TRỰC TIẾP Trực tiếp Arouca vs Rio Ave: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Arouca đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 20 điểm, và sẽ tiếp Rio Ave lúc 22h30 ngày 28/11/2026 trên sân Estádio Municipal de Arouca.

Arouca 0 - 0 Rio Ave Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

90' Thẻ vàng Phút 90': Georgios Liavas (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Arouca 45% - 55% Rio Ave, dứt điểm 12 - 10 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 5 - 4; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 3 - 2.

86' Thay người Phút 86' (Rio Ave): João Tomé Baptista vào sân thay Francisco Petrasso.

86' Thẻ vàng Phút 86': Lee Hyun-ju (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thay người Phút 85' (Arouca): Gabrijel Rukavina vào sân thay Näis Djouahra.

85' Thay người Phút 85' (Arouca): Brian Mansilla vào sân thay Alfonso Trezza.

75' Thay người Phút 75' (Rio Ave): Jalen Blesa vào sân thay Tamble Ulisses Folgado Monteiro.

75' Thay người Phút 75' (Rio Ave): Dario Špikić vào sân thay Diogo Bezerra.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Arouca 45% - 55% Rio Ave, dứt điểm 11 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 2.

73' Thẻ vàng Phút 73': Vasco César Freire de Seabra (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Dissent).

73' Thẻ vàng Phút 73': Vítor Severino (Arouca) nhận thẻ vàng (Dissent).

65' Thay người Phút 65' (Arouca): Dylan Nandín vào sân thay Iván Barbero.

64' Thay người Phút 64' (Arouca): Lee Hyun-ju vào sân thay Pablo Gozálbez.

63' Thẻ vàng Phút 63': Alfonso Trezza (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Thay người Phút 63' (Rio Ave): Gustavo Mancha vào sân thay Julien Lomboto.

63' Thay người Phút 63' (Rio Ave): Pedro Amaral vào sân thay Nelson Abbey.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Arouca 45% - 55% Rio Ave, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 2.

51' Thẻ vàng Phút 51': Tamble Ulisses Folgado Monteiro (Rio Ave) nhận thẻ vàng.

50' Thế trận giằng co Cầm bóng: Arouca 44% - 56% Rio Ave, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Arouca 44% - 56% Rio Ave, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 1.

33' Thẻ vàng Phút 33': Nelson Abbey (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Arouca 45% - 55% Rio Ave, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

13' Rio Ave ép sân Cầm bóng: Arouca 41% - 59% Rio Ave, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

3' Thẻ vàng Phút 3': Iván Barbero (Arouca) nhận thẻ vàng (Dissent).

3' Thẻ vàng Phút 3': Julien Lomboto (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Arouca tiếp đón Rio Ave.

Cập nhật lúc 00:21 29/11/2026

Đội hình chính thức Arouca Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vítor Severino Rio Ave Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra 12 de Arruabarrena 28 Tiago Esgaio 15 Javi Sánchez 3 José Fontán 18 O. Lebedenko 6 E. van Ee 8 T. Fukui 19 A. Trezza 10 Pablo Gozálbez 7 N. Djouahra 17 Barbero 99 van der Gouw 13 J. Lomboto 23 F. Petrasso 5 A. Ntoi 6 N. Abbey 8 Ryan Guilherme 54 G. Liavas 7 Diogo Bezerra 90 Diogo Nascimento 30 R. Galčík 9 Tamble Monteiro Dự bị Arouca 21 Mateo Flores 14 Lee Hyun-Ju 24 B. Mansilla 9 F. Mayulu 23 D. Nandín 77 S. Park 4 Diogo Monteiro 5 B. Popović 20 G. Rukavina Rio Ave 24 Pedro Amaral 32 Vitor Hugo 11 J. Blesa 80 S. Clemmensen 27 T. Medina 44 T. Nikitscher 21 R. Šiler 77 D. Špikić 20 João Tomé Cập nhật đội hình lúc 22:04 28/11/2026

Arouca Thống kê Rio Ave 45% Kiểm soát bóng 55% 12 Dứt điểm 10 2 Trúng đích 4 5 Phạt góc 4 8 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 2

Arouca đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 20 điểm trên bảng xếp hạng. Trận tiếp Rio Ave, đội đang đứng hạng 17 với 7 điểm, là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế trong nhóm đầu. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 28/11/2026 tại Estádio Municipal de Arouca.

Arouca giữ vị trí cao dù chững lại gần đây

Vị trí thứ 5 cho thấy Arouca đã có một chặng đường đáng chú ý. Khoảng cách 13 điểm so với Rio Ave phản ánh rõ chênh lệch về thành tích giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà không hoàn toàn suôn sẻ. Trong 5 trận gần nhất, Arouca thắng 3 trận và thua 2 trận. Hai trận mới nhất đều là thất bại, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó.

Vì vậy, đây là trận đấu để Arouca chấm dứt mạch thua và lấy lại nhịp độ đã giúp họ leo lên nhóm đầu. Lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa đáng kể cho đội bóng này.

Rio Ave tìm lối thoát khỏi chuỗi thua

Rio Ave đang ở tình thế khó khăn hơn nhiều. Họ mới thắng 1 trong 5 trận gần nhất và thua cả 4 trận mới đây. Với 7 điểm và vị trí thứ 17, đội khách cần sớm tìm lại sự ổn định để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Một đội đang thua liên tiếp thường phải cân nhắc kỹ giữa việc chơi chắc chắn và chủ động tìm bàn thắng. Với Rio Ave, một kết quả tích cực trên sân đối thủ có thể là bước đệm tinh thần quan trọng.

Thế đối đầu khá cân bằng

Dù chênh lệch trên bảng xếp hạng khá lớn, lịch sử đối đầu gần đây lại cho thấy một cặp đấu cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Arouca thắng 1 trận, hòa 2 trận và Rio Ave thắng 2 trận.

Con số này cho thấy Rio Ave không hề ngán ngại đối thủ. Đội khách từng có những lần làm khó Arouca, nên chủ nhà khó có thể xem đây là trận đấu dễ dàng.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Arouca là giữ vững tâm lý sau hai thất bại gần nhất. Nếu thể hiện được sự chắc chắn như chuỗi 3 trận thắng trước đó, họ hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận trên sân nhà.

Trong khi đó, Rio Ave cần tránh để lọt lưới sớm, bởi một đội đang thua 4 trận liên tiếp sẽ khó lật ngược tình thế nếu bị dẫn trước. Ngược lại, nếu giữ được khoảng cách tỷ số trong hiệp một, đội khách có thể khiến chủ nhà dần mất kiên nhẫn.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Arouca có nhiều lý do để được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, phong độ chững lại của họ cùng thành tích đối đầu cân bằng cho thấy trận đấu vẫn chứa nhiều ẩn số.

Với Arouca, đây là dịp để khẳng định tham vọng bám đuổi nhóm dự cúp châu lục. Với Rio Ave, đây là cơ hội để chấm dứt chuỗi thua kéo dài và cải thiện tinh thần trước những vòng đấu tiếp theo.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Arouca · 1 thắng 2 hòa Rio Ave · 2 thắng Rio Ave 2 - 1 Arouca RA Rio Ave 0 - 3 Arouca ARO Arouca 3 - 3 Rio Ave Hòa Arouca 1 - 1 Rio Ave Hòa Rio Ave 1 - 0 Arouca RA

Arouca 5 trận gần nhất B B T T T 11 Trận 6-2-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.2) 8 Thủng lưới Rio Ave 5 trận gần nhất B B B B T 11 Trận 2-1-8 T-H-B 9 Ghi (TB 0.8) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 11 11 0 0 +22 33 T T T T T 2 Benfica 11 9 1 1 +20 28 T T T T B 3 Sporting CP 11 7 3 1 +13 24 T T B T H 4 Santa Clara 11 6 3 2 +8 21 B T B T H 5 Arouca 11 6 2 3 +5 20 B T T T H 6 Academico Viseu 11 6 2 3 +2 20 B T T T T … 16 Casa Pia 11 2 2 7 -14 8 H B T B T 17 Rio Ave 11 2 1 8 -15 7 B B B T B 18 Estoril 10 0 2 8 -14 2 B B B B B