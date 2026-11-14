Trực tiếp Argentina vs Uruguay: Argentina ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Argentina vs Uruguay: Argentina ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể14/11/2026 01:11

Argentina chơi rất tốt trên sân nhà, và đang thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận gặp Uruguay diễn ra lúc 06:00 ngày 14/11/2026 tại Estadio Alberto J. Armando.

Argentina0 - 0UruguayHiệp 1 — phút 44'
  • 44'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 40'Argentina ép sân

    Cầm bóng: Argentina 58% - 42% Uruguay, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 3.

  • 28'Argentina ép sân

    Cầm bóng: Argentina 67% - 33% Uruguay, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Argentina tiếp đón Uruguay.

Cập nhật lúc 06:50 14/11/2026

Đội hình chính thức
Argentina
Sơ đồ 4-3-3
Uruguay
Sơ đồ 4-4-1-1
12
Gerónimo Rulli
4
Gonzalo Montiel
2
Leonardo Balerdi
6
Lisandro Martínez
25
Facundo Medina
14
Exequiel Palacios
20
Alexis Mac Allister
8
Enzo Fernández
18
Nico Paz
9
Julián Alvarez
11
Thiago Almada
23
Cristopher Fiermarín
13
Guillermo Varela
4
Ronald Araújo
16
Mathías Olivera
22
Joaquín Piquerez
141
Agustín Canobbio
14
Lucas Torreira
6
Rodrigo Bentancur
20
Maximiliano Araújo
10
Giorgian de Arrascaeta
9
Darwin Núñez
Dự bị
Argentina
1 Juan Musso23 Emiliano Martínez33 Román Vega26 Mariano Troilo19 Agustín Giay3 Nicolás Tagliafico5 Ezequiel Fernández24 Valentín Barco17 Gianluca Prestianni
Uruguay
1 Santiago Mele12 Ignacio de Arruabarrena15 Santiago Mouriño24 Juan Rodríguez3 Sebastián Cáceres2 José María Giménez11 Facundo Pellistri5 Facundo Bernal7 Nicolás de la Cruz
Cập nhật đội hình lúc 05:31 14/11/2026
ArgentinaThống kêUruguay
58%
Kiểm soát bóng
42%
6
Dứt điểm
0
3
Trúng đích
0
2
Phạt góc
1
6
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
3

Argentina chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lợi thế lớn nhất của họ trước cuộc tiếp đón Uruguay. Trận đấu diễn ra lúc 06:00 ngày 14/11/2026 tại Estadio Alberto J. Armando. Đội chủ nhà bước vào cuộc gặp với phong độ cao: thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Argentina: nền tảng vững từ chuỗi kết quả tích cực

Trong 5 trận gần nhất, Argentina thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ vừa có 3 chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất. Chuỗi này giúp đội chủ nhà có sự tự tin và nhịp thi đấu ổn định trước một đối thủ khó chịu.

Trận thua duy nhất nằm ở giai đoạn giữa chuỗi, sau đó Argentina phản ứng bằng loạt kết quả tốt. Điều này cho thấy đội bóng biết cách lấy lại thăng bằng sau thất bại, một phẩm chất quan trọng ở những trận đấu có sức ép cao.

Uruguay: phong độ chưa thực sự đồng đều

Uruguay có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Họ thắng ở 2 trận mới nhất, nhưng trước đó từng thua 2 trận liên tiếp. Chuỗi kết quả này phản ánh một đội bóng có khả năng cạnh tranh, song chưa duy trì được sự ổn định.

Hai chiến thắng gần nhất là tín hiệu đáng chú ý, vì đội khách đang có đà hưng phấn khi sang làm khách. Dù vậy, việc phải thi đấu trên sân của một đội chủ nhà đang thắng nhiều là thử thách không nhỏ.

Yếu tố sân nhà và điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà là điểm nhấn xuyên suốt của cuộc gặp này. Argentina chơi rất tốt trước khán giả của mình, và khi kết hợp với chuỗi thắng gần đây, họ nhiều khả năng sẽ chủ động tạo thế trận ngay từ đầu.

Với Uruguay, bài toán là giữ được sự chắc chắn trong những phút đầu để không bị cuốn vào nhịp độ của chủ nhà. Nếu duy trì được tinh thần từ hai trận thắng gần nhất, đội khách vẫn có cơ hội làm khó Argentina. Ngược lại, nếu để lộ sự thiếu ổn định như giai đoạn thua hai trận liên tiếp, họ sẽ khó cản bước đối thủ.

Nhận định

Nhìn chung, phong độ của Argentina nhỉnh hơn khi họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong khi Uruguay chỉ thắng 2 trận. Cộng thêm điểm tựa sân nhà, Argentina được đánh giá nhỉnh hơn ở trận này. Tuy nhiên, Uruguay đang có hai chiến thắng liền mạch nên vẫn đủ sức tạo ra một cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Argentina
5 trận gần nhất
TTTBT
7
Trận
7-0-0
T-H-B
26
Ghi (TB 3.7)
1
Thủng lưới
Uruguay
5 trận gần nhất
TTBBH
5
Trận
2-2-1
T-H-B
12
Ghi (TB 2.4)
6
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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