TRỰC TIẾP Trực tiếp Argentina vs Costa Rica: Argentina nới rộng cách biệt 5-0 Argentina chơi rất tốt trên sân nhà và đón Costa Rica tại Estadio Mario Alberto Kempes với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 06:00 ngày 18/11/2026.

Argentina 5 - 0 Costa Rica Hiệp 2 — phút 76' 76' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Argentina 5 - 0 Costa Rica.

74' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 74% - 26% Costa Rica, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 0.

71' Thay người Phút 71' (Argentina): G. Simeone vào sân thay G. Prestianni.

71' Thay người Phút 71' (Argentina): A. Anselmino vào sân thay F. Medina.

68' Thay người Phút 68' (Costa Rica): J. Mora vào sân thay C. Mora.

68' Thay người Phút 68' (Costa Rica): G. Leiva vào sân thay C. Borges.

62' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 74% - 26% Costa Rica, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 0.

61' Thay người Phút 61' (Argentina): M. Troilo vào sân thay L. Martinez.

61' Thay người Phút 61' (Argentina): N. Tagliafico vào sân thay R. Vega.

55' Thay người Phút 55' (Argentina): T. Almada vào sân thay E. Fernandez.

55' Thay người Phút 55' (Costa Rica): K. Myrie vào sân thay J. Mendez.

50' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 74% - 26% Costa Rica, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 0.

48' BÀN THẮNG! Argentina (5-0) Phút 48': F. Mastantuono (Argentina) lập công (kiến tạo: M. Perrone). Tỷ số: 5 - 0.

46' Thay người Phút 46' (Costa Rica): J. Ruiz vào sân thay A. Salazar.

46' Thay người Phút 46' (Costa Rica): J. Alcocer vào sân thay K. Michel.

46' Thay người Phút 46' (Costa Rica): D. Lopez vào sân thay A. Soto.

46' Thay người Phút 46' (Argentina): F. Mastantuono vào sân thay N. Paz.

46' Thay người Phút 46' (Argentina): G. Montiel vào sân thay A. Giay.

46' Thay người Phút 46' (Argentina): J. Lopez vào sân thay J. Alvarez.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 0.

43' BÀN THẮNG! Argentina (4-0) Phút 43': J. Alvarez (Argentina) lập công (kiến tạo: G. Prestianni). Tỷ số: 4 - 0.

38' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 74% - 26% Costa Rica, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 0.

38' BÀN THẮNG! Argentina (3-0) Phút 38': N. Paz (Argentina) lập công (kiến tạo: M. Perrone). Tỷ số: 3 - 0.

35' BÀN THẮNG! Argentina (2-0) Phút 35': J. Alvarez (Argentina) lập công (kiến tạo: A. Giay). Tỷ số: 2 - 0.

26' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 74% - 26% Costa Rica, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Argentina 56% - 44% Costa Rica; phạm lỗi 0 - 0.

8' BÀN THẮNG! Argentina (1-0) Phút 8': N. Paz (Argentina) lập công (kiến tạo: E. Fernandez). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Argentina tiếp đón Costa Rica.

Cập nhật lúc 07:36 18/11/2026

Đội hình chính thức Argentina Sơ đồ 4-3-3 · HLV L. Scaloni Costa Rica Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Bryan Ruiz 23 E. Martínez 19 A. Giay 6 Lisandro Martínez 25 F. Medina 33 R. Vega 8 E. Fernández 16 M. Perrone 20 Mac Allister 18 N. Paz 9 J. Álvarez 17 G. Prestianni 1 P. Sequeira 20 K. Michel 4 J. Vargas 15 F. Calvo 2 G. Taylor 5 C. Borges 17 C. Mora 6 A. Salazar 12 A. Soto 11 J. Méndez 9 M. Ugalde Dự bị Argentina 24 V. Barco 27 S. Beltrán 26 M. Troilo 29 S. Castro 21 J. López 30 Franco Mastantuono 4 G. Montiel 1 J. Musso 14 E. Palacios Costa Rica 16 G. Leiva 14 R. Wilson 19 K. Myrie 23 A. Madríz 21 D. López 10 J. Alcócer 8 J. Mora 18 B. Mora 22 G. M. Morera Cập nhật đội hình lúc 05:31 18/11/2026

Argentina Thống kê Costa Rica 74% Kiểm soát bóng 26% 9 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 2 2 Phạt góc 0 1 Phạm lỗi 2 2 Thủ môn cứu thua 0

Argentina chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lợi thế lớn khi họ tiếp Costa Rica tại Estadio Mario Alberto Kempes lúc 06:00 ngày 18/11/2026. Chủ nhà bước vào trận với phong độ khá ổn định: thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Argentina: sân nhà là chỗ dựa

Trong 5 trận gần nhất, Argentina thắng 3 và thua 2. Đáng chú ý, họ từng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước khi để thua ở trận mới nhất. Chuỗi thắng này cho thấy đội bóng có nền tảng lối chơi chắc chắn khi vào guồng.

Thất bại gần nhất là điều Argentina cần khắc phục. Tuy nhiên, được thi đấu trước khán giả nhà là cơ hội tốt để họ lấy lại nhịp độ và sự tự tin. Sân Estadio Mario Alberto Kempes vì thế trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho chủ nhà.

Costa Rica: phong độ chưa ổn định

Costa Rica thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Họ cũng thua ở trận mới nhất, sau chuỗi 2 trận thắng liên tiếp trước đó. Hai trận thua ở quãng cũ nhất cho thấy đội khách chưa duy trì được sự đều đặn.

Khi đi xa nhà, việc phong độ dao động như vậy khiến Costa Rica khó tạo được thế chủ động. Họ cần một khởi đầu thận trọng và sự tập trung cao độ để giữ trận đấu trong tầm kiểm soát.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về chủ nhà

Hai đội đã gặp nhau một lần gần đây, và Argentina là bên giành chiến thắng. Costa Rica chưa thắng, cũng không có trận hòa nào trong lần đụng độ này. Một chiến thắng không thể làm cơ sở cho nhận định dài hạn, nhưng nó góp thêm niềm tin cho Argentina trước trận đấu này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ nhỉnh hơn, Argentina nhiều khả năng sẽ chủ động nắm thế trận và tận dụng không khí sân nhà để gây sức ép ngay từ đầu. Việc sớm tạo lợi thế sẽ giúp họ kiểm soát nhịp trận đấu và hạn chế rủi ro từ những pha phản công.

Về phía Costa Rica, đội khách sẽ phải chơi kỷ luật, hạn chế sai sót trong phòng ngự và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi. Chuỗi 2 trận thắng từng có là bằng chứng họ vẫn có thể cạnh tranh khi giữ được sự ổn định.

Nhận định

Phong độ 3 thắng, 2 thua, lần chạm trán gần nhất giành chiến thắng và lợi thế sân nhà đều nghiêng về Argentina. Dù vậy, cả hai đội đều thua ở trận gần nhất, nên chủ nhà cần nghiêm túc để không bị bất ngờ. Nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng điểm tựa sân nhà, Argentina là bên có nhiều lợi thế hơn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Argentina · 1 thắng 0 hòa Costa Rica · 0 thắng Argentina 3 - 1 Costa Rica ARG

Argentina 5 trận gần nhất B T T T B 8 Trận 7-0-1 T-H-B 27 Ghi (TB 3.4) 3 Thủng lưới Costa Rica 5 trận gần nhất B T T B B 5 Trận 0-1-4 T-H-B 3 Ghi (TB 0.6) 15 Thủng lưới