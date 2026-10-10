Trực tiếp Arsenal vs Leeds: Arsenal vượt lên dẫn trước

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Arsenal vs Leeds: Arsenal vượt lên dẫn trước

Văn Thể10/10/2026 13:28

Arsenal đứng trước cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón Leeds trên sân nhà Emirates, nắm giữ ưu thế lớn từ chuỗi thành tích toàn thắng trong 5 lần đối đầu.

Arsenal2 - 1LeedsHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Arsenal 2 - 1 Leeds.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Arsenal): Mikel Merino vào sân thay Martin Odegaard.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Leeds): Jean Matteo Bahoya vào sân thay Jayden Bogle.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Leeds): Jaka Bijol vào sân thay Nico Elvedi.

  • 85'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 61% - 39% Leeds, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 4; việt vị 7 - 4, phạm lỗi 10 - 20, cứu thua 4 - 3.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Martin Odegaard (Arsenal) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Arsenal): Piero Hincapié vào sân thay Riccardo Calafiori.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Leeds): Lukas Nmecha vào sân thay James Justin.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': James Justin (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 60% - 40% Leeds, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 4; việt vị 7 - 4, phạm lỗi 7 - 16, cứu thua 4 - 2.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Leeds): Harry Wilson vào sân thay Ao Tanaka.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Leeds): Brenden Aaronson vào sân thay Noah Okafor.

  • 70'BÀN THẮNG! Arsenal (2-1)

    Phút 70': Bruno Guimarães (Arsenal) lập công (kiến tạo: Declan Rice). Tỷ số: 2 - 1.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Arsenal): Jurriën Timber vào sân thay Ben White.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Arsenal): Viktor Gyökeres vào sân thay Kai Havertz.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Arsenal): Bruno Guimarães vào sân thay Myles Lewis-Skelly.

  • 62'BÀN THẮNG! Arsenal (1-1)

    Phút 62': Riccardo Calafiori (Arsenal) lập công (kiến tạo: Ben White). Tỷ số: 1 - 1.

  • 61'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 58% - 42% Leeds, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 0 - 4; việt vị 7 - 4, phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 4 - 2.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Tarik Muharemovic (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 55'BÀN THẮNG! Leeds (0-1)

    Phút 55': James Justin (Leeds) lập công (kiến tạo: Gabriel Gudmundsson). Tỷ số: 0 - 1.

  • 49'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 61% - 39% Leeds, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 2; việt vị 6 - 3, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Daniel Farke (Leeds) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Ethan Ampadu (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 59% - 41% Leeds, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 2 - 1.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Ao Tanaka (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 62% - 38% Leeds, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Arsenal 59% - 41% Leeds, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Arsenal tiếp đón Leeds.

Cập nhật lúc 20:20 10/10/2026

Đội hình chính thức
Arsenal
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta
Leeds
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Farke
1
David Raya
4
B. White
15
E. Konsa
6
Gabriel Magalhães
33
R. Calafiori
41
D. Rice
49
Lewis-Skelly
7
B. Saka
8
M. Ødegaard
20
N. Madueke
29
K. Havertz
1
J. Trafford
24
J. Justin
30
N. Elvedi
5
Muharemović
2
J. Bogle
4
E. Ampadu
22
A. Tanaka
3
Gudmundsson
18
A. Stach
19
N. Okafor
9
Calvert-Lewin
Dự bị
Arsenal
14 V. Gyökeres56 M. Dowman39 Bruno Guimarães36 Martín Zubimendi23 Mikel Merino10 E. Eze12 J. Timber5 P. Hincapié13 Kepa
Leeds
14 L. Nmecha23 J. Bahoya16 M. Zetterer26 M. Bard15 J. Bijol8 S. Longstaff44 I. Gruev10 H. Wilson11 B. Aaronson
Cập nhật đội hình lúc 18:03 10/10/2026
ArsenalThống kêLeeds
61%
Kiểm soát bóng
39%
11
Dứt điểm
11
4
Trúng đích
5
2
Phạt góc
4
10
Phạm lỗi
20
7
Việt vị
4
4
Thủ môn cứu thua
3

Arsenal bước vào màn so tài cùng Leeds với mục tiêu duy nhất: giành trọn điểm số để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 10/10/2026 trên sân Emirates hứa hẹn tạo nên màn so tài chiến thuật đáng chú ý giữa hai câu lạc bộ đang góp mặt ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và tham vọng bám đuổi

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Arsenal đang đứng ở vị trí thứ 2 với 12 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số giúp Pháo thủ duy trì áp lực trực tiếp lên vị trí dẫn đầu, biến cuộc chạm trán này thành cơ hội then chốt để củng cố vị thế đường đua vô địch.

