùng phức tạp đối với đội khách. Dựa trên phong độ thăng hoa cùng lợi thế sân bãi, Argentina đang nắm giữ mọi yếu tố thuận lợi để định đoạt kết quả trận đấu.

Argentina 5 trận gần nhất T B T T T 5 Trận 5-0-0 T-H-B 16 Ghi (TB 3.2) 1 Thủng lưới Burkina Faso 5 trận gần nhất T H H B H 4 Trận 1-2-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới