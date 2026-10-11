Trực tiếp Arouca vs Estrela: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Arouca vs Estrela: Đội hình xuất phát

Văn Thể11/10/2026 21:28

Arouca tiếp đón Estrela với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi khoảng cách đôi bên chỉ là 1 điểm trên bảng xếp hạng trước giờ bóng lăn ngày 12/10/2026.

AroucavsEstrelaSẮP BẮT ĐẦU • 02:30
  • 02:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Arouca và Estrela đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:30.

Cập nhật lúc 02:03 12/10/2026

Đội hình chính thức
Arouca
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vítor Severino
Estrela
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa
12
de Arruabarrena
28
Tiago Esgaio
15
Javi Sánchez
3
José Fontán
18
O. Lebedenko
6
E. van Ee
8
T. Fukui
19
A. Trezza
10
Pablo Gozálbez
7
N. Djouahra
17
Barbero
24
Léo Linck
21
M. Scholze
5
S. Leković
30
Patrick Luan
55
Rafa Soares
39
Eddy Doue
78
Santiago Serra
99
A. Marcus
14
L. Zvonarek
10
I. Stoica
37
L. Antonetti
Dự bị
Arouca
21 Mateo Flores37 Mario Climent14 Lee Hyun-Ju24 B. Mansilla9 F. Mayulu4 Diogo Monteiro23 D. Nandín89 Pedro Santos5 B. Popović
Estrela
4 Bernardo Schappo79 A. Chernev17 Jefferson Encada6 Höög Jansson3 Mincarelli Davin49 R. Muteba28 T. Moustier71 Pedro Vanga51 Diogo Pinto
Cập nhật đội hình lúc 02:03 12/10/2026

Arouca bước vào màn so tài gặp Estrela lúc 02:30 ngày 12/10/2026 trên sân Estádio Municipal de Arouca với quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cục diện hiện tại đang tạo ra sức ép lớn khi hai câu lạc bộ chỉ cách nhau đúng 1 điểm, khiến cuộc chạm trán này trở thành tâm điểm chú ý ở khu vực nửa trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Đội chủ nhà Arouca đang tạm thời giữ vị trí thứ 6 với 11 điểm sau những vòng đấu đã qua. Mục tiêu hiện diện ở nhóm cạnh tranh vé tham dự đấu trường châu lục đòi hỏi đội bóng này phải chắt chiu tối đa từng điểm số, đặc biệt là trong các trận đấu được chơi trên sân nhà.

Ở phía đối diện, Estrela đang bám đuổi quyết liệt ngay phía sau khi đứng ở vị trí thứ 9 với 10 điểm. Với khoảng cách chỉ bằng một trận hòa, đội khách hoàn toàn có cơ hội vượt lên trên chính đối thủ nếu giành trọn vẹn kết quả thuận lợi trong 90 phút sắp tới.

Tương quan phong độ và điểm nhấn thực tế

Dù có thứ hạng nhỉnh hơn, phong độ thời gian gần đây của Arouca lại chưa mang tới sự ổn định cao nhất. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ sân Estádio Municipal de Arouca ghi nhận 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 trận thua. Sự giằng co giữa các kết quả đòi hỏi ban huấn luyện đội bóng phải nhanh chóng tìm ra phương án tối ưu để duy trì nhịp độ thi đấu liền mạch.

Trái lại, Estrela lại thể hiện sự ổn định tương đối tốt với chuỗi thành tích tích cực hơn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện này giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Sự tự tin từ những màn trình diễn vừa qua là điểm tựa quan trọng cho đội khách trước chuyến hành quân này.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội phản ánh rõ sự giằng co về mặt thế trận. Mỗi bên đều sở hữu 2 trận thắng và có 1 lần chia điểm bất phân thắng bại. Điều này cho thấy không có bên nào thực sự nắm ưu thế vượt trội khi đụng độ trực tiếp.

Với sự tương đồng về thành tích đối đầu cùng khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận toan tính chặt chẽ. Đội bóng nào kiểm soát tốt không gian và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn sẽ nắm lợi thế lớn để hiện thực hóa tham vọng của mình.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Arouca · 2 thắng1 hòaEstrela · 2 thắng
19/04/2026
Arouca
1 - 0
Estrela
ARO
08/12/2025
Estrela
3 - 1
Arouca
EST
20/04/2025
Arouca
1 - 0
Estrela
ARO
10/12/2024
Estrela
2 - 1
Arouca
EST
06/05/2024
Arouca
0 - 0
Estrela
Hòa
Arouca
5 trận gần nhất
HBHTB
7
Trận
3-2-2
T-H-B
10
Ghi (TB 1.4)
7
Thủng lưới
Estrela
5 trận gần nhất
BHTHT
7
Trận
2-4-1
T-H-B
14
Ghi (TB 2.0)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto8800+1624TTTTT
2Sporting CP8530+1118THHTT
3Santa Clara8530+818THTTH
5Academico Viseu8422+114TTTTB
6Arouca7322+311HBHTB
7GIL Vicente7322+111THBBH
8SC Braga7322011BHTBT
9Estrela7241010BHTHT
10Alverca7223-28TTBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Arouca vs Estrela: Đội hình xuất phát
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