TRỰC TIẾP Trực tiếp Argentina vs Uruguay: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Argentina chơi rất tốt trên sân nhà, và đang thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận gặp Uruguay diễn ra lúc 06:00 ngày 14/11/2026 tại Estadio Alberto J. Armando.

Argentina 0 - 0 Uruguay Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

40' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 58% - 42% Uruguay, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 3.

28' Argentina ép sân Cầm bóng: Argentina 67% - 33% Uruguay, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 0 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Argentina tiếp đón Uruguay.

Cập nhật lúc 06:52 14/11/2026

Đội hình chính thức Argentina Sơ đồ 4-3-3 Uruguay Sơ đồ 4-4-1-1 12 Gerónimo Rulli 4 Gonzalo Montiel 2 Leonardo Balerdi 6 Lisandro Martínez 25 Facundo Medina 14 Exequiel Palacios 20 Alexis Mac Allister 8 Enzo Fernández 18 Nico Paz 9 Julián Alvarez 11 Thiago Almada 23 Cristopher Fiermarín 13 Guillermo Varela 4 Ronald Araújo 16 Mathías Olivera 22 Joaquín Piquerez 141 Agustín Canobbio 14 Lucas Torreira 6 Rodrigo Bentancur 20 Maximiliano Araújo 10 Giorgian de Arrascaeta 9 Darwin Núñez Dự bị Argentina 1 Juan Musso 23 Emiliano Martínez 33 Román Vega 26 Mariano Troilo 19 Agustín Giay 3 Nicolás Tagliafico 5 Ezequiel Fernández 24 Valentín Barco 17 Gianluca Prestianni Uruguay 1 Santiago Mele 12 Ignacio de Arruabarrena 15 Santiago Mouriño 24 Juan Rodríguez 3 Sebastián Cáceres 2 José María Giménez 11 Facundo Pellistri 5 Facundo Bernal 7 Nicolás de la Cruz Cập nhật đội hình lúc 05:31 14/11/2026

Argentina Thống kê Uruguay 58% Kiểm soát bóng 42% 6 Dứt điểm 0 3 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 3

Argentina chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lợi thế lớn nhất của họ trước cuộc tiếp đón Uruguay. Trận đấu diễn ra lúc 06:00 ngày 14/11/2026 tại Estadio Alberto J. Armando. Đội chủ nhà bước vào cuộc gặp với phong độ cao: thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Argentina: nền tảng vững từ chuỗi kết quả tích cực

Trong 5 trận gần nhất, Argentina thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ vừa có 3 chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất. Chuỗi này giúp đội chủ nhà có sự tự tin và nhịp thi đấu ổn định trước một đối thủ khó chịu.

Trận thua duy nhất nằm ở giai đoạn giữa chuỗi, sau đó Argentina phản ứng bằng loạt kết quả tốt. Điều này cho thấy đội bóng biết cách lấy lại thăng bằng sau thất bại, một phẩm chất quan trọng ở những trận đấu có sức ép cao.

Uruguay: phong độ chưa thực sự đồng đều

Uruguay có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Họ thắng ở 2 trận mới nhất, nhưng trước đó từng thua 2 trận liên tiếp. Chuỗi kết quả này phản ánh một đội bóng có khả năng cạnh tranh, song chưa duy trì được sự ổn định.

Hai chiến thắng gần nhất là tín hiệu đáng chú ý, vì đội khách đang có đà hưng phấn khi sang làm khách. Dù vậy, việc phải thi đấu trên sân của một đội chủ nhà đang thắng nhiều là thử thách không nhỏ.

Yếu tố sân nhà và điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà là điểm nhấn xuyên suốt của cuộc gặp này. Argentina chơi rất tốt trước khán giả của mình, và khi kết hợp với chuỗi thắng gần đây, họ nhiều khả năng sẽ chủ động tạo thế trận ngay từ đầu.

Với Uruguay, bài toán là giữ được sự chắc chắn trong những phút đầu để không bị cuốn vào nhịp độ của chủ nhà. Nếu duy trì được tinh thần từ hai trận thắng gần nhất, đội khách vẫn có cơ hội làm khó Argentina. Ngược lại, nếu để lộ sự thiếu ổn định như giai đoạn thua hai trận liên tiếp, họ sẽ khó cản bước đối thủ.

Nhận định

Nhìn chung, phong độ của Argentina nhỉnh hơn khi họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong khi Uruguay chỉ thắng 2 trận. Cộng thêm điểm tựa sân nhà, Argentina được đánh giá nhỉnh hơn ở trận này. Tuy nhiên, Uruguay đang có hai chiến thắng liền mạch nên vẫn đủ sức tạo ra một cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Argentina 5 trận gần nhất T T T B T 7 Trận 7-0-0 T-H-B 26 Ghi (TB 3.7) 1 Thủng lưới Uruguay 5 trận gần nhất T T B B H 5 Trận 2-2-1 T-H-B 12 Ghi (TB 2.4) 6 Thủng lưới