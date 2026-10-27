Trực tiếp AS Roma vs Cagliari: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp AS Roma vs Cagliari: Đội hình xuất phát

Văn Thể27/10/2026 21:48

AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp Cagliari tại Stadio Olimpico lúc 02h45 ngày 28/10/2026, với vị trí thứ 3 và hơn đối thủ 5 điểm.

AS RomavsCagliariSẮP BẮT ĐẦU • 02:45
  • 02:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của AS Roma và Cagliari đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:45.

Cập nhật lúc 02:17 28/10/2026

Đội hình chính thức
AS Roma
Sơ đồ 3-5-2 · HLV G. Gasperini
Cagliari
Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV F. Pisacane
95
P. Gollini
23
G. Mancini
5
E. Ndicka
3
Koulierakis
77
E. Lulli
4
B. Cristante
15
M. de Roon
61
N. Pisilli
20
N. Molina
18
M. Soulé
9
S. Castro
1
E. Caprile
2
Zé Pedro
26
Y. Mina
15
J. Rodríguez
28
Y. Sugawara
4
A. Romano
14
A. Deiola
8
M. Adopo
33
A. Obert
39
A. Fadera
18
M'Bala Nzola
Dự bị
AS Roma
43 Wesley32 D. Vásquez2 D. Rensch14 D. Malen22 Hermoso87 D. Ghilardi63 Alessandro Di Nunzio70 G. De Marzi78 Mandjou Camara
Cagliari
10 J. Fazzini19 Y. Trepy21 Gagliardini9 Kevin Carlos22 R. Kofler27 J. Liteta70 D. Maldini79 Y. Massolin31 P. Mendy
Cập nhật đội hình lúc 02:17 28/10/2026

AS Roma đang có cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Đội bóng thủ đô đang đứng thứ 3 với 18 điểm và tiếp Cagliari trên sân nhà Stadio Olimpico vào lúc 02h45 ngày 28/10/2026. Một kết quả tích cực trước đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng sẽ giúp họ giữ vững nhóm đầu.

AS Roma giữ vị thế ở nhóm đầu bảng

Với 18 điểm, AS Roma đang xếp hạng 3. Vị trí này cho thấy họ là một trong những đội ổn định nhất mùa này và hoàn toàn có cơ sở để nuôi tham vọng áp sát ngôi đầu.

Cagliari đứng thứ 9 với 13 điểm, kém chủ nhà 5 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế. Trận đấu vì thế mang ý nghĩa lớn hơn với đội chủ nhà, vì mỗi điểm số đều ảnh hưởng đến cuộc đua ở nhóm dẫn đầu.

Phong độ: Roma ổn định hơn, Cagliari đang chững lại

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đội bóng thủ đô chưa thua trong trận gần nhất, khi họ cầm hòa đối thủ. Trước đó, họ có hai chiến thắng liên tiếp, rồi một trận thua và một trận hòa ở các lượt cũ hơn. Dù chưa thực sự thăng hoa, Roma vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết để giữ vị trí cao.

Ngược lại, Cagliari đang đi qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận thua nằm ở hai lượt gần đây nhất, còn hai chiến thắng đến từ giai đoạn trước đó. Đội khách đang cần tìm lại cảm giác chiến thắng để không tụt lại trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về AS Roma

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Cagliari thắng 1 trận. Xu hướng này cho thấy chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu gần đây, và đó là lợi thế tâm lý đáng kể khi họ được chơi trên sân nhà.

Tuy vậy, một trận thắng của Cagliari trong chuỗi này nhắc rằng đội khách không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Họ từng làm khó Roma, và hoàn toàn có thể tái hiện điều đó nếu chủ nhà thiếu tập trung.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vai trò đội cửa trên, AS Roma nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu trên sân Stadio Olimpico. Điều quan trọng là họ cần biến lợi thế sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng thành chiến thắng, thay vì để trận đấu kéo dài trong thế giằng co.

Về phía Cagliari, đội khách cần sự kỷ luật để chống lại sức ép từ chủ nhà. Nếu giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu, họ có thể làm trận đấu trở nên khó chịu hơn với đối thủ. Với phong độ chưa ổn định, việc hạn chế sai sót là ưu tiên hàng đầu của họ.

Nhận định

Mọi dữ liệu đều nghiêng về AS Roma: thứ hạng cao hơn 6 bậc, hơn 5 điểm, phong độ ổn định hơn và thế đối đầu thuận lợi. Chủ nhà có đủ điều kiện để giành kết quả tích cực và giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Dù vậy, Cagliari vẫn có động lực để tìm lại mạch thắng. Trận đấu vì thế hứa hẹn là phép thử thú vị cho tham vọng của AS Roma ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
AS Roma · 3 thắng1 hòaCagliari · 1 thắng
10/02/2026
AS Roma
2 - 0
Cagliari
AR
07/12/2025
Cagliari
1 - 0
AS Roma
CAG
16/03/2025
AS Roma
1 - 0
Cagliari
AR
19/08/2024
Cagliari
0 - 0
AS Roma
Hòa
06/02/2024
AS Roma
4 - 0
Cagliari
AR
AS Roma
5 trận gần nhất
HTTBH
8
Trận
5-3-0
T-H-B
19
Ghi (TB 2.4)
6
Thủng lưới
Cagliari
5 trận gần nhất
BBHTT
8
Trận
4-1-3
T-H-B
6
Ghi (TB 0.8)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter8710+1322TTTHT
2Lazio8710+1122TTTTH
3AS Roma8530+1318HTHHT
4AC Milan8530+918TTHTH
8Torino8413+213TTTHB
9Cagliari8413-313BBHTT
10Napoli8323+311HBTHT
Tình hình lực lượng
AS Roma
M. Bah (Knee Injury)
M. Kone (Muscle Injury)
L. Pellegrini (Thigh Injury)
M. Svilar (Toe Injury)
P. Dybala (Calf Injury)
M. Bah (Knee Injury)
M. Kone (Muscle Injury)
L. Pellegrini (Thigh Injury)
Cagliari
M. Felici (Knee Injury)
R. Idrissi (Knee Injury)
H. Winks (Back Injury)
M. Felici (Knee Injury)
R. Idrissi (Knee Injury)
H. Winks (Back Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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