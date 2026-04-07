TRỰC TIẾP Trực tiếp Argentina vs Cabo Verde: Đội hình xuất phát Argentina bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ hoàn hảo, trong khi Cabo Verde mang tinh thần bất bại từ vòng bảng. Trận đấu diễn ra lúc 05:00 ngày 04/07/2026 tại Hard Rock Stadium.

Argentina vs Cabo Verde SẮP BẮT ĐẦU • 05:00 05:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Argentina và Cabo Verde đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 05:00.

Cập nhật lúc 04:25 04/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 04:25 04/07/2026

Đội hình chính thức

Argentina

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Lionel Scaloni

Đội hình xuất phát:

23. Emiliano Martínez (G)

26. Nahuel Molina (D)

13. Cristian Romero (D)

6. Lisandro Martínez (D)

25. Facundo Medina (D)

7. Rodrigo De Paul (M)

20. Alexis Mac Allister (M)

24. Enzo Fernández (M)

16. Thiago Almada (M)

10. Lionel Messi (F)

22. Lautaro Martínez (F)

Dự bị:

12. Gerónimo Rulli

1. Juan Musso

4. Gonzalo Montiel

2. Marcos Senesi

3. Nicolás Tagliafico

19. Nicolás Otamendi

14. Exequiel Palacios

11. Giovani Lo Celso

17. Giuliano Simeone

5. Leandro Paredes

18. Nico Paz

15. Nicolás González

8. Valentín Barco

9. Julián Alvarez

21. José Manuel López

Cabo Verde

Sơ đồ: 4-1-4-1

HLV: Pedro Leitao Brito

Đội hình xuất phát:

1. Vozinha (G)

22. Steven Moreira (D)

4. Pico (D)

3. Diney Borges (D)

13. Sidny Lopes Cabral (D)

6. Kevin Lenini (M)

20. Ryan Mendes (M)

15. Laros Duarte (M)

14. Deroy Duarte (M)

7. Jovane Cabral (M)

21. Nuno Da Costa (F)

Dự bị:

23. CJ Dos Santos

12. Márcio Rosa

5. Logan Costa

25. Kelvin Pires

2. Stopira

24. Wagner Pina

11. Garry Rodrigues

26. Hélio Varela

10. Jamiro Monteiro

8. João Paulo

17. Willy Semedo

16. Yannick Semedo

18. Telmo Arcanjo

19. Dailon Rocha Livramento

9. Gilson Tavares

Cuộc đối đầu không khoan nhượng tại Hard Rock Stadium

Vòng 1/16 World Cup 2026 mang đến một cuộc chạm trán đầy tương phản: Argentina — đương kim vô địch thế giới với phong độ đỉnh cao — đối mặt với Cabo Verde, đội bóng nhỏ bé đến từ châu Phi nhưng chưa để thua một trận nào tại giải đấu này. Không còn chỗ cho tính toán hay sai lầm: thắng thì đi tiếp, thua thì về nước.

Argentina: Cỗ máy chiến thắng chưa có dấu hiệu dừng lại

La Albiceleste bước vào vòng knock-out với ba trận thắng liên tiếp tại vòng bảng — một khởi đầu hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Dưới sự dẫn dắt của Lionel Scaloni, Argentina thể hiện lối chơi kiểm soát bóng chắc chắn, kết hợp với khả năng chuyển trạng thái tấn công nhanh nhạy.

Với Lionel Messi và dàn sao tấn công đẳng cấp thế giới, Argentina không chỉ biết thắng — họ biết cách thắng thuyết phục. Ba chiến thắng liên tiếp tạo ra tâm lý tự tin và đà hưng phấn lý tưởng để bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp.

Cabo Verde: Bức tường kiên cường từ Đại Tây Dương

Đây chính là điều khiến trận đấu này trở nên thú vị hơn dự kiến. Cabo Verde không thua trận nào tại vòng bảng — ba trận hòa liên tiếp cho thấy một tập thể có tổ chức phòng thủ tốt, khó bị khuất phục và biết cách giữ điểm trước các đối thủ mạnh hơn.

Tuy nhiên, hòa cả ba trận cũng phản ánh một thực tế: Cabo Verde chưa thể hiện được sức mạnh tấn công đủ để đánh bại đối thủ. Trong một trận đấu loại trực tiếp, lối chơi thực dụng và phòng thủ kỷ luật có thể kéo dài thời gian, nhưng cuối cùng vẫn cần một bàn thắng để đi tiếp.

Điểm then chốt: Phá vỡ hàng thủ kiên cố

Thách thức lớn nhất với Argentina không phải là thiếu chất lượng, mà là kiên nhẫn. Cabo Verde nhiều khả năng sẽ lùi sâu, thu hẹp không gian và chờ đợi sai lầm từ đối thủ — chiến thuật mà nhiều đội nhỏ đã áp dụng thành công trước các ông lớn.

Argentina cần tránh nóng vội, duy trì sự kiên nhẫn trong việc luân chuyển bóng và tìm kiếm khoảng trống. Những pha bóng cố định — phạt góc, đá phạt trực tiếp — có thể trở thành chìa khóa nếu hàng thủ Cabo Verde tiếp tục trụ vững trong những phút đầu.

Nhận định

Mọi con số đều nghiêng về phía Argentina: phong độ tốt hơn, chất lượng cầu thủ vượt trội và kinh nghiệm đấu trường lớn dày dặn hơn. Cabo Verde có tinh thần và kỷ luật chiến thuật đáng nể, nhưng trong một trận đấu loại trực tiếp, sự chênh lệch đẳng cấp khó có thể bị che lấp mãi.

Nhìn chung, Argentina được kỳ vọng sẽ tìm được cách phá vỡ thế trận phòng thủ của Cabo Verde và giành quyền đi tiếp — dù hành trình đó có thể không dễ dàng như tỷ lệ chênh lệch giữa hai đội gợi ý.

Phong độ gần đây của Argentina

28/06/2026: Jordan 1-3 Argentina (Thắng)

23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thắng)

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thắng)

10/06/2026: Argentina 3-0 Iceland (Thắng)

07/06/2026: Argentina 2-0 Honduras (Thắng)

Phong độ gần đây của Cabo Verde

27/06/2026: Cabo Verde 0-0 Ả Rập Xê Út (Hòa)

22/06/2026: Uruguay 2-2 Cabo Verde (Hòa)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

07/06/2026: Cabo Verde 3-0 Bermuda (Thắng)

31/05/2026: Cabo Verde 3-0 Serbia (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Cabo Verde 2 3 DDD

Phong độ và thống kê đội

Argentina (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 3 (2 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)

Cabo Verde (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DDD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 3 (2 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Argentina: Không có thông tin chấn thương

Cape Verde Islands: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Argentina

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 50%

Hòa: 50%

Khách thắng: 0%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -3.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Combo Winner : Argentina and -3.5 goals