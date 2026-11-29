TRỰC TIẾP Trực tiếp Arsenal vs Manchester City: Manchester City vượt lên dẫn trước Arsenal và Manchester City cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên kết quả trận này tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 29/11/2026 trên sân Emirates Stadium.

Arsenal 1 - 2 Manchester City Hiệp 2 — phút 82' 82' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Arsenal 1 - 2 Manchester City.

80' Thay người Phút 80' (Arsenal): Max Dowman vào sân thay Noni Madueke.

77' Thay người Phút 77' (Manchester City): Mateo Kovačić vào sân thay Iliman Ndiaye.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Arsenal 55% - 45% Manchester City, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 14 - 11, cứu thua 4 - 3.

67' Thay người Phút 67' (Manchester City): Nico O'Reilly vào sân thay Enzo Fernández.

67' Thay người Phút 67' (Manchester City): Phil Foden vào sân thay Jeremy Doku.

60' Manchester City ép sân Cầm bóng: Arsenal 39% - 61% Manchester City, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 4 - 3.

58' Thay người Phút 58' (Arsenal): Myles Lewis-Skelly vào sân thay Mikel Merino.

58' Thay người Phút 58' (Arsenal): Eberechi Eze vào sân thay Christos Tzolis.

58' Thay người Phút 58' (Arsenal): Viktor Gyökeres vào sân thay Martin Odegaard.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Arsenal 46% - 54% Manchester City, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 2.

48' BÀN THẮNG! Manchester City (1-2) Phút 48': Enzo Fernández (Manchester City) lập công (kiến tạo: Ayyoub Bouaddi). Tỷ số: 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Bruno Guimarães (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Arsenal): Piero Hincapié vào sân thay Riccardo Calafiori.

40' BÀN THẮNG! Arsenal (1-1) Phút 40': Kai Havertz (Arsenal) lập công (kiến tạo: Mikel Merino). Tỷ số: 1 - 1.

39' Thẻ vàng Phút 39': Iliman Ndiaye (Manchester City) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

36' Manchester City ép sân Cầm bóng: Arsenal 42% - 58% Manchester City, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 2.

34' BÀN THẮNG! Manchester City (0-1) Phút 34': Erling Haaland (Manchester City) lập công (kiến tạo: Josko Gvardiol). Tỷ số: 0 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Arsenal 54% - 46% Manchester City, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 2.

23' Thẻ vàng Phút 23': Enzo Fernández (Manchester City) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

14' Thẻ vàng Phút 14': Mikel Arteta Amatriain (Arsenal) nhận thẻ vàng (Dissent).

13' Thẻ vàng Phút 13': Mikel Merino (Arsenal) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

12' Arsenal ép sân Cầm bóng: Arsenal 58% - 42% Manchester City; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

12' Thẻ vàng Phút 12': Riccardo Calafiori (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Arsenal tiếp đón Manchester City.

Cập nhật lúc 01:11 30/11/2026

Đội hình chính thức Arsenal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca 1 David Raya 12 J. Timber 15 E. Konsa 6 Gabriel Magalhães 33 R. Calafiori 39 Bruno Guimarães 23 Mikel Merino 20 N. Madueke 8 M. Ødegaard 17 C. Tzolis 29 K. Havertz 1 G. Donnarumma 27 Matheus Nunes 45 A. Khusanov 6 M. Guéhi 24 J. Gvardiol 5 E. Anderson 32 A. Bouaddi 7 I. Ndiaye 17 E. Fernández 11 J. Doku 9 E. Haaland Dự bị Arsenal 56 M. Dowman 10 E. Eze 49 Lewis-Skelly 5 P. Hincapié 4 B. White 3 Cristhian Mosquera 2 W. Saliba 13 Kepa 14 V. Gyökeres Manchester City 28 G. Rulli 3 Rúben Dias 33 O'Reilly 82 R. Lewis 8 M. Kovačić 37 Allan 47 P. Foden 75 F. Samba 22 Vitor Nunes Cập nhật đội hình lúc 23:04 29/11/2026

Arsenal Thống kê Manchester City 55% Kiểm soát bóng 45% 10 Dứt điểm 11 3 Trúng đích 5 3 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 3

Arsenal và Manchester City cùng nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi đầu, vì vậy trận đấu trên sân Emirates Stadium lúc 23h30 ngày 29/11/2026 có sức nặng lớn với cuộc đua vô địch. Chủ nhà đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 28 điểm. Đội khách đứng thứ 3 với 22 điểm.

Cuộc đua ngôi đầu và khoảng cách 6 điểm

Arsenal đang giữ vị trí số 1 với 28 điểm, hơn Manchester City 6 điểm. Khoảng cách này khiến trận đấu mang ý nghĩa rõ rệt với cả hai đội.

Nếu Arsenal thắng, khoảng cách với Manchester City sẽ nới rộng lên 9 điểm. Ngược lại, nếu Manchester City thắng, khoảng cách còn 3 điểm. Kết quả hòa giữ nguyên chênh lệch 6 điểm. Với đội đang xếp thứ 3, đây là cơ hội để áp sát nhóm đầu ngay trên sân của đội đầu bảng.

Phong độ: Arsenal ổn định hơn

Arsenal bước vào trận với phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc với tỷ số hòa, sau chuỗi 3 chiến thắng trước đó.

Trong khi đó, Manchester City có chuỗi kết quả thiếu ổn định hơn. Ở 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Giống Arsenal, Manchester City cũng hòa ở hai trận gần đây nhất, nhưng những trận trước đó là một trận thua, một trận thắng và một trận thua nữa.

Sự đối lập này cho thấy Arsenal đang có nhịp độ kết quả tốt hơn. Dù vậy, việc cả hai cùng bị cầm hòa ở hai vòng gần nhất cho thấy các đội đều có thể đã để lỡ điểm ở những thời điểm quan trọng.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy hai đội không cách biệt nhiều. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 2 trận, Manchester City thắng 2 trận và 1 trận kết thúc hòa.

Thế cân bằng này cho thấy trận đấu khó nghiêng hẳn về bên nào chỉ dựa vào thành tích đối đầu. Lợi thế sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng là những yếu tố giúp Arsenal có chút nhỉnh hơn về tâm lý.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Arsenal, mục tiêu là bảo vệ ngôi đầu và tạo khoảng cách an toàn trước một đối thủ trực tiếp. Phong độ không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất là nền tảng tinh thần tốt trước một cuộc đối đầu lớn.

Manchester City cần một kết quả tích cực để kéo ngắn khoảng cách 6 điểm. Chuỗi phong độ có 2 trận thua trong 5 trận gần nhất đặt đội khách vào tình thế phải cải thiện sự chắc chắn, nhất là khi phải làm khách trên sân của đội dẫn đầu.

Nhận định

Xét về vị trí, phong độ gần đây và lợi thế sân nhà, Arsenal có phần nhỉnh hơn trước trận đấu này. Tuy nhiên, thành tích đối đầu cân bằng cho thấy Manchester City hoàn toàn đủ khả năng tạo ra khó khăn. Trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng, và kết quả có thể tác động mạnh đến cuộc đua ngôi đầu trong những vòng tới.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Arsenal · 2 thắng 1 hòa Manchester City · 2 thắng Arsenal 3 - 0 Manchester City ARS Manchester City 2 - 1 Arsenal MC Arsenal 0 - 2 Manchester City MC Arsenal 1 - 1 Manchester City Hòa Arsenal 5 - 1 Manchester City ARS

Arsenal 5 trận gần nhất H H T T T 11 Trận 9-1-1 T-H-B 17 Ghi (TB 1.5) 7 Thủng lưới Manchester City 5 trận gần nhất H H B T B 11 Trận 7-1-3 T-H-B 22 Ghi (TB 2.0) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 11 9 1 1 +10 28 H T T T T 2 Brighton 11 7 1 3 +17 22 B T T B T 3 Manchester City 11 7 1 3 +8 22 H B B B T 4 Liverpool 11 6 3 2 +8 21 T T B T T …

Tình hình lực lượng Arsenal ✚ B. Saka (Thigh Injury) ✚ M. Zubimendi (Muscle Injury) ✚ D. Raya (Shoulder Injury) Manchester City ✚ A. Semenyo (Knee Injury)