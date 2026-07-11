TRỰC TIẾP Trực tiếp Arsenal vs Hull City: Đội hình xuất phát Hull City đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục từ vị trí thứ 11 với 11 điểm, trong khi Arsenal dẫn đầu với 24 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Emirates Stadium.

Arsenal vs Hull City SẮP BẮT ĐẦU • 22:00 22:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Arsenal và Hull City đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:00.

Cập nhật lúc 21:32 07/11/2026

Đội hình chính thức Arsenal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta Hull City Sơ đồ 5-3-2 · HLV S. Jakirović 1 David Raya 12 J. Timber 15 E. Konsa 6 Gabriel Magalhães 33 R. Calafiori 41 D. Rice 39 Bruno Guimarães 20 N. Madueke 8 M. Ødegaard 17 C. Tzolis 29 K. Havertz 19 K. Tzolakis 2 L. Coyle 6 S. Ajayi 15 J. Egan 32 N. Mendy 21 E. Stroud 42 T. Iroegbunam 29 Gourna-Douath 27 R. Slater 50 M. Cho 9 O. McBurnie Dự bị Arsenal 36 Martín Zubimendi 23 Mikel Merino 14 V. Gyökeres 10 E. Eze 13 Kepa 4 B. White 3 Cristhian Mosquera 5 P. Hincapié 49 Lewis-Skelly Hull City 3 R. Giles 22 L. Herrington 7 S. Thomas 11 J. Gelhardt 14 Hjertø-Dahl 18 Norton-Cuffy 36 C. Mouzakitis 1 J. Butland 47 R. Vaz Cập nhật đội hình lúc 21:32 07/11/2026

Hull City đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng họ phải làm điều đó trên sân của đội đầu bảng. Arsenal đứng hạng 1 với 24 điểm, còn Hull City xếp hạng 11 với 11 điểm, kém 13 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 07/11/2026 tại Emirates Stadium.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Arsenal đang giữ vị trí số một với 24 điểm. Hull City đứng thứ 11 với 11 điểm, nên muốn rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu thì cần những kết quả vượt trội.

Vì vậy, cuộc gặp này là phép thử lớn với Hull City. Với Arsenal, đây là cơ hội củng cố ngôi đầu trước một đối thủ đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Phong độ đối lập

Arsenal bước vào trận với phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào.

Ngược lại, Hull City đang gặp khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Chuỗi trận không thắng này khiến họ khó tạo được đà tâm lý khi đến Emirates Stadium.

Thế đối đầu nghiêng về Arsenal

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 4 trận, hòa 1 trận, còn Hull City chưa thắng trận nào.

Thành tích này cho thấy Hull City chưa tìm được cách gây khó khăn thực sự cho Arsenal trong các lần chạm trán gần đây.

Điểm then chốt của trận đấu

Với một đội đang có phong độ tốt và nắm lợi thế sân nhà, Arsenal nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Hull City cần giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi để phá vỡ chuỗi trận không thắng.

Nếu bắt được nhịp ngay từ đầu, Hull City có thể khiến trận đấu trở nên khó chịu hơn với đội đầu bảng. Tuy nhiên, khoảng cách về phong độ, thứ hạng và thành tích đối đầu vẫn nghiêng về phía Arsenal.

Nhận định

Arsenal là đội được đánh giá cao hơn ở hầu hết các khía cạnh: vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu. Hull City cần một màn trình diễn vượt trội để thay đổi xu hướng, nếu muốn nuôi hy vọng bám sát nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Arsenal · 4 thắng 1 hòa Hull City · 0 thắng Arsenal 2 - 0 Hull City ARS Hull City 1 - 4 Arsenal ARS Hull City 0 - 4 Arsenal ARS Arsenal 0 - 0 Hull City Hòa Hull City 1 - 3 Arsenal ARS

Arsenal 5 trận gần nhất T T H T H 9 Trận 8-0-1 T-H-B 14 Ghi (TB 1.6) 5 Thủng lưới Hull City 5 trận gần nhất H H B H B 9 Trận 2-5-2 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 9 8 0 1 +9 24 T T T T B 2 Manchester City 9 7 0 2 +10 21 B B T T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T … 10 Aston Villa 9 3 3 3 -3 12 H T T H T 11 Hull City 9 2 5 2 +1 11 H H B H B 12 Leeds 9 2 5 2 +1 11 B H H B H …