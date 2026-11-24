TRỰC TIẾP Trực tiếp Arsenal vs Borussia Dortmund: Hết hiệp 1, Arsenal dẫn 1-0 Arsenal còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 3 với 10 điểm. Đội chủ nhà tiếp Borussia Dortmund trên sân Emirates Stadium lúc 03:00 ngày 25/11/2026.

Arsenal 1 - 0 Borussia Dortmund Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

38' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 66% - 34% Borussia Dortmund, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 2.

26' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 77% - 23% Borussia Dortmund, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

13' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 77% - 23% Borussia Dortmund, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

10' BÀN THẮNG! Arsenal (1-0) Phút 10': V. Gyokeres (Arsenal) lập công (kiến tạo: N. Madueke). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Arsenal tiếp đón Borussia Dortmund.

Cập nhật lúc 03:47 25/11/2026

Đội hình chính thức Arsenal Sơ đồ 4-2-3-1 Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 13 Kepa Arrizabalaga 4 Ben White 15 Ezri Konsa 6 Gabriel Magalhães 5 Piero Hincapié 49 Myles Lewis-Skelly 41 Declan Rice 20 Noni Madueke 8 Martin Ødegaard 17 Christos Tzolis 14 Viktor Gyökeres 1 Gregor Kobel 22 Joane Gadou 3 Waldemar Anton 4 Nico Schlotterbeck 26 Julian Ryerson 8 Felix Nmecha 25 Joey Veerman 24 Daniel Svensson 7 Jobe Bellingham 14 Maximilian Beier 21 Fábio Silva Dự bị Arsenal 55 Jack Porter 30 Illan Meslier 2 William Saliba 3 Cristhian Mosquera 12 Jurriën Timber 33 Riccardo Calafiori 10 Eberechi Eze 23 Mikel Merino 39 Bruno Guimarães Borussia Dortmund 30 Patrick Drewes 33 Alexander Meyer 5 Ramy Bensebaini 39 Filippo Mané 49 Luca Reggiani 17 Carney Chukwuemeka 18 Ethan Nwaneri 20 Marcel Sabitzer 19 Konstantinos Karetsas Cập nhật đội hình lúc 02:35 25/11/2026

Arsenal Thống kê Borussia Dortmund 66% Kiểm soát bóng 34% 9 Dứt điểm 4 3 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 2

Arsenal bước vào trận gặp Borussia Dortmund với một cơ hội rõ ràng: bám sát nhóm đầu bảng. Đội bóng thành London đang xếp hạng 3 với 10 điểm, nên mỗi trận thắng trên sân nhà đều có giá trị lớn trong cuộc đua. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 25/11/2026 tại Emirates Stadium.

Arsenal bất bại, nhưng vừa chững lại

Phong độ của Arsenal khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào.

Tuy nhiên, trận đấu gần nhất của Arsenal kết thúc với tỷ lệ cách biệt bằng không, vì họ chỉ giành một kết quả hòa. Trước đó, đội đã có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Với nhịp độ này, Arsenal muốn nhanh chóng trở lại mạch thắng để không bỏ lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu.

Borussia Dortmund đến London với mạch thắng

Đội khách không hề lép vế về phong độ. Borussia Dortmund thắng 4, hòa 1 và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, họ đang giữ chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước khi sang Anh.

Trên bảng xếp hạng, Borussia Dortmund đứng thứ 12 với 9 điểm, chỉ kém Arsenal 1 điểm. Khoảng cách mong manh này cho thấy vị trí của hai đội không phản ánh hết sức mạnh thực tế. Vì vậy, đây không phải trận đấu mà Arsenal có thể chủ quan.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 2 trận, Borussia Dortmund thắng 3 trận và không có trận hòa nào. Các cuộc gặp gần đây thường có người thắng, người thua rõ ràng.

Như vậy, Arsenal có lý do để tự tin nhờ lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Borussia Dortmund có thành tích đối đầu nhỉnh hơn và đang mang theo tinh thần tốt.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ của hai bên, trận đấu hứa hẹn khá cân bằng. Arsenal cần tận dụng sân nhà để chủ động kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu. Điều này giúp họ tránh để đối thủ đang hưng phấn tìm được sự tự tin.

Về phía Borussia Dortmund, mạch 3 trận thắng gần nhất là nền tảng để họ chơi thoải mái hơn. Chỉ cách đối thủ 1 điểm, họ có thể xem đây là cơ hội vượt lên ngay trong chuyến làm khách.

Nhận định

Arsenal có lợi thế về thứ hạng, điểm số và sân nhà, cùng chuỗi 5 trận bất bại. Tuy nhiên, Borussia Dortmund cũng chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất và đang có thành tích đối đầu tốt hơn.

Một trận thắng sẽ giúp Arsenal củng cố vị trí trong nhóm đầu và duy trì hy vọng bám đuổi ngôi đầu. Dù vậy, với phong độ hiện tại của Borussia Dortmund, đội chủ nhà sẽ phải chơi tập trung suốt 90 phút.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Arsenal · 2 thắng 0 hòa Borussia Dortmund · 3 thắng Arsenal 2 - 3 Borussia Dortmund BD Arsenal 2 - 0 Borussia Dortmund ARS Borussia Dortmund 2 - 0 Arsenal BD Borussia Dortmund 0 - 1 Arsenal ARS Arsenal 1 - 2 Borussia Dortmund BD

Arsenal 5 trận gần nhất H T T T H 4 Trận 3-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Borussia Dortmund 5 trận gần nhất T T T H T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Real Madrid 4 4 0 0 +6 12 T T T T 3 Arsenal 4 3 1 0 +5 10 T H T T 4 Como 4 3 0 1 +13 9 T T B T … 8 Liverpool 4 3 0 1 +4 9 B T T T 9 Club Brugge KV 4 3 0 1 +4 9 T T T B … 11 Real Betis 4 3 0 1 +2 9 B T T T 12 Borussia Dortmund 4 3 0 1 +2 9 T T B T 13 Bayern München 4 2 2 0 +7 8 T H H T … 24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 -1 4 B T B H 25 Bodo/Glimt 4 1 1 2 -5 4 H B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Arsenal ✚ B. Saka (Thigh Injury) ✚ M. Zubimendi (Muscle Injury) ✚ D. Raya (Injury) Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ C. Chukwuemeka (Muscle Injury) ✚ S. Guirassy (Thigh Injury) ✚ S. Inacio (Knee Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury)