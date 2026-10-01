Trực tiếp AS Roma vs Genoa: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp AS Roma vs Genoa: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể18/10/2026 00:14

AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 3 với 14 điểm. Trận tiếp Genoa trên sân Stadio Olimpico diễn ra lúc 01:45 ngày 18/10/2026.

AS Roma0 - 0GenoaHiệp 1 — phút 10'
  • 10'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AS Roma tiếp đón Genoa.

Cập nhật lúc 01:55 18/10/2026

Đội hình chính thức
AS Roma
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV G. Gasperini
Genoa
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. De Rossi
95
P. Gollini
26
L. Balerdi
5
E. Ndicka
3
Koulierakis
77
E. Lulli
15
M. de Roon
61
N. Pisilli
2
D. Rensch
18
M. Soulé
86
Rodrigo Mora
9
S. Castro
1
J. Bijlow
27
Marcandalli
5
L. Østigård
22
J. Vásquez
77
M. Ellertsson
71
S. Wiafe
32
M. Frendrup
31
D. Puczka
10
Junior Messias
92
El Shaarawy
18
M. Osmajić
Dự bị
AS Roma
78 Mandjou Camara68 A. Arena70 G. De Marzi87 D. Ghilardi22 Hermoso23 G. Mancini20 N. Molina7 L. Pellegrini32 D. Vásquez
Genoa
8 T. Baldanzi16 C. Drameh2 M. Mitaj20 S. Sabelli39 D. Sommariva99 F. Stolz25 H. Traorè85 M. Vaz9 Vítinha
Cập nhật đội hình lúc 01:17 18/10/2026

AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi bước vào trận tiếp Genoa. Đội chủ nhà đang đứng thứ 3 với 14 điểm, trong khi Genoa mới có 4 điểm và xếp thứ 17. Trận đấu diễn ra lúc 01:45 ngày 18/10/2026 trên sân Stadio Olimpico.

AS Roma nuôi tham vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu

Vị trí thứ 3 cho thấy AS Roma đã có khởi đầu mùa giải đáng chú ý. Với 14 điểm, đội bóng thủ đô vẫn nằm trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng và có lý do để nghĩ đến việc rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu.

Bởi vậy, trận gặp đối thủ đang ở nửa dưới bảng xếp hạng là dịp để AS Roma củng cố vị thế. Trên sân nhà Stadio Olimpico, đội bóng áo vàng đỏ sẽ muốn duy trì nhịp độ để không bị bỏ lại phía sau.

Phong độ: AS Roma hòa nhiều, Genoa thất thường

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Trận thua xuất hiện ngay ở lượt đấu gần đây nhất, nên đội chủ nhà cần một phản ứng tích cực. Chuỗi hòa nhiều cho thấy AS Roma khá chắc chắn nhưng chưa tận dụng tốt các cơ hội để giành trọn điểm.

Ngược lại, Genoa có chuỗi kết quả lên xuống: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội khách thắng ở trận vừa qua nên sẽ đến thủ đô với tinh thần khá hơn so với bảng xếp hạng thể hiện.

Thế đối đầu nghiêng về AS Roma

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Genoa thắng 1 trận. Lịch sử gặp nhau gần đây vì thế nghiêng về đội chủ nhà. Tuy vậy, một trận thắng của Genoa là lời nhắc rằng AS Roma không thể chủ quan.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

AS Roma đang hơn Genoa 10 điểm và cách 14 bậc trên bảng xếp hạng. Với đội khách, mỗi điểm giành được đều có giá trị để cải thiện vị trí. Với đội chủ nhà, việc thắng sẽ giữ họ trong nhóm bám đuổi phía trên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ hiện tại, hiệu quả khai thác cơ hội sẽ là chìa khóa của AS Roma. Đội bóng chủ nhà đã hòa tới 3 trong 5 trận gần nhất, nên việc chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng sớm có thể giúp họ kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Về phần Genoa, họ cần sự kỷ luật để hạn chế thế trận áp đảo của đối thủ trên sân Stadio Olimpico. Nếu duy trì được tinh thần sau trận thắng gần nhất, đội khách có thể làm khó chủ nhà trong những phút đầu.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, AS Roma được đánh giá nhỉnh hơn. Đội chủ nhà có lợi thế sân nhà và động lực bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, phong độ chưa ổn định của AS Roma khiến Genoa vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu chơi chắc chắn và tận dụng tốt tinh thần từ trận thắng gần nhất.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
AS Roma · 3 thắng1 hòaGenoa · 1 thắng
09/03/2026
Genoa
2 - 1
AS Roma
GEN
30/12/2025
AS Roma
3 - 1
Genoa
AR
18/01/2025
AS Roma
3 - 1
Genoa
AR
15/09/2024
Genoa
1 - 1
AS Roma
Hòa
20/05/2024
AS Roma
1 - 0
Genoa
AR
AS Roma
5 trận gần nhất
BHHTH
6
Trận
4-2-0
T-H-B
14
Ghi (TB 2.3)
3
Thủng lưới
Genoa
5 trận gần nhất
TBBTH
6
Trận
1-1-4
T-H-B
5
Ghi (TB 0.8)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter6510+1016THTTT
2Lazio6510+716TTHTT
3AS Roma6420+1114HHTTT
4Frosinone7412+413TBTHT
16Monza6114-64BTBHB
17Genoa6114-64TBHBB
18Parma6114-64BTBHB
Tình hình lực lượng
AS Roma
M. Bah (Knee Injury)
B. Cristante (Knee Injury)
P. Dybala (Muscle Injury)
M. Kone (Muscle Injury)
D. Malen (Red Card)
M. Svilar (Toe Injury)
M. Bah (Knee Injury)
B. Cristante (Knee Injury)
Genoa
L. Colombo (Ankle Injury)
E. Havel (Ankle Injury)
F. Meichtry (Muscle Injury)
D. Sow (Injury)
L. Venturino (Knee Injury)
Amorim (Ankle Injury)
S. Otoa (Thigh Injury)
L. Colombo (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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