Ở chiều ngược lại, Leeds hành quân đến Bắc London với vị trí thứ 5 cùng 9 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, đồng nghĩa với việc Leeds hoàn toàn có khả năng san bằng cách biệt nếu tạo nên bất ngờ ngay trên sân khách.

Phong độ thi đấu gần đây của Arsenal và Leeds

Arsenal duy trì phong độ rất ấn tượng khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi màn trình diễn thăng hoa này phản ánh sự vận hành trơn tru trong hệ thống chiến thuật, giúp đoàn quân chủ sân Emirates luôn biết cách áp đặt thế trận lên đối thủ.

Trong khi đó, Leeds thể hiện lối chơi đầy lỳ lợm và khó bị đánh bại. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Dù số trận chia điểm chiếm ưu thế, sự chặt chẽ trong tổ chức phòng ngự từ xa là điểm tựa để Leeds đối phó trước các đội bóng lớn.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán những năm qua đang nghiêng hoàn toàn về phía đại diện thành London. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Arsenal giành trọn vẹn cả 5 chiến thắng, không để đối thủ có được bất kỳ trận hòa hay trận thắng nào.

Sự áp đảo tuyệt đối ở các cuộc đụng độ trực tiếp mang lại lợi thế tâm lý to lớn cho các cầu thủ chủ nhà. Khi được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả tại Emirates, Arsenal luôn biết cách khai thác triệt để những kẽ hở nơi hàng thủ Leeds.

Nhận định thế trận và toan tính chiến thuật

Nhiều khả năng Arsenal sẽ chủ động cầm bóng, kiểm soát nhịp độ ngay từ tiếng còi khai cuộc nhằm dồn ép Leeds lùi sâu về phần sân nhà. Khả năng luân chuyển bóng tốc độ cao và tấn công đa dạng từ hai biên sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà xuyên phá hàng thủ đối phương.

Về phía Leeds, đấu pháp phòng ngự số đông kết hợp các pha phản công nhanh sẽ là lựa chọn thực tế nhất. Dẫu vậy, với phong độ ổn định cùng thành tích đối đầu vượt trội, Arsenal vẫn được đánh giá sở hữu nhiều cơ hội tạo nên sự khác biệt để giữ lại niềm vui trọn vẹn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Arsenal · 5 thắng0 hòaLeeds · 0 thắng
31/01/2026
Leeds
0 - 4
Arsenal
ARS
23/08/2025
Arsenal
5 - 0
Leeds
ARS
01/04/2023
Arsenal
4 - 1
Leeds
ARS
16/10/2022
Leeds
0 - 1
Arsenal
ARS
08/05/2022
Arsenal
2 - 1
Leeds
ARS
Arsenal
5 trận gần nhất
BTTTT
5
Trận
4-0-1
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
4
Thủng lưới
Leeds
5 trận gần nhất
HTBHH
5
Trận
2-3-0
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City5500+815TTTTT
2Arsenal5401+412BTTTT
3Brighton5311+1110TTHBT
4Brentford5230+69THHHT
5Leeds5230+49HTHHT
6Liverpool5230+39THTHH
Tình hình lực lượng
Arsenal
W. Saliba (Back Injury)
C. Tzolis (Hamstring Injury)
K. Havertz (Muscle Injury)
E. Konsa (Muscle Injury)
W. Saliba (Back Injury)
C. Tzolis (Hamstring Injury)
K. Havertz (Muscle Injury)
E. Konsa (Muscle Injury)
Leeds
D. James (Back Injury)
M. Joseph (Knee Injury)
J. Rodon (Muscle Injury)
J. Bahoya (Ankle Injury)
H. Wilson (Muscle Injury)
D. James (Back Injury)
M. Joseph (Knee Injury)
J. Rodon (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Arsenal vs Leeds: Arsenal vượt lên dẫn trước
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO