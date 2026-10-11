TRỰC TIẾP Trực tiếp Arouca vs Estrela: Hết hiệp 1, Arouca dẫn 1-0 Arouca tiếp đón Estrela với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục khi khoảng cách đôi bên chỉ là 1 điểm trên bảng xếp hạng trước giờ bóng lăn ngày 12/10/2026.

Arouca 1 - 0 Estrela Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+8' Thẻ vàng Phút 45+8': Iván Barbero (Arouca) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

45+8' Thẻ vàng Phút 45+8': Abraham Marcus (Estrela) nhận thẻ vàng (Argument).

45+6' Thẻ vàng Phút 45+6': Pablo Gozálbez (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).

45+4' Hỏng phạt đền Phút 45+4': Ianis Stoica (Estrela) sút hỏng phạt đền.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Arouca 45% - 55% Estrela, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Arouca 45% - 55% Estrela, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

12' Arouca ép sân Cầm bóng: Arouca 61% - 39% Estrela, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

5' BÀN THẮNG! Arouca (1-0) Phút 5': Iván Barbero (Arouca) lập công (kiến tạo: Näis Djouahra). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Arouca tiếp đón Estrela.

Cập nhật lúc 03:26 12/10/2026

Đội hình chính thức Arouca Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vítor Severino Estrela Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa 12 de Arruabarrena 28 Tiago Esgaio 15 Javi Sánchez 3 José Fontán 18 O. Lebedenko 6 E. van Ee 8 T. Fukui 19 A. Trezza 10 Pablo Gozálbez 7 N. Djouahra 17 Barbero 24 Léo Linck 21 M. Scholze 5 S. Leković 30 Patrick Luan 55 Rafa Soares 39 Eddy Doue 78 Santiago Serra 99 A. Marcus 14 L. Zvonarek 10 I. Stoica 37 L. Antonetti Dự bị Arouca 21 Mateo Flores 37 Mario Climent 14 Lee Hyun-Ju 24 B. Mansilla 9 F. Mayulu 4 Diogo Monteiro 23 D. Nandín 89 Pedro Santos 5 B. Popović Estrela 4 Bernardo Schappo 79 A. Chernev 17 Jefferson Encada 6 Höög Jansson 3 Mincarelli Davin 49 R. Muteba 28 T. Moustier 71 Pedro Vanga 51 Diogo Pinto Cập nhật đội hình lúc 02:03 12/10/2026

Arouca Thống kê Estrela 45% Kiểm soát bóng 55% 2 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 1 0 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Arouca bước vào màn so tài gặp Estrela lúc 02:30 ngày 12/10/2026 trên sân Estádio Municipal de Arouca với quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cục diện hiện tại đang tạo ra sức ép lớn khi hai câu lạc bộ chỉ cách nhau đúng 1 điểm, khiến cuộc chạm trán này trở thành tâm điểm chú ý ở khu vực nửa trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Đội chủ nhà Arouca đang tạm thời giữ vị trí thứ 6 với 11 điểm sau những vòng đấu đã qua. Mục tiêu hiện diện ở nhóm cạnh tranh vé tham dự đấu trường châu lục đòi hỏi đội bóng này phải chắt chiu tối đa từng điểm số, đặc biệt là trong các trận đấu được chơi trên sân nhà.

Ở phía đối diện, Estrela đang bám đuổi quyết liệt ngay phía sau khi đứng ở vị trí thứ 9 với 10 điểm. Với khoảng cách chỉ bằng một trận hòa, đội khách hoàn toàn có cơ hội vượt lên trên chính đối thủ nếu giành trọn vẹn kết quả thuận lợi trong 90 phút sắp tới.

Tương quan phong độ và điểm nhấn thực tế

Dù có thứ hạng nhỉnh hơn, phong độ thời gian gần đây của Arouca lại chưa mang tới sự ổn định cao nhất. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ sân Estádio Municipal de Arouca ghi nhận 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 trận thua. Sự giằng co giữa các kết quả đòi hỏi ban huấn luyện đội bóng phải nhanh chóng tìm ra phương án tối ưu để duy trì nhịp độ thi đấu liền mạch.

Trái lại, Estrela lại thể hiện sự ổn định tương đối tốt với chuỗi thành tích tích cực hơn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện này giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Sự tự tin từ những màn trình diễn vừa qua là điểm tựa quan trọng cho đội khách trước chuyến hành quân này.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội phản ánh rõ sự giằng co về mặt thế trận. Mỗi bên đều sở hữu 2 trận thắng và có 1 lần chia điểm bất phân thắng bại. Điều này cho thấy không có bên nào thực sự nắm ưu thế vượt trội khi đụng độ trực tiếp.

Với sự tương đồng về thành tích đối đầu cùng khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận toan tính chặt chẽ. Đội bóng nào kiểm soát tốt không gian và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn sẽ nắm lợi thế lớn để hiện thực hóa tham vọng của mình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Arouca · 2 thắng 1 hòa Estrela · 2 thắng Arouca 1 - 0 Estrela ARO Estrela 3 - 1 Arouca EST Arouca 1 - 0 Estrela ARO Estrela 2 - 1 Arouca EST Arouca 0 - 0 Estrela Hòa

Arouca 5 trận gần nhất H B H T B 7 Trận 3-2-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 7 Thủng lưới Estrela 5 trận gần nhất B H T H T 7 Trận 2-4-1 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 8 8 0 0 +16 24 T T T T T 2 Sporting CP 8 5 3 0 +11 18 T H H T T 3 Santa Clara 8 5 3 0 +8 18 T H T T H … 5 Academico Viseu 8 4 2 2 +1 14 T T T T B 6 Arouca 7 3 2 2 +3 11 H B H T B 7 GIL Vicente 7 3 2 2 +1 11 T H B B H 8 SC Braga 7 3 2 2 0 11 B H T B T 9 Estrela 7 2 4 1 0 10 B H T H T 10 Alverca 7 2 2 3 -2 8 T T B H B …