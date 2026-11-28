TRỰC TIẾPTrực tiếp Arouca vs Rio Ave: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
Arouca đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 20 điểm, và sẽ tiếp Rio Ave lúc 22h30 ngày 28/11/2026 trên sân Estádio Municipal de Arouca.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': Georgios Liavas (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Arouca 45% - 55% Rio Ave, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 5 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 3 - 2.
- 86'Thay người
Phút 86' (Rio Ave): João Tomé Baptista vào sân thay Francisco Petrasso.
- 86'Thẻ vàng
Phút 86': Lee Hyun-ju (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Thay người
Phút 85' (Arouca): Gabrijel Rukavina vào sân thay Näis Djouahra.
- 85'Thay người
Phút 85' (Arouca): Brian Mansilla vào sân thay Alfonso Trezza.
- 75'Thay người
Phút 75' (Rio Ave): Jalen Blesa vào sân thay Tamble Ulisses Folgado Monteiro.
- 75'Thay người
Phút 75' (Rio Ave): Dario Špikić vào sân thay Diogo Bezerra.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Arouca 45% - 55% Rio Ave, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 2.
- 73'Thẻ vàng
Phút 73': Vasco César Freire de Seabra (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 73'Thẻ vàng
Phút 73': Vítor Severino (Arouca) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 65'Thay người
Phút 65' (Arouca): Dylan Nandín vào sân thay Iván Barbero.
- 64'Thay người
Phút 64' (Arouca): Lee Hyun-ju vào sân thay Pablo Gozálbez.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': Alfonso Trezza (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).
- 63'Thay người
Phút 63' (Rio Ave): Gustavo Mancha vào sân thay Julien Lomboto.
- 63'Thay người
Phút 63' (Rio Ave): Pedro Amaral vào sân thay Nelson Abbey.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Arouca 45% - 55% Rio Ave, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 2.
- 51'Thẻ vàng
Phút 51': Tamble Ulisses Folgado Monteiro (Rio Ave) nhận thẻ vàng.
- 50'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Arouca 44% - 56% Rio Ave, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Arouca 44% - 56% Rio Ave, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 1.
- 33'Thẻ vàng
Phút 33': Nelson Abbey (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Arouca 45% - 55% Rio Ave, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 13'Rio Ave ép sân
Cầm bóng: Arouca 41% - 59% Rio Ave, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 3'Thẻ vàng
Phút 3': Iván Barbero (Arouca) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 3'Thẻ vàng
Phút 3': Julien Lomboto (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).
- 0'Trận đấu bắt đầu
Arouca tiếp đón Rio Ave.
Cập nhật lúc 00:21 29/11/2026
Arouca đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 20 điểm trên bảng xếp hạng. Trận tiếp Rio Ave, đội đang đứng hạng 17 với 7 điểm, là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế trong nhóm đầu. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 28/11/2026 tại Estádio Municipal de Arouca.
Arouca giữ vị trí cao dù chững lại gần đây
Vị trí thứ 5 cho thấy Arouca đã có một chặng đường đáng chú ý. Khoảng cách 13 điểm so với Rio Ave phản ánh rõ chênh lệch về thành tích giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà không hoàn toàn suôn sẻ. Trong 5 trận gần nhất, Arouca thắng 3 trận và thua 2 trận. Hai trận mới nhất đều là thất bại, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó.
Vì vậy, đây là trận đấu để Arouca chấm dứt mạch thua và lấy lại nhịp độ đã giúp họ leo lên nhóm đầu. Lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa đáng kể cho đội bóng này.
Rio Ave tìm lối thoát khỏi chuỗi thua
Rio Ave đang ở tình thế khó khăn hơn nhiều. Họ mới thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua cả 4 trận mới đây. Với 7 điểm và vị trí thứ 17, đội khách cần sớm tìm lại sự ổn định để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.
Một đội đang thua liên tiếp thường phải cân nhắc kỹ giữa việc chơi chắc chắn và chủ động tìm bàn thắng. Với Rio Ave, một kết quả tích cực trên sân đối thủ có thể là bước đệm tinh thần quan trọng.
Thế đối đầu khá cân bằng
Dù chênh lệch trên bảng xếp hạng khá lớn, lịch sử đối đầu gần đây lại cho thấy một cặp đấu cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Arouca thắng 1 trận, hòa 2 trận và Rio Ave thắng 2 trận.
Con số này cho thấy Rio Ave không hề ngán ngại đối thủ. Đội khách từng có những lần làm khó Arouca, nên chủ nhà khó có thể xem đây là trận đấu dễ dàng.
Điểm then chốt của trận đấu
Bài toán lớn nhất của Arouca là giữ vững tâm lý sau hai thất bại gần nhất. Nếu thể hiện được sự chắc chắn như chuỗi 3 trận thắng trước đó, họ hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận trên sân nhà.
Trong khi đó, Rio Ave cần tránh để lọt lưới sớm, bởi một đội đang thua 4 trận liên tiếp sẽ khó lật ngược tình thế nếu bị dẫn trước. Ngược lại, nếu giữ được khoảng cách tỷ số trong hiệp một, đội khách có thể khiến chủ nhà dần mất kiên nhẫn.
Nhận định
Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Arouca có nhiều lý do để được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, phong độ chững lại của họ cùng thành tích đối đầu cân bằng cho thấy trận đấu vẫn chứa nhiều ẩn số.
Với Arouca, đây là dịp để khẳng định tham vọng bám đuổi nhóm dự cúp châu lục. Với Rio Ave, đây là cơ hội để chấm dứt chuỗi thua kéo dài và cải thiện tinh thần trước những vòng đấu tiếp theo.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)